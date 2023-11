EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola „Wir müssen mit unseren Versprechungen verantwortlich umgehen“

Frau Metsola, die EU-Kommission hat vor kurzem die Aufnahme formeller Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfohlen. Sollte ein Land, das sich im Krieg befindet, Kapazitäten in einen solchen Prozess investieren?

Auf jeden Fall. Politisch gesehen ist es das positivste Unterstützungssignal, das wir an die Ukrainer senden können. Ich war 2022, wenige Wochen nach der russischen Invasion, in Kiew und habe vor dem Parlament gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt bekamen die Menschen die ersten Auswirkungen dieses unglaublich aggressiven Krieges zu spüren. Aber eines stand fest: Eine überwältigende Mehrheit der Ukrainer will der EU beitreten und die dafür notwendigen Reformen durchführen. Und vieles wurde seitdem bereits umgesetzt, wie der Kommissionsbericht zeigt.

Setzt die EU ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel, wenn sie weitere Kandidaten auf die Beitrittsliste nimmt, ohne den Prozess mit denjenigen, die bereits seit vielen Jahren warten, vorher abgeschlossen zu haben? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor kurzem alle Kandidatenländer besucht. Sie hat ihnen damit vermittelt, dass wir deren Frustration sehr wohl verstehen. Und sie haben uns wiederum sehr deutlich gemacht, dass der Erfolg ihrer Regierungen auch von der Verwirklichung des europäischen Traums abhängt.

Oft benötigen Länder viele Jahre, die Beitrittskriterien zu erfüllen. Eine Justizreform oder Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung lassen sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Was nicht geht – und da müssen wir ganz selbstkritisch sein – ist, dass der Beitritt unterbleibt, obwohl ein Land die Kriterien erfüllt. Das ist nicht fair und damit machen wir uns unglaubwürdig. Wir müssen unsere Taten mit unserer politischen Rhetorik in Einklang bringen.

Was droht sonst?

Wir riskieren, dass andere Akteure das Vakuum füllen, welches wir damit lassen. Und Österreich, Slowenien, Kroatien – die Nachbarländer der Westbalkanstaaten – warnen uns davor, dass gerade genau das zu geschehen droht. Ein Worst-Case-Szenario ist im Dezember 2022 eingetreten: Damals wurde Rumänien und Bulgarien nach inzwischen fast 14 Jahren EU-Mitgliedschaft mitgeteilt, dass sie dem Schengen-Raum nicht beitreten können.

Das hat in diesen Ländern zu einem deutlichen Anstieg der Euroskepsis und einer enormen Desillusionierung geführt. Wir müssen mit unseren Versprechungen verantwortlich umgehen. Wenn Länder sich anstrengen, um in unsere Gemeinschaft aufgenommen zu werden, müssen wir darauf angemessen reagieren.

Zur Person Roberta Metsola ist seit 2022 Präsidentin des Europäischen Parlaments (EP), dem sie seit 2013 als Abgeordnete angehört. Die Juristin stammt aus Malta. Sie ist Mitglied der konservativen Partit Nazzjonalista, die Teil der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) ist. Die 44-Jährige ist verheiratet und hat vier Söhne. Cate Blanchett (rechts) zu Besuch bei Roberta Metsola im EU-Parlament. © REUTERS/YVES HERMAN

Könnte es in der EU verschiedene Stufen der Mitgliedschaft geben?

Nicht, was die formelle Mitgliedschaft betrifft. Aber ich bin durchaus Pragmatikerin. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, dass Länder in bestimmten Bereichen enger zusammenzuarbeiten, dann sollten sie das nutzen. Der EU-Vertrag bietet dafür die Möglichkeiten. Zum Beispiel gehen im Rahmen der Europäischen Staatsanwaltschaft 22 Mitgliedstaaten gegen grenzübergreifende Großkriminalität vor.

Es gibt Bereiche, wie die Energiepolitik, in denen manche Staaten gerne weiter gehen würden. Aber wir dürfen nicht riskieren, dabei diejenigen zurückzulassen, die mehr Zeit brauchen. Wir müssen derzeit gerade auch auf die Länder Rücksicht nehmen, die an der Grenze zur Ukraine liegen und Enormes leisten.

Nach fast einem Jahrzehnt – wenn nicht sogar Jahrzehnten – des Stillstands haben wir mit dem Migrationspakt endlich eine Vereinbarung auf dem Tisch, bei der ich vorsichtig optimistisch bin, dass wir sie abschließen können. Roberta Metsola

Befürchten Sie durch eine Erweiterung eine Zweiklassengesellschaft in der EU?

