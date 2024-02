Ein Dorf in Portugal kämpft gegen Lithiumabbau Wo die grüne Zukunft schmutzig ist

Eine Handvoll Steinhäuser um die Kreuzung zweier Straßen, nur rund 150 Einwohner: Das ist Covas do Barroso, eingebettet zwischen grünen Bergen im Norden Portugals. Der kleine Ort lebt traditionell von Viehzucht und Ackerbau.

Hier will seit 2016 das britische Unternehmen Savannah Resources Lithium-Tagebaue anlegen. Das Unternehmen schätzt, dass sie zwölf Jahre lang ausgebeutet werden können, 250 Arbeitskräfte beschäftigen werden, wenn sie in Betrieb ist, und Lithium für die Batterien von 500.000 Batterien Elektroautos liefern.

Über die Bergbaugenehmigungen stürzte die Regierung in Lissabon

Ende Mai erteilte die portugiesische Umweltbehörde ihre vorläufige Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts, der Baubeginn ist für 2024 geplant. Doch für viele Anwohner sollten diese Minen nicht gebaut werden. Von Anfang an haben sie sich in der Vereinigung Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB) zusammengeschlossen und sich diesem Projekt mit Demonstrationen, Versammlungen, Protestcamps und Klagen entgegengestellt.

2024 soll Baubeginn für das Projekt des Lithium-Tagebaus in Covas do Barroso durch das britische Unternehmen Savannah Resources sein.

Der Bergbauplan ist nicht nur in der Region hochumstritten. Der Lithiumabbau in Barroso stand mit ähnlichen Projekten auch im Mittelpunkt der Korruptionsermittlungen, die die portugiesische Regierung am 7. November zum Rücktritt zwangen. Es ging darum, welche Rolle der Umweltminister in der Erteilung der Umweltgenehmigungen spielte.

Das Banner, das Besucher am Ortseingang von Covas do Barroso begrüßt, bestreitet die Verträglichkeit von Lithium-Bergbau und Umwelt glatt: „Não às Minas, Sim à Vida“ - “ „Nein zu Minen, Ja zum Leben“.

„Die Minen würden das Tal völlig zerstören“

Der Seminarraum B.02 der Universität von Vila Real ist voll, im Publikum sitzen Studierende, Professoren, Forscher, Interessierte. Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf den ersten Redner: „Mein Name ist Nelson Gomes und ich lebe in Covas do Barroso“. Die Minen würden das Tal und das Leben seiner Bewohner völlig stören, sagt der Vorsitzende der UDCB. „Sie werfen uns vor, dass wir nicht bereit sind, uns für den Planeten zu opfern.“

Es ist eine Fälschung, von einem richtigen grünen Wandel zu sprechen. Mariana Riquito, Forscherin an der Universität Coimbra.

Mariana Riquito, Forscherin an der Universität Coimbra, ergänzt: „Es ist eine Fälschung, von einem richtigen grünen Wandel zu sprechen. Es kann nicht gerecht sein, wenn er die Autonomie der lokalen Bevölkerung nicht respektiert, es kann kein Wandel sein, wenn man den Verbrauch fossiler Energie intensiviert, der Wandel kann nicht grün sein, wenn nur das Problem der Emissionen und nicht die Folgen des Bergbaus und der Rohstoffindustrie berücksichtigt werden.“

Jemand aus dem Publikum fragt, ob das Minenprojekt nicht noch eine Entwicklungschance für das Gebiet darstellen könnte. Nelson ergreift ruhig das Wort und antwortet: „Covas do Barroso ist seit 2018 FAO-Weltkulturerbe für Landwirtschaft, die Mine ist mit der Entwicklung des Gebiets unvereinbar.“ Die Beziehung zur Natur sei „der einzige Grund, an einem so isolierten Ort zu leben. Welche Entwicklung ist möglich für ein Gebiet, in dem niemand leben möchte?“

Aber er geht weiter: „Wir müssen die Energiewende in Frage stellen, da es sich um ein Modell handelt, das auf Rohstoffabbau ausgerichtet ist.“ Dabei seien die Alternativen da.

