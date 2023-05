Hauptquartier in Sindschar-Region Türkischer Drohnenangriff tötet PKK-nahe Kämpfer im Nordirak

Bei einem türkischen Drohnenangriff im Nordirak sind kurdischen Angaben zufolge drei Menschen getötet worden. Die Drohne habe am Dienstagmorgen das Hauptquartier einer aus hauptsächlich Jesiden bestehenden Miliz in der Sindschar-Region getroffen, teilte die Antiterror-Einheit der kurdischen Autonomieregion im Irak am Dienstag mit. Die Miliz ist mit der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbundenen.

Ankara geht in der Südosttürkei und im Nordirak regelmäßig gegen die PKK vor, die ihrerseits häufig Anschläge verübt. Die PKK gilt auch in den USA und Europa als Terrororganisation. Ihr Hauptquartier liegt in den schwer zugänglichen Kandil-Bergen im Nordirak. Die Jesiden sind eine religiöse Minderheit, die in den Kurdengebieten im Nordirak lebt.

Bombardierungen auf Kämpfer der Widerstandseinheiten Sindschar

Ende Februar und Anfang März waren bei Bombardierungen bereits Kämpfer der Widerstandseinheiten Sindschar getötet worden. Die Gruppe hatte sich als Reaktion auf die Angriffe der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Jahr 2014 gegründet.

Dem IS wird ein Völkermord an den Jesiden in der Sindschar-Region vorgeworfen. Viele entführte Frauen und Mädchen werden bis heute vermisst.

Die Türkei unterhält im Kampf gegen die PKK seit 25 Jahren dutzende Militärstützpunkte im Norden Iraks. Den irakischen Behörden wird vorgeworfen, mit Rücksicht auf das strategisch und wirtschaftlich wichtige Nachbarland dessen militärisches Vorgehen auf irakischem Boden zu dulden. Bei Vorfällen wie dem am Dienstag verurteilt Bagdad jedoch regelmäßig die Verletzung der irakischen Souveränität. (AFP, dpa)