Diese Frage beschäftigt Europa schon lange – sie kam bei jeder Erweiterungsrunde wieder hoch. Aber kaum jemand hat Zweifel daran, was die EU an Integration geleistet hat und wie sie ihre Mitglieder gestärkt hat. Obwohl es 2004 auch um den polnischen Beitritt Diskussionen gab, könnte sich doch heute niemand mehr eine EU ohne Polen vorstellen.

Die positiven Auswirkungen der Erweiterung auf die Länder, die damals beigetreten sind, waren enorm. Ich würde heute nicht sagen, dass sich die Befürchtung bewahrheitet hat, die wir damals hatten, dass die zehn Länder, die damals beigetreten sind, auf einer niedrigeren Stufe stehen oder dass es eine zweite Klasse von EU-Bürgern gibt.

Passagiere warten auf den Grenzübertritt zwischen Kroatien und Slowenien am Grenzübergang Bregana. © dpa/Uncredited

Es darf keine Erweiterung ohne Reform der EU geben, betonen Sie immer wieder. Kann beides parallel stattfinden?

Wir haben keine andere Wahl, als die Erweiterung und die Reform der EU gleichzeitig in Angriff zu nehmen. So wie die EU mit 27 Mitgliedern funktioniert, wird das mit mehr Staaten nicht mehr gehen. Wir haben neben der Ukraine ja auch noch andere Kandidaten wie Moldau und die Länder des westlichen Balkans.

Wir müssen uns überlegen, welche Rolle das Parlament und die Kommission künftig spielen sollen, ob tatsächlich jedes Land einen Kommissar stellen kann, wie viele Sitze ein funktionsfähiges Europäisches Parlament haben sollte. Auch das Konsensprinzip müssen wir überdenken und diskutieren, mit welchen Mehrheitsregelungen wir in der EU Entscheidungen treffen.

Sie stammen aus Malta, einem der kleinsten EU-Mitgliedstaaten. Wie blickt man dort auf Erweiterung und Reform?

Natürlich gibt es kleinere Länder, die sagen, dass wir in einer größeren Europäischen Union den Kürzeren ziehen. Aber schauen Sie: Ich komme aus Malta und bin Präsidentin des Europäischen Parlaments geworden. Wenn ich auf die 20 Jahre seit Maltas Beitritt blicke, dann war eine der größten Herausforderungen für uns das Thema Migration. Und es verdeutlicht, worauf es letztlich ankommt, nämlich das Gefühl: Werden wir alleine gelassen oder wird uns geholfen?

Die EU hat anerkannt, dass Malta hierbei eine überproportionale Verantwortung trägt. Und alle Mitglieder haben sich mit den Frontstaaten solidarisch erklärt, damit die Länder an der Mittelmeergrenze der EU wie Malta nicht alleine dastehen. An solchen Dingen bemisst sich der Erfolg eines EU-Beitritts.

Wenn wir die EU-Regelungen nicht gut kommunizieren und erklären, dann bekommen die Bürger das Gefühl, dass es zu viel wird für sie. Sie empfinden es als große Belastung und nicht umsetzbar. Roberta Metsola

Das Thema Migration ist für die EU ein besonders kontroverses. Wie könnte eine nachhaltige, aber humane Lösung für Europa aussehen?

Nach fast einem Jahrzehnt – wenn nicht sogar Jahrzehnten – des Stillstands haben wir mit dem Migrationspakt endlich eine Vereinbarung auf dem Tisch, bei der ich vorsichtig optimistisch bin, dass wir sie abschließen können. Sie ist fair gegenüber denjenigen, die unseren Schutz brauchen, und streng gegenüber denjenigen, die dafür nicht infrage kommen. Mehr als 90 Prozent der Menschen, die irregulär in die EU einreisen, werden dabei von Menschenhändlern und Schmugglern unterstützt. Wir müssen schärfer gegen sie vorgehen, und auch unsere Rückführungspolitik verbessern.

Schneller abschieben, weniger Leistungen, weniger Chancen. Das Migrationspaket macht es Geduldeten schwerer, in Deutschland Fuß zu fassen. © picture alliance / Sebastian Wil

Was wird sich mit dem Migrationspakt ändern?

In den letzten fünf Jahren haben wir als EU neue hybride Bedrohungen erfahren. Zum Beispiel, indem Belarus über seine Grenze mit Polen bewusst geflüchtete Menschen in die EU geschleust hat. Tausende Menschen sind über eine neue Westbalkanroute nach Europa gekommen. Eine präzedenzlose Zahl von Mitgliedstaaten hat ihre Binnengrenzen im Schengen-Raum geschlossen.

