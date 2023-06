Festnahme in Bayern Mutmaßlichen IS-Mitglied nach Syrien-Aufenthalt verhaftet

Ermittler haben in Bayern ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Der Tadschike wurde am Donnerstag in Oberfranken verhaftet, wie die Generalstaatsanwaltschaft München am Freitag mitteilte. Der Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts München eröffnete ihm den Haftbefehl.

Der Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft. Zeitgleich mit der Festnahme wurde auch die Wohnung des Manns durchsucht, dabei waren unter anderem Beamte des bayerischen Landeskriminalamts im Einsatz.

Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, sich als Mitglied an einer ausländischen terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben, hieß es. Er war demnach Anfang 2015 bei einem Aufenthalt in Moskau für den IS angeworben worden und reiste daraufhin über die Türkei nach Syrien, um sich dort der Dschihadistenmiliz anzuschließen.

Nach einem Koranstudium und einer militärischen Ausbildung beim IS habe er im syrischen Aleppo für 22 Tage auf Seiten der Miliz gekämpft. Dabei habe er an vorderster Front am Sturm auf eine große Militärbasis der syrischen Streitkräfte teilgenommen und dabei auch mit einem Sturmgewehr gekämpft. Nach vier Monaten reiste der Beschuldigte im August 2015 wieder aus Syrien aus. (AFP)