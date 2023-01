Geld, Waffen, Nato-Beitritt So sollte der Westen die Ukraine unterstützen

Kurt Volker ist ehemaliger Nato-Botschafter der USA und war von 2017 bis 2019 US-Sondergesandter für die Beziehungen zur Ukraine.

Russland zeigt bisher keine Anzeichen, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Doch dem Land fehlen zunehmend die militärischen Mittel, um die eigenen Ziele zu erreichen. Russland hat daher seine Taktik geändert und bombardiert vermehrt zivile Ziele. Im Kreml hofft man, dass man so die ukrainische und westliche Entschlossenheit überstehen kann. Diese Hoffnung ist falsch.

Als die groß angelegte Invasion vor knapp einem Jahr begann, glaubten die meisten Beobachter, dass Russland die Ukraine schnell besiegen würde. Diese Vorhersage und viele andere erwiesen sich als falsch. Angesichts der Fehleinschätzungen muss der Westen folgende Lehren für das Jahr 2023 ziehen:

1. Mit Russland kann es kein „business as usual“ geben.

Unter Putin herrscht in Russland eine faschistische und imperialistische Ideologie. Dadurch wird Russland zu einer Bedrohung für ganz Europa. Sollte es die Ukraine besiegen können, wird dieser Putinismus weiter die Politik des Landes bestimmen. Staaten wie Polen, Schweden und Finnland oder das Baltikum wären kaum mehr sicher und Ziele möglicher Angriffe. Was würde passieren, wenn Russland gewinnt und seine Truppen an der ukrainisch-polnischen Grenze stationiert?

Putins Verbrechen am eigenen Volk wird nur von seinen Verbrechen gegen die Ukrainer übertroffen. Kurt Volker, US-amerikanischer Diplomat

Was würde passieren, wenn Russland gewinnt und seine Truppen an der ukrainisch-polnischen Grenze stationiert? Damit Europa in Zukunft sicher ist, müssen der Putinismus besiegt und die russischen Truppen aus der Ukraine vertrieben werden. Ähnlich wie Deutschland und Japan nach Ende des Zweiten Weltkrieges müsste Russland anschließend die Verantwortung für seine Kriegsverbrechen übernehmen und sich bereit erklären, keine territorialen Grenzen mehr zu verletzen.

2. Die Ukraine wird niemals freiwillig Gebiete an Russland abtreten und darf nicht gedrängt werden, dies zu tun.

In jedem russisch besetzten Gebiet der Ukraine können Ukrainer gefoltert, vergewaltigt, hingerichtet und verfolgt werden können. Das haben wir in Butscha, Irpin, Cherson, Lyman und anderen Städten gesehen. Einem solchen Schicksal werden die Ukrainer ihre Landsleute nicht überlassen und deshalb ukrainische Gebiete auch nie an Russland abtreten. Es ist verwerflich, solche Schritte auch nur vorzuschlagen.

Russland fehlen zunehmend die militärischen Mittel, um die eigenen Ziele noch zu erreichen. Kurt Volker, US-amerikanischer Diplomat

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das richtig eingeschätzt: Verhandlungen mit Russland setzen einen vollständigen Rückzug der russischen Streitkräfte voraus. Die Ukraine muss für die von Russland verursachten Schäden entschädigt werden. Russische Kriegsverbrecher müssen strafrechtlich verfolgt werden. Und die Ukraine muss Sicherheitsgarantien gegen künftige russische Aggressionen erhalten.

3. Russland hat die Krim erst vor acht Jahren „annektiert“.

Der Westen darf nicht weiter auf Putins Desinformationskampagnen hereinfallen, dass die Krim oder andere Teile der Ukraine schon immer russisch gewesen seien. In ihrer jahrtausendealten Geschichte stand die Krim zu unterschiedlichen Zeiten unter ukrainischer, türkischer, griechischer oder russischer Kontrolle. Bis 2014 war die Halbinsel 25 Jahre lang Teil der unabhängigen Ukraine, also dreimal länger als die aktuelle russische Besatzung bislang andauert.

4. Die Ukraine ist völlig berechtigt, militärische Ziele in Russland anzugreifen.

Dort beginnen die Angriffe Russlands auf die Ukraine. Die jüngste Phase der russischen Aggression konzentriert sich auf die Wärme-, Wasser- und Nahrungsversorgung der Ukrainer. Die Bomben werden von Schiffen im Schwarzen Meer abgefeuert, Kampfjets starten von südrussischen Gebieten oder dem kaspischen Meer. All diese Flughäfen, Schiffe und Flugzeuge sind daher legitime militärische Ziele.

5. Es gibt keinen Grund für den Westen, sich selbst Beschränkungen für seine Militärhilfe aufzuerlegen.

Putin sagt bereits, dass er sich im Krieg mit dem Westen befindet und setzt sämtliche konventionelle Kriegsmittel ein, um zivile oder militärische Ziele in der Ukraine anzugreifen. Trotzdem weigert sich der Westen nach wie vor, Artilleriegeschosse mit großer Reichweite, Mehrzweckflugzeuge, moderne Panzer oder Luft- und Seedrohnen bereitzustellen.