Mit dem Migrationspakt gehen wir all das an. Die EU-Staaten zeigen damit, dass wir gemeinsame Regeln und Verfahren haben, für die Außengrenzen, die Lastenteilung, die Solidarität. Wird damit tatsächlich alles gelöst? Nein, aber zumindest auf dem Papier. Das ist ein Anfang. Und ein klares Signal an die Extremisten und Populisten auf beiden Seiten. Es bleibt noch viel zu tun, aber ich bin vorsichtig optimistisch.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, empfängt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bei ihrer Ankunft im Mariinsky-Palast. © dpa/---

Auch der Krieg im Nahen Osten hat die EU gespalten – Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel traten nach außen mit unterschiedlichen Positionen auf. Fällt es der EU schwer, mit einer Stimme zu sprechen?

Auf dem Friedensgipfel in Paris vergangene Woche hat sich die EU sehr deutlich und mit großer Einigkeit geäußert. Im Europäischen Parlament haben wir mit einer großen Mehrheit den Terrorangriff der Hamas scharf verurteilt, aber auch eine humanitäre Pause für Gaza gefordert. Unsere Botschaft an die anderen Institutionen war klar: Wir dürfen keine Kakofonie verschiedener Stimmen haben. In vergangenen Krisen hat die EU das ebenfalls geschafft.

Zum Beispiel?

Denken Sie an die Pandemie. Oder daran, als wir nach der russischen Invasion in der Ukraine über die Liberalisierung des Energiesektors sowie Investitionen in erneuerbare Energien diskutiert haben. Da gab es Einigkeit wie nie zuvor. Darauf sollten wir aufbauen. Wir müssen zeigen, dass wir – wenn wir geeint sind – nicht nur nach außen als starkes Europa wahrgenommen werden, sondern auch nach innen.

Unsere Bürger schätzen das. Sie erkennen dann, dass bestimmte Dinge nicht auf nationaler Ebene gelöst werden können. Kurz gesagt: Natürlich wollen wir immer mehr Kohärenz. Aber die heutige Einigkeit in Europa ist trotz aller Probleme historisch einmalig.

Sie haben vor kurzem gesagt, dass die hohe Regelungsdichte der EU in der Energie- und Klimapolitik die populistische Stimmung anheize. 2021 hat die Kommission mit dem Green Deal ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgelegt. Sein Ziel ist, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird. Geht dieses Vorhaben zu weit?

Nein. Wenn wir die EU-Regelungen nicht gut kommunizieren und erklären, dann bekommen die Bürger das Gefühl, dass es zu viel wird für sie. Sie empfinden es als große Belastung und nicht umsetzbar. Damit machen wir es den Populisten sehr einfach. Sie schieben uns, dem politischen „Establishment“, dann die Schuld an allen Problemen zu.

Unsere Klima-Agenda ist natürlich äußerst ehrgeizig, aber eben auch notwendig. Die EU will bis 2050 der Kontinent mit den weitreichendsten Klimazielen sein. Dafür haben wir eine sehr umfassende Klimagesetzgebung auf den Weg gebracht. Wir haben auch soziale und wirtschaftliche Puffer geschaffen, für Privathaushalte wie Unternehmen.

Was folgt daraus jetzt?

Wir müssen mit der Umsetzung beginnen. Dafür werden einige Mitgliedstaaten mehr Zeit brauchen als andere. Wir müssen nachsichtig damit umgehen. Denn sie werden nicht vergessen, dass sich einige EU-Länder bis zur russischen Invasion in der Ukraine in puncto Energieabhängigkeit nicht um ihre Nachbarn geschert haben. Es gab Alleingänge. Und manche Mitglieder importierten fossile Brennstoffe aus unzuverlässigen Drittstaaten. Ein Beispiel vorausschauender Klimapolitik ist die Neugestaltung der Verbindung zwischen der Iberischen Halbinsel und Frankreich und Italien.

Sie haben die EU dazu aufgefordert, eine „Supermacht des Rechts“ zu sein. Was können wir uns darunter vorstellen?

Wir haben am Anfang über die Erweiterung der EU gesprochen und die Schwierigkeiten für Länder, Mitglied zu werden. Aber die Ironie ist, dass, sobald man Mitglied ist, Artikel 2 des EU-Vertrages, in dem alle Werte, auf denen die Union gründet, festgelegt sind, vergessen wird und wir keine wirklichen Instrumente zur Durchsetzung haben. Mit anderen Worten: Wenn in der EU die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr sind, Journalisten nicht geschützt werden, die Meinungsfreiheit bedroht ist oder der Minderheitenschutz nicht gewährleistet ist, müssen wir bereit sein, diese Defizite anzuerkennen und zu handeln. Dafür gibt es Mechanismen.

Zum Beispiel den jährlichen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, mit dem jedem Mitgliedsstaat mitgeteilt wird, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Ich möchte, dass die Bürger sich frei fühlen, zu leben, zu lieben, zu beten, wie sie wollen, wo immer sie sind. Denn letzten Endes geht es bei der EU um die Rechte und Werte, die uns verbinden.