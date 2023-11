Flüchtlingsrekord in Spanien Diese Kanareninsel ist das neue Lampedusa

Immer mehr Geflüchtete, immer größere Boote und immer mehr Todesopfer – noch nie landeten auf den Kanarischen Inseln so viele Migranten wie in diesem Jahr. Mehr als 32.000 Menschen gelangten 2023 in Fischerkähnen und Schlauchbooten auf die spanischen Ferieninseln, die vor der westafrikanischen Küste liegen. Die meisten Boote erreichten die kleine Kanareninsel El Hierro, auf der nur 11.000 Menschen leben und die auf dem Weg ist, zum neuen Lampedusa im Atlantik zu werden.