Damit Europa in Zukunft sicher ist, müssen die russischen Truppen aus der Ukraine vertrieben werden. Kurt Volker, US-amerikanischer Diplomat

Für diese selbst auferlegten Beschränkungen gibt es aber keinerlei Grund. Putin nicht „provozieren“ zu wollen, ist eine Denkweise aus einer anderen Zeit. Heute ist Russlands Niederlage die einzige Option für den Westen. Die Zurückhaltung bei wichtigen Waffenlieferungen für die Ukraine verlängert das Leiden unnötig.

6. Putin wird nicht nachgeben, doch den russischen Streitkräften fehlt die Fähigkeit zum Sieg.

Das bringt die russischen Generäle in eine unhaltbare Lage. Sie kämpfen mit Verlusten, mit Krankheiten und Unterkühlung, auch gegen den eigenen Tod. Putin schickt immer mehr unausgebildete Soldaten in den Kampf. Russland kann sein Militär weder versorgen noch richtig ausrüsten.

Somit wird Putins Verbrechen am eigenen Volk nur von seinen Verbrechen gegen die Ukrainer übertroffen. Deshalb ist es auch im Interesse Russlands, dass der Westen der Ukraine hilft, diesen Krieg so schnell wie möglich zu gewinnen. Die jüngste Entscheidung der USA und Deutschlands, Panzer in die Ukraine zu schicken, ist daher ein Schritt in die richtige Richtung.

7. Der Westen muss seine Informationskampagne gegenüber dem russischen Militär und den Geheimdiensten, der russischen Bevölkerung und der westlichen Öffentlichkeit verstärken.

Putins Regime verbreitet noch immer Falschinformationen über die Ukraine, den Westen und den Krieg selbst. Viele Russen wissen zwar, dass sie den Kreml-Nachrichten nicht vertrauen können, doch es fehlen klare Botschaften aus dem Westen. Sie sind für ein neues Denken in Russland und eine Zeit nach dem Krieg unerlässlich. Zu den wichtigsten westlichen Botschaften gehören:

Der Westen greift Russland nicht an und wird das auch nicht tun. Die einzige Bedrohung für Russland geht von Putins Krieg gegen die Ukraine aus.

Der Westen unterstützt die Bestrebungen des russischen Volkes nach Freiheit, Frieden, Wohlstand und Sicherheit, die ihm unter dem Putin-Regime verwehrt werden bleiben.

Nuklearwaffen dürfen niemals eingesetzt werden. Ihr Einsatz durch Russland hätte verheerende Folgen.

8. Der Westen muss sich unverzüglich auf eine wirtschaftliche Strategie zur Unterstützung der Ukraine einigen, die seiner militärischen Unterstützung für die Ukraine entspricht.

Anstatt einfach nur das massive Haushaltsdefizit der Ukraine auszugleichen, müssen die G7 gemeinsam mit der EU die ukrainische Wirtschaft wieder ankurbeln. Eingefrorene Gelder der russischen Zentralbank sollten beschlagnahmt und genau dafür eingesetzt werden. Wie im Dezember 2022 vereinbart, müssen die G7-Staaten außerdem hochrangige Verantwortliche für den ukrainischen Wiederaufbau benennen.

25 Jahre war die Krim vor der russischen Besatzung 2014 ein Teil der unabhängigen Ukraine.

Um Investitionen in der Ukraine zu erleichtern, sollten sie möglichen Investoren Risikoversicherungen für Kriegsschäden anbieten. Um die europäische Abhängigkeit von Russland zu beenden, kann die Ukraine die EU mit Energie beliefern. Der Schwerpunkt beim Wiederaufbau des Landes sollte auf Investitionen im Privatsektor und auf wirtschaftlicher Entwicklung liegen, weniger auf Zentralisierung und staatlicher Kontrolle.

9. Wenn der Krieg vorbei ist, muss die Ukraine EU- und NATO-Mitglied werden.

Die EU hat der Ukraine bereits den Status eines Beitrittskandidaten angeboten. Jetzt muss sie zügig die Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Entwicklungshilfe sollte EU-orientierte Reformen unterstützen.

Die Zurückhaltung bei wichtigen Waffenlieferungen für die Ukraine verlängert das Leiden unnötig. Kurt Volker, US-amerikanischer Diplomat

Die bevorstehenden Nato-Beitritte Finnlands und Schwedens zeigen, dass es ohne eine Mitgliedschaft im Verteidigungsbündnis keine Sicherheit in Europa geben kann. Wir können weder von der Ukraine noch von Georgien verlangen, eine für sie unsichere Situation zu akzeptieren.

Aus US-amerikanischer Sicht stellt sich deshalb die Frage, warum die USA die Sicherheit der Ukraine allein garantieren sollten, wenn sie das im Nato-Bündnis gemeinsam mit 31 anderen Ländern tun könnten. Ist aus europäischer Sicht eine Sicherheitsgarantie, die die USA außen vor lässt, überhaupt glaubwürdig?

Alle diese Beobachtungen zeigen: Die Zukunft der europäischen Sicherheit hängt von der Zukunft der Ukraine ab. Wenn Putins Krieg nicht schnell beendet wird, ist Europa in Gefahr. Aber eine Ukraine, die den Putinismus an der Front schlägt und die Freiheit, Sicherheit und Demokratie für das eigene Volk verteidigt, wird diese Werte und die Sicherheit für ganz Europa stärken.

Zur Startseite