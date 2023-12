EU-Balkan-Gipfel Wie Brüssel Europas Südosten frustriert

Mit wenig Begeisterung erwarten die Länder des westlichen Balkans – Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien und Kosovo – das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit den Ländern der Region an diesem Mittwoch.

Trotz der Ankündigungen, dass die EU diesmal ihr Engagement bekräftigen werde, sich um den westlichen Balkan zu erweitern, weiß jeder in diesen Ländern: Dies ist der „Schwanengesang“ der Kommission und des Rates, deren Mandat in sechs Monaten ausläuft. Beide wirken vor den Wahlen zum Europäischen Parlament als „lahme Enten“; ihre Versprechen sind nicht nur zu wenige, sie kommen auch zu spät.

Dejan Jović ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zagreb und Spezialist für Jugoslawien und die postjugoslawischen Staaten. Zwischen 2010 und 2014 war er Berater des kroatischen Staatspräsidenten. Er leitet das Foreign Policy Forum in Zagreb, eine Denkfabrik zu außenpolitischen Fragen.

Die Kommission von Ursula von der Leyen hat den Westbalkan enttäuscht. Sie hat sehr wenig für die Erweiterung getan und weder die EU-Mitgliedstaaten überzeugen können, neue Mitglieder aufzunehmen, noch hat sie die Demokratisierung der Kandidatenländer unterstützt.

Beides steht in krassem Gegensatz zu den anfänglichen Hoffnungen der neuen Kommission 2019. Anders als ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker, der offen erklärte, dass es während seiner Amtszeit keine Erweiterung geben würde, ernannte Ursula von der Leyen einen Kommissar für die Erweiterung, den Ungarn Olivér Várhelyi.



Sie wünschte sich ihre Kommission auch geopolitischer. Die Kandidatinnen auf dem Balkan begrüßten das, weil sie darin eine Chance sahen: Sie würden Europa davon überzeugen, dass sie sie einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit in Europa leisten könnten, obwohl ihre demokratische Bilanz nicht perfekt ist.

Der Nato-Beitritt war wichtig, die EU ist bleibt es

Die geopolitische Bedeutung des westlichen Balkans wurde für alle Europäer während der Migrationskrise 2015 sichtbar, als die „Balkanroute“ von Ländern wie Nordmazedonien und Serbien erfolgreich kontrolliert wurde. Und nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 wurde der Balkan als die Region wichtig, als Einfluss durch nicht-westliche politische Akteure zu einer neuen potenziellen Bedrohung für die Europäische Union wurden.

10 Staaten traten 2004 gemeinsam der EU bei. Ein Beispiel, dem die Aufnahme der Balkanstaaten nach Meinung unseres Autors folgen könnte.

Bis auf drei Länder sind alle Länder des westlichen Balkans (Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie der Kosovo, der nicht von allen EU-Mitgliedstaaten einstimmig anerkannt wird) bereits Mitglieder der Nato. Das verhinderte weiteren Einfluss durch konkurrierende globale Mächte wie China und Russland und behinderte den von neuen Akteuren wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien.

Das Zögern der EU stärkt die antieuropäischen Parteien und Führer in der Region. Dejan Jović, Politikwissenschaftler



Aber nur durch einen Beitritt zur EU werden sich diese Länder jedoch wirklich in die westlichen Strukturen eingebunden und anerkannt fühlen: als politische Subjekte, nicht nur als Objekte. Sie sehen die Mitgliedschaft in der EU als „zweite Anerkennung“ - als Bestätigung, dass sie voll und ganz Europäer sind, ein Teil der europäischen Staatenfamilie. Solange sie auf die Mitgliedschaft warten, sind sie frustriert und fühlen sich ausgeschlossen und damit in gewisser Weise auch von der EU bestraft.



Die Enttäuschung über das Zögern der Europäischen Union, die Erweiterung voranzutreiben, stärkt die anti-europäischen politischen Parteien und Führer in der Region. Dass der Autoritarismus in die westlichen Balkanstaaten zurückkehrt, ist zumindest teilweise das Ergebnis und die Folge des Gefühls, von Europa abgelehnt zu werden.

