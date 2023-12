Ende der Freundlichkeit bei Weltklimakonferenz Der COP-Präsident fühlt sich missverstanden und die Staaten streiten sich

Eine Besonderheit dieser Weltklimakonferenz in Dubai ist die erste sogenannte globale Bestandsaufnahme. Die Zwischenbilanz, wie sich die Bemühungen der einzelnen Staaten mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens vertragen, soll weitere Klimaschutzbestrebungen anschieben. Die sind dringend notwendig, denn aktuell bewegt sich die Welt in eine Erwärmung von 2,8 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung, statt diese auf deutlich unter zwei Grad, am besten 1,5 Grad zu begrenzen.

Dass die Verhandlungen über weitere Klimaschutzschritte nicht leicht werden, ist klar. Wie konträr die Diskussionen in Dubai verlaufen könnten, davon liefert ein siebenminütiges Video eine Vorstellung, das der Guardian veröffentlicht hat. Auf einer Diskussionsveranstaltung einige Tage vor Beginn der Konferenz diskutiert ein hörbar ungehaltener COP-Präsident Sultan Ahmed Al Jaber mit Mary Robinson, früherer UN-Sondergesandter für das Klima, die unter anderem die Weltklimakonferenz 2015 in Paris mit vorbereitet hat.

Robinson zeigt sich beunruhigt darüber, dass die großen Öl- und Gaskonzerne dieser Welt, darunter Adnoc, wo Al Jaber CEO ist, weiter fossile Energiequellen erschließen wollen, statt den Ausstieg daraus vorzubereiten. Al Jaber fordert Robinson daraufhin verärgert auf, nicht ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ihm sei kein wissenschaftliches Szenario bekannt, nachdem ein Ausstieg aus den fossilen Energien notwendig sei, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die industrialisierten Länder müssten außerdem die ersten Schritte gehen - die Vereinigten Arabischen Emirate zählt er hier klar nicht dazu.

Al Jaber fordert Robinson auf, ihm einen Weg zu zeigen, der nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung ohne fossile Energien möglich mache, wenn sie nicht die Absicht habe, „die Welt wieder in Höhlen zurückzuführen“. Eine Äußerung, die auf der COP entsprechende Irritationen ausgelöst hat. Tatsächlich waren die Irritationen so groß, dass sich Al Jaber am Montag in einer Pressekonferenz zusammen mit dem Vorsitzenden des Weltklimarates Jim Skea genötigt sah, seine Haltung zur Zukunft der fossilen Brennstoffe klarzustellen. Al Jaber betonte, dass es offensichtlich „einige Verwirrung“ gebe. Er habe immer wieder gesagt, dass das Herunterfahren und der Ausstieg aus fossilen Energien „unvermeidbar“ sei. Diese Transformation aber müsse „fair, ordentlich und verantwortungsvoll“ verlaufen.

Was nun genau damit gemeint ist, vor allem mit Blick auf einen Zeithorizont, das lässt dann wieder Raum für Verhandlungen. Tatsächlich fordern sehr viele Wissenschaftler:innen, deren Arbeit in den Berichten des Weltklimarates niedergeht, einen sehr schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien. Da laut Weltklimarat außerdem bis zum Jahr 2050 etwa 99 Prozent der CO₂-Emissionen eingespart werden müssten, um die 1,5-Grad-Grenze einhalten, ist in einem solchen Szenario die Nutzung fossiler Brennstoffe wenn überhaupt noch eine Randerscheinung.

Andererseits aber verdienen eben viele Staaten gerade sehr viel Geld mit der Förderung fossiler Energieträger, und sehr viele Länder, darunter Deutschland, werden noch viele Jahre auf deren Nutzung angewiesen sein.

Deutlich macht diese Episode in jedem Fall: Die Verhandlungen zwischen den knapp 200 Staaten in Dubai dürften beim Punkt Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas noch sehr anstrengend werden. Wo hier gerade besonders diskutiert wird und weitere Streitpunkte zeigt auch ein in Dubai veröffentlichter Beschlussentwurf zur globalen Bestandsaufnahme:

Darüber diskutieren die Länder jetzt bei der Weltklimakonferenz

Einig ist man sich offenbar im Kern, dass die globalen Treibhausgasemissionen im Blick auf die Pariser Klimaziele bis zum Jahr 2030 rapide sinken müssen: um 43 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019. Die jetzige Klimapolitik würde hier aber gerade mal eine Reduktion von zwei Prozent bis 2030 bringen. Uneinig sind sich die Länder aber schon wieder darüber, wann die weltweiten Treibhausgasemissionen ihren Höchststand erreichen dürfen und im Folgejahr absinken sollen. Eine Einigung auf das Jahr 2025 als Scheitelpunkt scheiterte bereits auf der COP27 in Ägypten.

Durchringen konnten sich die Staaten laut Beschlussentwurf offenbar zu einem „Abbau von unvermindertem Kohlestrom“. „Vermindert“ wäre der Kohlestrom nach geläufigem Verständnis dann, wenn Unternehmen die bei der Verbrennung entstehenden CO2-Emissionen wieder abscheiden und speichern. Es geht hier um das sogenannte Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Darüber hinaus beschwört der Verhandlungstext die Abschaffung von „ineffizienten Subventionen für fossile Brennstoffe“.