Ein grüner Umbau, der das Grün zerstört

Auf der Straße, die von Covas do Barroso zum Dorf Alijò führt, nähert sich lächelnd Paolo: „Ich bin den ganzen Weg hierhergekommen, damit ich ein paar Hänge zum Weiden nutzen kann.“ Er hat 170 Schafe, und sein Geschäft, wie das der anderen Hirten und Bauern von Covas do Barroso, ist durch den Lithiumabbau bedroht.

Natürlich wird Lithium für Batterien benötigt. Aber wir sollten uns fragen, wofür wir diese Energie nutzen. Paolo, Hirte und Bauer in Covas do Barroso.

„Ein Teil meines Landes ist in Gefahr, in das Minengebiet eingegliedert zu werden, wo werde ich die Schafe weiden?“. Er befürchtet, dass die Wasserressourcen des Tals ebenfalls gefährdet sind: „Mit den Bohrungen klagen schon jetzt einige Bauern über den Wassermangel in den Brunnen“, sagt Paolo, „was passiert mit den Trögen und Bächen?“

Er verstehe, dass Lithium für Batterien benötigt werde, „es ist essenziell für die Energiewende. Aber wir sollten uns fragen, wofür wir diese Energie nutzen. Und von welcher grünen Wende reden wir, wenn wir das Grün zerstören? Schaut!“ ruft er lachend, „hier ist alles grün!“.

Wasser in Gefahr

Fernando Quieroga, der an seinem Schreibtisch sitzt, sagt: „Von Anfang an haben wir uns als Gemeindekammer gegen die Lithiummine ausgesprochen.“ Er ist Bürgermeister von Boticas, der Heimat der Gemeinde, zu der der fast 20 km entfernte Weiler Covas do Barroso gehört. „Es handelt sich um eine andere Art von Bergbau als die, die es bereits in der Gegend gab“, erklärt der Bürgermeister, „es kann die Lebensbedingungen und die Gesundheit der Mitglieder unserer Gemeinde beeinträchtigen“.

Soweit es in unserer Macht steht, werden wir keine Genehmigungen erteilen. Fernando Quieroga, Bürgermeister von Boticas, der Heimat der Gemeinde, zu der Covas do Barroso gehört.

„Man sagt, dass ein so dünn besiedeltes Gebiet von einem solchen Projekt nur profitieren kann“, fährt er mit einem bitteren Lächeln fort, „aber wenn wir uns die Lithium-Wertschöpfungskette ansehen, gibt es neben dem Bergbau auch die Batterieproduktion, die Herstellung von Elektroautos und schließlich das Batterierecycling. All diese industriellen Aktivitäten werden woanders sein, nichts wird hier bleiben.“

Der Bürgermeister wird deutlich: „Soweit es in unserer Macht steht, werden wir keine Genehmigungen erteilen, aber wenn die Regierung beschließt, weiterzumachen, riskiert sie einen Volksaufstand.“

Auswärtige engagieren sich an der Seite der Einheimischen

Es gibt nur eine Bar in Covas. „Als ich vor mehr als zwanzig Jahren eröffnet habe“, sagt der betagte Barkeeper, „war das Dorf lebendiger, jetzt gibt es immer weniger Einwohner, sogar die Schule hat längst geschlossen. Aber meine Bar ist für alle, sie ergreift in der Lithiumfrage keine Partei!“.

„Natürlich haben einige Land verkauft, aber wie kann man alles im Stich lassen?“ fragt ein Kunde, das Glas in der Hand. In Covas sei fast die gesamte Bevölkerung gegen den Bergbau.

Mariana blickt zufrieden auf den Eingang der ehemaligen Grundschule in Covas do Barroso: „Jetzt ist es gut!“. Mit ihrer Freundin Paloma haben sie gerade den Eingang geputzt. Das Gebäude, das viele Jahre lang geschlossen war, hat seit heute ein neues Leben, auch dank junger Menschen wie ihnen, die hierher gezogen sind, um den Kampf gegen den Bergbau zu unterstützen.

