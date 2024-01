Entscheidende US-Vorwahl in New Hampshire Nikki Haley ist der Liebling der Großspender

In einem Burger-Restaurant am Straßenrand will Nikki Haley ihre politische Karriere retten. Im „Mary Ann’s Diner“ an der Route 101A in New Hampshire gibt es Milchshakes mit Cocktailkirschen und Sofas aus Cadillac-Kühlerhauben. Der Ort ist ein einziger Highway-Nostalgietrip zurück in die 50er Jahre.