„Für uns ist Indien ein Schlüsselpartner“ Scholz will Premier Modi Alternativen zu Putins Russland anbieten

Der Erholung dient die Reise nicht unbedingt, die Olaf Scholz am Wochenende nach Indien führt. Erst ein gut achtstündiger Flug nach Neu-Delhi, wo er am Sonnabend politische Gespräche führt. Tags darauf fliegt der Kanzler weiter in die High-Tech-Metropole Bangalore. Am Abend geht es zehn Stunden zurück nach Berlin.

Die Reise nimmt Scholz aus gutem Grund auf sich. Das Land, das mit 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern in diesem Jahr China als das bevölkerungsreichste der Welt ablöst, rückt immer stärker in den Fokus der deutschen Politik, wie es im Kanzleramt heißt: „Für uns ist Indien ein Schlüsselpartner.“

Nicht zuletzt, weil das Land ökonomisch auf dem Vormarsch ist und ein „riesiges Potenzial“ der Zusammenarbeit ausgemacht wird. Begleitet wird der Kanzler von einer Wirtschaftsdelegation und Abgesandten mehrerer Ministerien, die zusätzliche Kooperationsabkommen unterzeichnen werden.

Es geht um Fachkräfte und Energie

Einem Abkommen zu Fachkräften, das schon vergangenes Jahr geschlossen wurde, soll nun etwa mit erleichterter Vergabe von Visa Leben eingehaucht werden.

Das hat mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun. Das bereits vierte Treffen des Kanzlers mit Premier Narendra Modi dient dem übergeordneten Ziel, Indiens gewachsene Skepsis gegenüber dem Brics-Staatenclub mit Brasilien, Russland, China und Südafrika zu stärken – und für die eigene Position zu werben.

Mit Neu-Delhi sei man sich, so ein deutscher Regierungsvertreter, „einig, wer Aggressor und wer Opfer ist. Wir glauben, dass Indien eine wichtige Rolle spielen kann, indem es diese Haltung auch gegenüber Moskau klar vertritt“.

Zu einer Unterstützung der UN-Resolution vom Donnerstag, die Russland zum Rückzug aufforderte, hat das noch nicht geführt. Indien enthielt sich der Stimme – was auch mit ökonomischen Realitäten zu tun hat, weshalb Scholz auf seiner Reise einen energie- wie rüstungspolitischen Schwerpunkt setzt.

Der Kanzler muss auch aus Sicht von Jürgen Hardt, dem Außenpolitiksprecher der Unionsfraktion im Bundestag, dabei helfen, „die indische Abhängigkeit von russischen Waffenimporten oder russischer Energie zu verringern – dies sind die beiden Hauptpunkte, mit denen Russland seinen Einfluss in Indien sichert“. Dass es so bleibe, so auch ein Regierungsvertreter, „kann nicht in unserem Interesse sein“.

Indiens wirtschaftlicher Aufstieg Mittlerweile ist Indien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt . 2016 beispielsweise lag es noch auf dem neunten Rang Deutschland liegt aktuell auf Platz 4.

. 2016 beispielsweise lag es noch auf dem neunten Rang Deutschland liegt aktuell auf Platz 4. Der Warenaustausch fällt trotzdem noch relativ gering aus . Im ersten Halbjahr 2022 etwa führte das Statistische Bundesamt Indien nur auf Platz 24 der wichtigsten Handelspartner, mit etwa einem Zehntel des Volumens mit China.

. Im ersten Halbjahr 2022 etwa führte das Statistische Bundesamt Indien nur auf Platz 24 der wichtigsten Handelspartner, mit etwa einem Zehntel des Volumens mit China. Rund 1800 deutsche Unternehmen sind bereits in Indien tätig. Von einem EU-Freihandelsabkommen verspricht sich die deutsche Wirtschaft einen unbürokratischeren Marktzugang. (Tsp)

Also wird in Neu-Delhi über finanzielle Unterstützung beim Umbau der indischen Wirtschaft gesprochen, die noch weitgehend fossil agiert. Und Scholz wird mit Modi über Rüstungslieferungen sprechen, speziell über „das Maritime“, wie es in Regierungskreisen heißt.

U-Boote aus Deutschland für Indien?

CDU-Mann Hardt wird konkreter. Scholz müsse „Indien signalisieren, dass beispielsweise bei der Lieferung deutscher U-Boote oder Fregatten großzügige Ausfuhrgenehmigungen erteilt werden“.

Über Nacht lassen sich gewachsene Beziehungen aber nicht kappen oder neue aufbauen. Darauf weist Amrita Narlikar hin, die Präsidentin des German Institute for Global and Area Studies: „Deutschland hat anders als Frankreich in den vergangenen Jahrzehnten nur sehr widerwillig im Verteidigungsbereich kooperiert – und ist dann überrascht und enttäuscht, wenn es sich bei UN-Abstimmungen enthält“.

Man darf die Frage stellen, wem es nützt, wenn die Probleme in China klein und in Indien groß geredet werden. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag

Eine „wirkliche Zeitwende im deutsch-indischen Verhältnis“ müsse strategisch wichtige Sektoren wie Digitales, Medizin und Verteidigung abdecken.

Die Skepsis rührt auch daher, dass dem Hindunationalisten Modi ein Abgleiten ins Autoritäre nachgesagt wird – wofür es etwa Hinweise aus der Planung für die Pressekonferenz mit Scholz gibt: „Fragen findet man in der größten Demokratie der Welt jetzt nicht ganz so passend“, sagt ein Regierungsvertreter.

„Indien ist eine bekennende Demokratie“, sagt dagegen Narlikar. Und Hardt verweist auf Deutschlands größten Handelspartner: „Man darf die Frage stellen, wem es nützt, wenn die Probleme in China klein und in Indien groß geredet werden.“

