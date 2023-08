Tagesspiegel Plus Ex-Regierungschefin von Myanmar : Suu Kyi wird teilbegnadigt, bleibt aber eine Gefangene

Seit dem Militärputsch vor zweieinhalb Jahren ist die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in Haft. Nun steht eine Begnadigung in Aussicht. Was steckt dahinter?