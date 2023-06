Frankreichs Vorstädte brennen „Das könnte der George-Floyd-Moment Frankreichs werden“

Herr El Miri, Frankreich wird seit dem Tod des 17-jährigen Nahel bei einer Polizeikontrolle am Dienstagabend von einer Welle gewalttätiger Proteste überrollt. Solche Ausschreitungen sind in Frankreich keine Seltenheit. Hat dieser Vorfall eine neue Qualität?

Leider kommt es in Frankreich relativ häufig zu solchen Unruhen. Erinnern Sie sich an 2005 als es fast drei Wochen lang zu Krawallen und Straßenschlachten kam, nachdem zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei zu Tode gekommen waren. Der Ausgangspunkt ist ähnlich wie damals. Es ist eine Konfrontation zwischen den Sicherheitskräften und den jungen Menschen aus den Vororten, die sich stark diskriminiert sehen. Aber dieses Mal hat das ganze eine viel größere Dimension.

Mustapha El Miri ist Soziologe und Migrationsforscher an der Universität Aix-en-Provence.

Inwiefern?

Damals war es ein französisches Problem. Nun hat es eine internationale Dimension, es folgt der Tradition der „Black Lives Matter“-Bewegung in den USA. Es könnte sozusagen der George-Floyd-Moment Frankreichs werden.

2017 wurde in Frankreich die Selbstverteidigung durch die Polizei neu geregelt. Was hat sich dadurch verändert?

Nach den damaligen Übergriffen auf Polizisten wurden die Regeln für den polizeilichen Schusswaffengebrauch zur Selbstverteidigung gelockert. Wenn sie eine Straftat vermuten, dürfen Polizisten seitdem bei einer sogenannten Befehlsverweigerung schießen, auch wenn keine unmittelbare Gefahr droht.

Mit welchen Folgen?

Seitdem ist die Anzahl der Schüsse in solchen Fällen deutlich angestiegen. 2017 wurden 202 Schüsse abgefeuert, weil Personen Widerstand gegen die Polizeigewalt leisteten. Die Zahlen sind seither nicht mehr unter 150 Schüsse pro Jahr gesunken.

Sind bestimmte Gegenden davon besonders betroffen?

Ja. Die Schüsse fallen mehrheitlich in den Vororten, wo mehrheitlich Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund leben. Das wird von den Menschen dort zwangsläufig als Diskriminierung gesehen. Und die Wahrnehmung ist inzwischen viel direkter geworden. Häufig filmen Passanten solche Vorfälle auf ihren Handys und verbreiten die Videos über die sozialen Medien. Das führt oft dazu, dass die Rechtfertigungen der Behörden in Frage gestellt werden. Und das wiederum stärkt in der Bevölkerung das Gefühl fehlender Transparenz und das Misstrauen gegenüber den Behörden.

Wie wird polizeiliche Gewalt in Frankreich überwacht?

Es gibt keine unabhängigen Kontrollorgane, das ist der Kern des Problems. Bestehende Regelungen werden nicht ausreichend umgesetzt. Zum Beispiel ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Polizisten bei Demonstrationen eine Identifikationsnummer tragen. Aber manche tun das einfach nicht. Eine größere Transparenz und eine stärkere Überwachung der Polizei in Frankreich sind unumgänglich. Großbritannien hat solche Reformen erfolgreich durchgeführt und auch Deutschland hat hier große Fortschritte gemacht. Frankreich steht in Europa als schlechter Schüler da.

Wie bewerten Sie die Reaktion der politischen Führung Frankreichs?

Sie haben sich nicht hinter die Polizei gestellt. Präsident Emmanuel Macron hat das Verhalten der Polizei „unerklärlich“ genannt, Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete es als „extrem schockierend“. Auch Premierministerin Élisabeth Borne fand noch vor Abschluss der Ermittlungen sehr deutliche Worte und bewertete den Schusswaffeneinsatz als „offensichtlich nicht regelkonform“. Aber die Polizeigewerkschaften halten dagegen.

Kann der Fall Nahel für Frankreich zum Wendepunkt beim Umgang mit Polizeigewalt werden?

Ich bin skeptisch. In Frankreich ist es sehr schwer geworden, zu diesen kontroversen Themen Reformen durchzuführen. Die Debatten sind sehr angespannt. Die Polizeigewerkschaften argumentieren zum Beispiel mit der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und den schwierigen Arbeitsbedingungen für Polizisten. Jugendbewegungen und Menschenrechtsorganisationen kämpfen demgegenüber für die Wahrung der Freiheitsrechte. Bei alldem spielt natürlich auch das Thema Migration eine zentrale Rolle. Diese Spannungen führen dazu, dass die Reformen, die eigentlich unerlässlich wären, nicht umgesetzt werden.

Gibt es Erfolge bei der Bekämpfung der Diskriminierung, die Jugendliche aus den Vororten oftmals erfahren?

Ja, in einzelnen Gemeinden. Einige Bürgermeister haben bei der Überwindung der starken sozialen Ungleichheit viel geleistet. Lokal sind einzelne Erfolge möglich. Aber das zugrundeliegende Problem, das in Frankreich gerne als die „Vorstadtfrage“ bezeichnet wird, ist strukturell und muss landesweit angegangen werden.

Das heißt?

Es geht im Kern um Bildungschancen und Beschäftigungsmöglichkeiten für die jungen Menschen in den Vororten. Es sind Brennpunkte an den Stadträndern mit wenigen und schwachen öffentlichen Einrichtungen, die gleichzeitig eine Bevölkerung mit starken Bedürfnissen hat. Es bräuchte umfassende staatliche Investitionen – in der Bildung, auf dem Arbeitsmarkt, im Wohnungsbau. Das Erbe der politischen Fehler, die hier begangen wurden, wiegt schwer. Und leider tut sich bislang sehr wenig. Stigmatisierung und Grundsatzdiskussionen führen nicht weiter.