„Hat Deutschland Beihilfe zum Genozid geleistet, Herr Safferling?“ Der Völkerrechts-Experte erklärt, worum es beim Verfahren vor dem IGH geht

Herr Safferling, an diesem Montag beginnt vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) ein Verfahren gegen die Bundesrepublik. Hat Deutschland Beihilfe zum Genozid geleistet, so wie es der Kläger Nicaragua behauptet?

Deutschland werden in diesem Verfahren verschiedene Dinge im Zusammenhang mit Israels Krieg in Gaza vorgeworfen. Die Bundesrepublik leiste, so lautet der Vorwurf Nicaraguas, durch politische, finanzielle und militärische Unterstützung Israels Beihilfe zu einem Völkermord und zu Kriegsverbrechen.