Auf dem Banner am Eingang steht „Encontro Solidario Anti-Extractivista“. „Wir müssen den Raum fertig einrichten“, erklärt Mariana und zeigt den großen Raum im Inneren, „in einer Woche werden wir eine Vorführung haben. Wir wollen, dass dieser Raum ein Treffpunkt und ein Ort der Geselligkeit für die Bewohner des Dorfes ist, aber gleichzeitig auch zwischen der lokalen Gemeinschaft und denen von außerhalb.“

Rückeroberung der gemeinsamen Flächen

Aida Fernandes ist Präsidentin der Baldios von Covas do Barroso, der Organisation, die die kommunalen Flächen verwaltet, die zu den am stärksten von Bergbauprojekten bedrohten Gebieten gehören. „Die Savannah hat etwas Land gekauft, aber es wird viel gebohrt, vor allem in den Wäldern“, erklärt Aida. „Also kommen wir, um die Arbeiten zu stoppen und die Nutzung dieses Landes für die Gemeinschaft zu beanspruchen.“

80 Prozent des Materials wird Abfall sein, die restlichen 20 Prozent müssen gewaschen werden, auch chemisch, um das dort in weniger als zwei Prozent enthaltene Lithium zu gewinnen.“ Aida Fernandes, Präsidentin der Organisation Baldios von Covas do Barroso, die die kommunalen Flächen verwalte.

Vom Gipfel des Aussichtspunkts Olhar do Guerreiro aus kann man das gesamte Tal überblicken, wobei man die Bohrgebiete rund um das Dorf bemerkt, die teilweise von Vegetation bedeckt sind. Aida zeigt auf eine Stelle südöstlich des Dorfes, ein von Kiefern bedeckter Hügel: „Da drüben ist das Gebiet, auf das sie sich wirklich konzentrieren, es scheint das reichste zu sein.“

„Stellen Sie sich vor, dass das gesamte Gebiet ein Tagebau werden sollte, es wird bis zu einer Tiefe von 150 Metern für einen Durchmesser von 500 Metern gegraben. 80 Prozent des Materials werden Abfall sein, die restlichen 20 Prozent müssen gewaschen werden, auch chemisch, um das dort in weniger als zwei Prozent enthaltene Lithium zu gewinnen.“

In den letzten Jahren, so Aida, habe der Kampf gegen die Lithiumförderung in Covas do Barroso breite Unterstützung aus den unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft gefunden. „Es geht nicht darum, die Arbeit zu verlangsamen und kleine Ergebnisse zu erzielen“, sagt sie entschieden, „es reicht nicht, Schlachten zu gewinnen, man muss den Krieg gewinnen!“

Giacomo Sini born in Pisa, (Italy) in 1989 but has always been living in Livorno. In 2014 he obtained a degree in social sciences at Pisa University. Freelance Journalist and Photojournalist has passed through fifty countries photographing their social and political realities. Passionate about Middle East and Central Asia, has photographed many times the realities of conflicts in Syria, Lebanon and Kurdistan. He is interested mostly in refugee’s stories, mostly from conflict and post conflict areas and cultural reports. Today he is living in Livorno, (Italy). His works have been published in The Guardian, Der Spiegel, Vice Magazine, El Pais, Stern, L’Express, Humanité Dimanche, Domani, L’Espresso, Corriere del Ticino, NZZ, Die Zeit, Taz, National Geographic, Venerdì Repubblica, D Repubblica, FQ Milllennium (Fatto Quotidiano), The New Internationalist, Al Jazeera, Freitag.



Dario Antonelli born in Livorno (Italy), in 1988. He graduated in 2015 in Italian literature and linguistics at the University of Pisa. He started working as a freelance journalist in 2020. In his works, published in El País, FQ Millennium, Fatto Quotidiano, Domani, la Repubblica, Der Spiegel, The Guardian, Neues Deutschland, Il Manifesto, Naiz, Revue, AREA, Le Courrier, he pays particular attention to social change, workers issues and migration.