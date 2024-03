Früher Mafiazeichen, heute Jugendmode Werden Tätowierungen der neue Trend in Japan?

Wenn June Rokushika an sein erstes Tattoo denkt, muss er grinsen und krempelt halb stolz, halb beschämt über der linken Schulter sein T-Shirt hoch. „Ich war gerade 18 geworden, am Nachmittag meiner letzten Zeugnisübergabe in der Schule ging ich sofort zu einem Studio in Tokio und verlangte, dass ich endlich ein Tattoo kriege.“