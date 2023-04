Kostenloser ÖPNV in Südkorea Seoul will den Rentnern die Gratistickets nehmen

Wer sich in den U-Bahnwaggons von Seoul umsieht, könnte schnell auf die Idee kommen, in der südkoreanischen Hauptstadt lebten vor allem betagte Menschen. Um das Alter der Fahrgäste zu erahnen, muss man zwar oft zweimal durch die Sitzreihen schauen – die meisten Anwesenden halten ihre Köpfe fast die gesamte Fahrt über nach unten geneigt auf ihre Smartphones blickend.

Aber immer wieder stellt man fest, dass vor allem Seniorinnen und Senioren den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Und wer sich hier etwas auskennt, wundert sich darüber auch kaum. Schließlich müssen die Alten im Land nicht bezahlen: Für alle Personen, die mindestens 65 Jahre alt sind, ist der Nahverkehr in den größten Metropolregionen kostenlos. Neben Seoul genügt es ebenso für ältere Personen in und um die Großstädte Busan, Daegu, Incheon, Gwangju und Daejeon, den eigenen Ausweis vorzuzeigen, um einen gültigen Fahrausweis zu erhalten.

Und über lange Zeit ist man im 52-Millionenland stolz darauf gewesen. Denn im Vergleich zu anderen Staaten, wo Senioren für Bus und Bahn bloß einen Preisnachlass erhalten, ist Südkorea insofern auffallend großzügig. Nur könnte dies bald Geschichte sein.

„Die Maßnahme, die erstmals 1984 eingeführt wurde, ist jetzt eines der am heißesten diskutierten Themen“, befand die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap im Februar.

Tatsächlich taucht die Sache mit den Gratistickets in letzter Zeit immer wieder als Streitpunkt auf. Mehrere Kommunalregierungen haben zuletzt von der Nationalregierung eine Reform des Regelwerks gefordert, häufig in Form von höheren Zuschüssen, um das System weiterhin finanzieren zu können.

Oh Se-hoon, der Bürgermeister der Hauptstadt Seoul, zieht sogar in Erwägung, die Gratistickets ganz zu streichen: Es sei nicht mehr zeitgemäß.

Was niemand bestreiten wird: Die Zeiten in Südkorea haben sich geändert. Als die kostenlosen Seniorentickets Mitte der 1980er Jahre eingeführt wurden, war Altersarmut noch deutlich stärker vertreten als heute. Drei Jahrzehnte zuvor, zu Ende des Koreakriegs, hatte die koreanische Halbinsel zu den ärmsten Flecken der Erde gezählt.

System vom demografischen Gewicht belastet

Obwohl sich der ansonsten streng liberal ausgerichtete südkoreanische Staat aus verteilungspolitischen Fragen stets eher heraushielt, diente die neue Art der Transportpolitik dann auch als Dank an jene Generation, die das Land mit aufgebaut hatte.

Heutzutage ist der Anteil relativer Armut – also jene Personen, deren Einnahmen weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens betragen – unter älteren Menschen bei rund 38 Prozent. Das liegt noch deutlich oberhalb des Durchschnittswerts für die Gesamtbevölkerung.

Dabei nimmt die Altersarmut seit Jahrzehnten tendenziell ab. Was allerdings für Diskussionen sorgt, ist vielmehr das schiere demografische Gewicht der Begünstigten: Im Jahr 1984 waren nur vier Prozent der Bevölkerung 65 oder älter. Mittlerweile sind es mehr als 17 Prozent – Tendenz schnell steigend.

In kaum einem Land altert die Gesellschaft in so hohem Tempo wie in Südkorea. Einerseits hat die Lebenserwartung über die vergangenen Jahrzehnte in großen Schritten zugenommen, liegt derzeit bei gut 83 Jahren.

Andererseits ist die Geburtenrate inmitten hoher Ausbildungskosten für Kinder und eines prekären Arbeitsmarkts niedrig. Eine Frau bringt im Leben durchschnittlich nur 0,8 Kinder zur Welt. Im ebenfalls geburtenarmen Deutschland liegt die Rate ungefähr doppelt so hoch.

Diese Kombination führt in Südkorea dazu, dass der Altenanteil an der Bevölkerung schnell zunimmt. Laut Hochrechnungen werden im Jahr 2035 drei von zehn Personen älter als 65 sein, im Jahr 2070 gar 46 Prozent.

So wird sich bis auf Weiteres auch die Zahl der Personen, die für den öffentlichen Nahverkehr nicht bezahlen müssen, von derzeit neun Millionen Menschen vervielfachen. „Das Defizit der städtischen U-Bahn dürfte zunehmen“, schlussfolgerte zuletzt Shin Seong-il, ein Forscher am von der Seouler Metropolregierung finanzierten Seoul Institute.

Weil ältere Menschen mittlerweile auch den Löwenanteil der Fahrgäste im Seouler Transportsystem bilden, habe der Seouler Bahnbetrieb im Jahr 2021 einen Verlust von 378,4 Milliarden Won (rund 269,9 Millionen Euro) gemacht.

„Würde das Mindestalter für die Gratisfahrten auf 70 Jahre erhöht“, so Shin, „wird eine Reduktion der Verluste um 25 bis 34 Prozent erwartet.“ In der Großstadt Daegu, wo die Seniorengratistickets ebenfalls zusehends teuer werden, erwägt die Regierung gerade diesen Schritt.

Populär ist das Vorhaben aber nicht. So könnten viele junge Menschen, die bei hohen Immobilien- und Mietpreisen sowie dem prekären Arbeitsmarkt oft unter enormem finanziellem Druck stehen, auch für ihre Altersklasse Gratistickets einfordern.

Allerdings widerspräche dies dem in Südkorea stark vertretenen Mantra der Eigenverantwortung – von dem die Älteren wiederum eher ausgenommen werden als die Jüngeren. Protest kommt also eher von der Seite der Älteren.

„Ich bin mit der Behauptung, dass die Senioren der Grund für das Defizit sind, nicht einverstanden“, erklärte zuletzt Kim Ho-il, Vorsitzender der Koreanischen Seniorenvereinigung, vor kurzem im Parlament zur Frage der U-Bahnfinanzen.

Eine streng fiskalische Perspektive sei ein Irrtum. Schließlich würden die älteren Menschen durch Gratistickets aktiv- und damit gesundgehalten. Man würde sich dadurch tendenziell auch teure Krankenhausaufenthalte sparen.

Der seit rund einem Jahr regierende Präsident Yoon Suk-yeol hat angekündigt, für eine Sanierung des Haushalts zu sorgen. Aber auch für ihn war die wachsende Bevölkerung älterer Menschen eine wichtige Wählergruppe. So ist der ansonsten häufig vollmundige Konservative bei diesem Thema bisher eher zurückhaltend geblieben.