Gefangen im Hochsicherheitsknast auf Kuba Der Kampf einer Dresdner Familie um die Freilassung von Luis Frómeta Compte

Eigentlich will Luis Frómeta Compte bloß an einem anderen Gefangenen vorbeigehen. Doch der Mann lässt ihn nicht. Er schlägt auf ihn ein, drei Zellengenossen schließen sich an. Gemeinsam malträtieren sie ihn mit ihren Fäusten, selbst mit einem Eimer. Als er am Boden liegt, treten sie ihn zusammen. Einer zückt einen spitzen Gegenstand – mutmaßlich eine Rasierklinge – und schlitzt ihm Nase, Augenbrauen und Stirn auf.