Noch immer sind die USA auf dem Balkan entscheidend

Besonders unmittelbar ist die Krise der Demokratie in Serbien, wo Präsident Vučić de facto einem Einparteiensystem vorsteht, in dem seine persönliche Rolle enorm und unkontrolliert ist. Der mangelnde Fortschritt in den Gesprächen zwischen Belgrad und Priština – unter Aufsicht der EU – ist eine weitere Quelle der Enttäuschung. Europa sollte sich als die entscheidende Macht bei der Lösung potenzieller Probleme auf dem westlichen Balkan zu etablieren.

Das sind bislang die USA - und das ist nicht immer im Einklang mit den europäischen Interessen, wie sich während der Präsidentschaft von Donald Trump gezeigt hat. Die letzten drei Jahre nach Trump waren eine gute Gelegenheit für die EU, auf den Balkan zurückzukehren und einige der offenen Fragen zu klären. Sie wurde nicht genutzt. Natürlich gibt es objektive Gründe dafür: Die Kommission musste sich mit neuen Krisen befassen, zuerst mit der Pandemie, dann mit dem Krieg in der Ukraine. Aber die lange Zeit im EU-Wartesaal hat die allgemeine Bevölkerung gegenüber Europa kühl werden lassen. Immer mehr Menschen fühlen sich von der Phrase abgestoßen, dass ihr Land eine „europäische Perspektive“ habe.

20 Jahre ist die Formel von der „europäischen Perspektive“ alt. Inzwischen verliert das Versprechen auf dem Balkan seinen Glanz.

Dieser Satz wurde erstmals vor 20 Jahren auf dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs 2003 in Thessaloniki ausgesprochen. Seine Wiederholung auf dem neuen Gipfel in dieser Woche wird folglich nicht ausreichen, um neue Begeisterung zu wecken. Die Europäische Union braucht eine neue Vision und ein neues strategisches Denken im Blick auf die westlichen Balkanstaaten. Sie sollte zeigen, dass sie es ernst meint. Die jüngste Erklärung des EU-Ratspräsidenten Charles Michel war ermutigend. Er erwähnte das Jahr 2030; damit wurde, endlich, ein vorläufiges Datum für den Beitritt genannt.

Nach dem Brexit braucht die EU einen Erfolg

Darauf sollte jedoch ein klarer und endgültiger Fahrplan folgen, der die Beitrittskandidatinnen stärker in die gemeinsame Politikgestaltung mit der EU einbezieht und gegenseitiges Engagement füreinander vorsieht. Die neue Kommission – nach den Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr – sollte daher anders aussehen als die jetzige. Sie sollte einen Kommissar haben, der aus einem der wichtigsten europäischen Staaten kommt und nicht aus Ungarn oder einem anderen EU-skeptischen Land.

Wenn sie wirklich wettbewerbsfähig sein will, muss sich die EU bald erweitern, solange und wo sie es (noch) kann. Dejan Jović, Politikwissenschaftler

Außerdem sollte sie den westlichen Balkan als strategisch wichtige Region behandeln und nicht als Peripherie, die auf Dauer ausgeschlossen bleibt und unbedeutend ist für das Projekt des einen und vereinten Europas. Eine neue Strategie sollte idealerweise ihren länderspezifischen Ansatz aufgeben und die Region als ein Ganzes behandeln, als Gruppe von Ländern, die der Union in einem weiteren „Big Bang“ ähnlich wie 2004 gemeinsam beitreten. Damals taten dies zehn Länder zugleich, trotz Differenzen wie etwa zwischen Malta und der Slowakei.

Nach dem Scheitern des Brexit braucht die EU einen Erfolg, sie muss zeigen, dass sie für die Menschen in den westlichen Balkanländern immer noch attraktiv ist. Wenn sie in der neuen globalen Szene, in der die USA und China eine bedeutendere Rolle als bisher spielen, wirklich wettbewerbsfähig sein will, muss sich die EU bald erweitern, solange und wo sie es (noch) kann.

Wenn die neue Kommission diese Gelegenheit verpasst, wird sie zeigen, dass Europa nicht in der Lage ist, seine Versprechen zu halten – und eine der wichtigsten ist die Idee des einen Europas für alle. Eine positive Erklärung zur Erweiterung auf dem bevorstehenden Gipfel ist wichtig. Aber eine neue Politik muss folgen.