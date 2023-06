Fatale Folgen des Dammbruchs Droht der Ukraine der Super-GAU?

Am frühen Morgen des 26. April 1987 geschah in der ukrainischen Stadt Prypjat das Undenkbare: Ein Reaktor-Block des sowjetischen Atomkraftwerks Tschernobyl explodierte. Erstmals in der Geschichte kam es zu einem nuklearen Störfall, den die Sicherheitsvorkehrungen der Anlage nicht mehr einfangen konnten – einem sogenannten Super-GAU. Die Auswirkungen auf Mensch, Fauna und Flora wirken bis jetzt nach.

Heute, 36 Jahre später, ist die Furcht vor einer erneuten Nuklearkatastrophe in der Ukraine groß. Und wieder steht auch Moskau im Mittelpunkt dieser Furcht. Grund dafür ist die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Region Cherson am frühen Dienstagmorgen.

Die Ukraine geht davon aus, dass Russland den Damm, der seit seiner Einnahme in Moskaus Hand war, selbst sprengen ließ, um eine ukrainische Gegenoffensive zu behindern. Seitdem dem Vorfall strömen ungezügelt Wassermassen aus dem Kachowka-Stausee in den Südteil des Flusses Dnjepr. Tausende Menschen wurden bereits evakuiert und laut ukrainischen Angaben mindestens 600 km² Land überschwemmt.

Die Leerung des Stausees hat jedoch noch eine andere Folge. Denn das Reservoir wird auch zur Kühlung von Europas größten Atomkraftwerk in Saporischschja genutzt. Das ist zwar seit September 2022 heruntergefahren, benötigt jedoch dennoch Wasser für die Kühlung seiner sechs Reaktoren.

Nun ist der Wasserpegel aber so weit gesunken, dass die Kühlung laut ukrainischen Behörden nicht mehr gewährleistet werden kann. Im schlimmsten Fall könnte dann die Kernschmelze drohen. Doch wie akut ist das Risiko?

Kühlung vorerst gesichert

Am Donnerstagabend vermeldete der ukrainische Betreiber des Atomkraftwerks, dass der Wasserpegel des Stausees zu niedrig sei, um eine ausreichende Kühlung der Brennelemente zu garantieren. Mindestens 12,70 Meter seien vonnöten, während der reale Wasserstand schon am Donnerstag bei nur noch 12,50 Metern lag.

Ein wenig Entwarnung gab kurz darauf jedoch die internationale Atomenergiebehörde IAEA, die ein Expertenteam vor Ort stationiert hat. Ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte die IAEA eine Pressemitteilung, in der sie vermeldete, dass das Kernkraftwerk trotz weiter sinkendem Pegel in der Lage sei, das Wasser des Stausees anzuzapfen. Selbst bei einem Absinken auf 11 Meter sei dies noch möglich.

Diese neue Schwelle könnte jedoch ebenfalls bald erreicht sein: „Der Wasserstand sinkt stündlich zwischen vier und sieben Zentimeter“, sagte der Leiter der UN-Behörde Rafael Grosso. Die Möglichkeit der Weiternutzung des Stausees zur Kühlung schaffe jedoch zumindest „etwas mehr Zeit“, bis auf andere Quellen der Wasserversorgung umgestiegen werden müsse, so Grosso weiter.

Jede Feuerbrigade hat eine Pumpe, die das Kühlwasser bereitstellen kann. Leon Cizelj, Professor für Nukleartechnik an der Universtität Ljubljana

Konkret gemeint damit sind mehrere Kühlteiche auf dem Reaktorgelände, die bei Ausfall des Reservoirs als Notreserve genutzt werden können. Laut Grosso könne das Kernkraftwerk somit noch mehrere Monate lang gekühlt werden.

Diese Einschätzung teilt auch Leon Cizelj, Professor für Nukleartechnik an der Universität Ljubljana und Präsident der European Nuclear Society. „Saporischschja hat einen eigenen Kühlteich. Der ist vom See abgegrenzt und das Wasser bleibt erhalten, selbst wenn der ganze See verschwindet.“

Cizelj betont zudem, dass die Restwärme im Reaktor sehr niedrig sei. „Falls die Brennelemente Kühlung verlieren, ist eine Kernschmelze zwar immer noch möglich, aber es gibt nicht genug Energie im Kern, dass Strahlung das AKW verlassen könnte.“

Zur Kühlung würden aktuell nur einige Liter Wasser pro Sekunde benötigt. Dies sei nicht zu vergleichen mit der normalen Kühlrate bei sechs aktiven Reaktorblöcken, die mehrere Hundert Kubikmeter pro Sekunde betrüge. „Jede Feuerbrigade hat eine Pumpe, die das bereitstellen kann.“

Notfalls könne man auch den Fluss anzapfen, doch allein das Wasser im Kühlteich reiche während des Shutdowns für „Wochen, vielleicht Monate“.

Ein Super-GAU sei zudem auch nicht im Interesse Moskaus: „Russland ist der größte Exporteur von Nuklearenergie.“ Eine Nuklearkatastrophe wäre für den Ruf der Atomindustrie des Landes fatal. „Das wäre wie, als ob dir jemand ein Auto verkauft und dann nachts die Reifen zersticht.“