Weit auseinander liegen die Positionen - wenig überraschen - im Umgang mit fossilen Energien: Der Entwurf lässt für den Energiesektor offen, ob es nur einen „Abbau“ von fossilen Brennstoffen oder gleich einen „Ausstieg“ geben soll – ebenso wie ob es einen Ausbaustopp für neue Kohleenergie geben soll. Klimaschützer:innen und Umweltorganisationen wollen den Erfolg der COP28 daran messen, wie konsequent ein Beschluss für den Ausstieg aus den fossilen Energien ausfällt.

Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zu Beginn der COP in Dubai betont: „Die 1,5-Grad-Grenze ist nur möglich, wenn wir die Verbrennung aller fossilen Brennstoffe endgültig einstellen. Nicht reduzieren, nicht vermindern. Einstellen – mit einem klaren Zeitrahmen.“ Dass eine solche Entscheidung kommen wird, scheint angesichts der Haltung des COP-Präsidenten aber auch viele anderer Länder, sehr fraglich.

In dieser Diskussion spielt auch das sogenannte Kohlenstoffmanagement, beziehungsweise die technische CO2-Entnahme aus der Atmosphäre eine Rolle. Dahinter steht die Frage, ob fossile Energien bei Nutzung von CCS-Technologien auch weiterhin eine Zukunft haben sollen – die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als Gastgeberland der COP28 hatten diese Option zumindest nicht ausgeschlossen.

Die Frage über den Ausstieg aus den fossilen Energien wird offenbar gemeinsam verhandelt mit dem ausstehenden Ziel, die Erzeugungskapazität der erneuerbaren Energien zu verdreifachen und Fortschritte bei der Energieeffizienz zu verdoppeln. Ein Ziel, dem sich schon deutlich mehr als 100 Staaten angeschlossen haben, darunter die EU und Deutschland, dessen Rückhalt sich aber mit dieser Verknüpfung als weniger gesichert erweist als erhofft. Zumindest, wenn es nach dem Verhandlungstext geht. Akteure wie Russland haben außerdem die strittige Formulierung der „Übergangsbrennstoffe“ ins Spiel gebracht; hierbei dürfte es um die weitere Verbrennung von Erdgas gehen.

Noch zu verhandeln sind obendrein ein Zeitplan für Null-Emissions-Fahrzeuge sowie Fortschritte im internationalen Schiffs- und Flugverkehr. Letztere beiden Sektoren gelten mit einer möglichen CO2-Abgabe als potenzielle Finanzierungsquelle für den neu beschlossenen Fonds gegen klimabedingte Schäden und Verluste.

Zwar gibt es Rückhalt dafür, Nicht-CO2-Emissionen wie Methan bis 2030 zu reduzieren – klären müssen die Vertragsstaaten aber den Zeitplan. Offen zeigen sich die Vertragsstaaten für den weltweiten Schutz von Wäldern als natürliche CO2-Speicher; Dissens herrscht aber über ein Ziel, die Entwaldung auf „netto null“ zu bringen.

Einige offene Punkte gibt es mit Blick auf internationale Unterstützung: Dies betrifft unter anderem ein neues gemeinsames Ziel bei der Klimafinanzierung (NCQG) für die Zeit nach 2025. Zu bewerten sind bei der globalen Bestandsaufnahme das bisherige Ziel von jährlich 100 Milliarden US-Dollar Klimafinanzierung durch Industrieländer für ärmere Länder. Dieses Ziel dürften die Industrieländer 2023 mit drei Jahren Verspätung erreichen.

Beim Umgang mit der hohen Schuldenlast in vielen ärmeren Ländern fehlt ein gemeinsamer Nenner – das gilt auch für Maßnahmen, um die Schulden in den betroffenen Staaten zu erleichtern, vollständig zu erlassen oder im Tausch gegen Klimaschutzmaßnahmen („Debt for climate“) zu begleichen. Erst Anfang Oktober hatte Kenias Präsident William Ruto eine Schuldenpause für afrikanische Länder gefordert, um künftig in Klimaschutz und -anpassung investieren zu können.

Dabei ist der Investitionsbedarf riesig, wie auch die dazugehörige Diagnose im Entwurf für den Beschluss der globalen Bestandsaufnahme zeigt: Entwicklungs- und Schwellenländer zählten 2019 und 2020 nur Investitionen in Höhe von rund 800 Milliarden US-Dollar in Klimaschutz und -anpassung. Das sei aber nur ein Drittel der jährlich benötigten Summen, um die globale Erwärmung zu begrenzen.

Ein hochrangiges Gremium beziffert die in den ärmeren Ländern notwendigen Gelder bis 2030 auf jährlich 2,4 Billionen Dollar. Avinash Persaud, Experte für Klimafinanzierung aus Barbados, erhofft sich bei der COP28 daher vor allem ein Bekenntnis, das Finanzsystem für die Mobilisierung dieser Summe zu reformieren.

Es sind also noch viele Fragen offen, nach dem schwungvollen Start mit finanziellen Zusagen für einen neuen Fonds für Klimaschäden und Verluste und dem recht spannungsfreien Gipfel der Staats- und Regierungschefs hat spätestens jetzt die harte Auseinandersetzung um Details und Formulierungen begonnen.