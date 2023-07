„Gut, dass uns jemand vor Putin schützt“ Wie Litauer ihren Nato-Gipfel sehen

Justina Petkuté fragt sich besorgt, ob sie mit all den Absperrungen und Sicherheitskontrollen in den nächsten Tagen pünktlich zur Arbeit kommen wird. Die Designstudentin, die gerade einen Ferienjob angefangen hat, wohnt in der litauischen Hauptstadt Vilnius nicht weit weg vom Messegelände, wo sich am Dienstag und Mittwoch die Staatenlenker der Nato treffen.