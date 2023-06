Griechenlands junge Generation Warum drei Viertel der Jugend das Land verlassen wollen

Sie leben in einem der schönsten Länder. Perfektes Wetter. Umgeben von Menschen mit einer mediterraner Lebenseinstellung und starkem Familienzusammenhalt. Das Essen: frisch und lecker. Doch auch die Inseln , die endlosen Strände und das kristallklare, smaragdgrüne Wasser des Mittelmeers können die jungen Griechinnen und Griechen nicht in ihrer Heimat halten. Vor allem, wenn sie nicht das Geld haben, um all das zu genießen.

Während der Finanzkrise, als die Wirtschaft um ein Viertel schrumpfte und die Arbeitslosigkeit in die Höhe schoss, zog schätzungsweise eine halbe Million Griechen ins Ausland. Die meisten von ihnen waren jung und gut ausgebildet. Seitdem hat sich die Arbeitslosigkeit zwar verringert. Sie ist aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Europäischen Union und der Eurozone.

Griechenland hat schon früher eine Massenemigration erlebt, auch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber der Unterschied jetzt ist, dass diesmal die Griechen mit dem höchsten Bildungsniveau und den besten Qualifikationen auswandern – und das wird zum Problem.

Eine neue Welle der Abwanderung

Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens ICAP waren bisher mehr als 90 Prozent der Auswanderer Hochschulabsolventen, und 64 Prozent hatten einen Hochschulabschluss.

90 Prozent der griechischen Auswanderer sind Hochschulabsolventen

Und: Die große Mehrheit der griechischen Jugend ist zur Auswanderung bereit – in einer im Auftrag der gemeinnützigen Athener Denkfabrik „diaNEOsis“ durchgeführten Umfrage vom März gaben 77,1 Prozent der 17- bis 24-Jährigen an, sie würden ins Ausland gehen, wenn sie dort einen besser bezahlten Arbeitsplatz finden könnten. Der Prozentsatz ist auch im produktivsten Alter von 25-39 Jahren extrem hoch (71,9 Prozent).

Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist in Griechenland in den letzten Jahren zurückgegangen. Das liegt aber nach einer Studie des Instituts für Kleinunternehmen des Griechischen Verbands der Handwerker und Kaufleute (IME-GSEVEE) nicht daran, dass die Zahl der Arbeitsplätze größer geworden ist. Vielmehr ist die Erwerbsbeteiligung junger Menschen gesunken – auch als Folge der Abwanderung.

„Trotz des Rückgangs der Arbeitslosenquote hat Griechenland immer noch eine der höchsten Jugendarbeitslosenquoten in der EU“, sagt Despina Valasi, Sozialforscherin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei IME-GSEVEE, dem Tagesspiegel.

Griechenland hat immer noch eine der höchsten Jugendarbeitslosenquoten in der EU. Despina Valasi, Sozialforscherin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei IME-GSEVEE

Enttäuschende Prognosen für die Zukunft

Die Zahlen geben ihr Recht: Nach den Daten von Eurostat waren im März fast 30 Prozent der jungen Griechen arbeitslos, während in Deutschland nur 5,7 Prozent der jungen Leute ohne Arbeit sind. „Leider bietet das griechische Produktions- und Wirtschaftssystem nicht genügend hochqualifizierte Arbeitsplätze, um die Talente und das Wissen junger Menschen produktiv zu nutzen und weiterzuentwickeln“, so Valasi.

Alexis Ioannides ist Professor für Politische Ökonomie der Arbeit an der Democritus-Universität in Thakrien und hat die Studie von IME-GSEVEE verfasst. Seine Ergebnisse und Prognosen sind nicht nur für die gegenwärtige Situation in Griechenland enttäuschend, sondern auch für die Zukunft des Landes.

77,1 Prozent der 17- bis 24-Jährigen Griechen würden für einen besser bezahlten Arbeitsplatz ins Ausland gehen.

Freie Stellen nur für Kellner, Köche und Verkäufer

„Freie Stellen gibt es für Kellner, Köche und Verkäufer“, das sind Tätigkeiten, für die in Griechenland kein hohes Ausbildungsniveau nötig ist. „Außerdem liegen die Löhne junger Menschen 50 Prozent unter denen älterer Menschen. Sie machen also die schlechtesten Jobs und werden nicht gut bezahlt. Wenn man studiert hat und über Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt, warum verlässt man dann nicht das Land, wenn man mit dieser harten Realität konfrontiert ist?“

Griechenlands konservativer Premierminister Kyriakos Mitsotakis sucht nach Auswegen aus der Krise – bislang erfolglos. © AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Auch der Mangel an beruflicher Entwicklung und Perspektiven treibt Griechenlands junge Leute aus dem Land. „Welche Perspektiven hat ein Verkäufer oder ein Kellner? Unsere jungen Leute sehen diese Jobs bei ihrer Qualifikation als Zeitverschwendung an und beschließen, sich eine Stelle im Ausland zu suchen, weil das ihre Zukunft sichern kann. Das ist das kein Job, der ihnen nur ein kleines Taschengeld verschafft, damit sie nicht verhungern“, sagt Ioannides.

Was hier passiert, ist ein Elend. Und die Daten zeigen, dass sich die Situation nicht umkehrt. Alexis Ioannides, Professor für Politische Ökonomie der Arbeit

„Und es ist nicht nur ein demografischer Rückgang. Es ist ein Rückgang der Bevölkerung, die arbeitet und in das Sozialversicherungssystem einzahlt. Was hier passiert, ist ein Elend“, so der Experte.

Griechenland braucht Zeit, sich zu erholen

Die lange Finanzkrise war nur die Initialzündung für die desolate Lage. Auch wenn die Krise inzwischen vorbei ist: Griechenland braucht Zeit, um sich zu erholen. Und noch immer gibt es – vom Tourismus und vom Dienstleistungssektor abgesehen – kaum Arbeitsmöglichkeiten. Auch die hohe Besteuerung ist ein Problem, ebenso wie Vetternwirtschaft bei der Stellenvergabe gut bezahlter Jobs.

Hier werden Veränderungen Jahre brauchen, vorausgesetzt, eine entschlossene Regierung geht die Strukturprobleme ernsthaft an. Am 25. Juni findet die zweite Runde der Wahlen statt, deren erste die Regierung des konservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis im Amt bestätigte. Mitsotakis versucht, mit Steuererleichterungen die Abwanderung von Fachkräften zu stoppen und neue zu gewinnen – bislang jedoch erfolglos.

Die anhaltende Abwanderung beschleunigt noch, was in den kommenden Jahren die größte Gefahr für die griechische Wirtschaft werden dürfte: der demografische Rückgang. Laut der Studie von diaNEOsis wird die Bevölkerung Griechenlands bis 2050 um 800.000 bis 2,5 Millionen Menschen auf 8,3 bis 10 Millionen schrumpfen, und jeder dritte Einwohner wird über 65 Jahre alt sein.

Aktuell sind seine Bürgerinnen und Bürger Griechenlands Exportgut Nummer eins, heißt es in einem Bericht von Endeavor, einer globalen gemeinnützigen Organisation. Demnach haben die griechischen Auswanderer im Ausland jährlich 12,9 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet und in ihren Zielländern für ein Plus von 9,1 Milliarden Euro Steuern gesorgt. Der griechische Staat hat acht Milliarden für ihre Ausbildung ausgegeben.