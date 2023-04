Frankreich und die Rentenreform Kann der Verfassungsrat die Staatskrise beenden?

Eine Rentenreform in Frankreich hat eine Staatskrise ausgelöst. Landesweite Proteste gegen die vorgeschlagene Anhebung des Rentenalters auf 64 Jahre beherrschen die Straßen. Gewerkschaften und Gegner der Regierung zeigen sich hartnäckig, so aber auch Staatspräsident Emmanuel Macron, der seine Pläne trotz breitem Unmut bis zum Jahresende durchsetzen will.