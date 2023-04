Ende der Atomkraft in Deutschland Der Ausstieg aus der Kernenergie ist eine Illusion

Atomkraft war der große Feind. Gesichtslos und unheimlich hatte er seine Festungen in die Landschaft gesetzt, gewaltige Betonanlagen mit Quadern und Kuppeln, die unsichtbar strahlend ihr Umfeld kontaminierten – uns alle, unsere Welt, unsere Umwelt. In den 1970er, 1980er Jahren gehörte der Protest gegen Kernenergie in so gut wie allen Industriestaaten zur politischen Sozialisation. Auch zu meiner, als ich etwa 1980 zu Greenpeace gestoßen bin und dann ein Jahrzehnt lang blieb.