Horrorszenario für die Welt Droht ein Zahlungsausfall der USA?

Steffen Murau ist Forschungsgruppenleiter zum internationalen Finanzsystem beim Global Climate Forum.

Armin Haas ist Mitarbeiter der Forschungsgruppe zum internationalen Finanzsystem beim Global Climate Forum.

Andrei Guter-Sandu ist Mitarbeiter der Forschungsgruppe zum internationalen Finanzsystem beim Global Climate Forum.

Bereits im Januar haben die USA die Schuldengrenze von 31,38 Billionen US-Dollar erreicht. Seitdem versucht das US-Finanzministerium mit Sondermaßnahmen zu verhindern, dass ein Zahlungsausfall von US-Staatsschulden eintritt. Möglicherweise werden bereits im Juni diese Maßnahmen nicht mehr ausreichen.

Die US-Schuldenobergrenze wurde im Zuge der Finanzierung der beiden Weltkriege eingeführt – als Vereinfachung, um nicht alle Ausgaben des US-Finanzministeriums einzeln vom Kongress genehmigen lassen zu müssen.

Nach 1945 wurde die Grenze nicht wieder abgeschafft. Seitdem ist sie ein wirkungsvolles Werkzeug für den Kongress, um der Regierung Zugeständnisse abzuringen. Es wird insbesondere in Zeiten angewendet, in denen ein Präsident nicht über die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses verfügt.

Die Konsequenzen wären massiv

Bisher fanden sich immer Mehrheiten für eine Erhöhung der Schuldenobergrenze – meist, nachdem die Regierung der Opposition Zugeständnisse gemacht hatte. Es gab aber Fälle, in denen der Regierung zeitweise das Geld ausging und einige Behörden ihre Arbeit einstellen mussten. Ein Zahlungsausfall konnte bisher jedoch vermieden werden. Seine Konsequenzen könnten aber derart massiv sein, dass es sich lohnt, diesen Fall zu durchdenken.

31,38 Billionen US-Dollar erreichten die USA im Januar als Schuldengrenze.

Eine zentrale Annahme des modernen Finanzwesens ist das sogenannte „ausfallsichere Wertpapier“, das einen „risikolosen“ Zins liefert. US-Staatsanleihen gelten als weltweit sicherste Wertpapiere und ausfallsicher. Sie werden deshalb gerne als Sicherheiten für Kredite benutzt.

Das betrifft insbesondere Kredite, die selbst die Form von Wertpapieren haben. Oft werden diese Anlagen wiederum ihrerseits als Sicherheit für weitere Kredite genutzt. Das führt zu ganzen Kaskaden von Wertpapieren, deren Fundament US-Staatsanleihen sind. Dieses System ist so komplex, dass kein einzelner Mensch und auch keine einzelne Institution einen vollständigen Überblick haben kann.

Warnung der US-Finanzministerin Janet Yellen Die Regierung werde „Anfang Juni, möglicherweise schon am 1. Juni“ nicht mehr in der Lage sein, all ihre Verpflichtungen einzuhalten, schrieb Yellen am Montag. US-Präsident Joe Biden lud daraufhin den republikanischen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, zu Gesprächen ein. Republikaner und Demokraten streiten seit Monaten über die Staatsausgaben und die Schuldenlast des Landes.

Schneeballeffekte sind entscheidend

In der Finanzkrise von 2008 spielten Schneeballeffekte, in denen Kaskaden an Wertpapieren auf unvorhergesehene Weise implodierten, eine entscheidende Rolle. Das wird auch bei der nächsten Finanzkrise der Fall sein.

Im schlimmsten Fall – der nicht ausgeschlossen werden kann – wird ein US-Zahlungsausfall erneut zu einem Schneeballeffekt führen, der nicht nur das Finanzsystem, sondern auch die Realwirtschaft in die Katastrophe führt.

Janet Yellen, Finanzministerin der USA, hat gerade vor einem Zahlungsausfall gewarnt. © picture alliance/dpa/AP/Jose Luis Magana

Die Gefahr besteht darin, dass beim Ausfall von US-Staatsanleihen, die als Sicherheit von Wertpapieren dienen, auch dieseAnlagen drastisch an Wert verlieren und diejenigen bankrott gehen lassen, die diese in ihren Büchern halten.

Das betrifft nicht nur die sprichwörtlichen Heuschrecken, sondern auch Banken und Pensionskassen, deren Vermögensanlagen die Ersparnisse und Altersvorsorge von hunderten Millionen Menschen darstellen.

Es kann aber auch sein, dass eine Nicht-Rückzahlung von US-Staatsanleihen das Finanzsystem nicht grundlegend erschüttert. Das wäre dann der Fall, wenn Investoren zwar gerne in einen sicheren Hafen fliehen würden, aber keinen finden können, der groß genug ist.

Die Menge von deutschen oder Schweizer Staatsanleihen ist viel zu gering, um als Alternative für US-Staatsanleihen in Betracht zu kommen. Vielleicht würde es mangels Alternativen gar nicht zu einer signifikanten Flucht der Investoren aus US-Staatsanleihen kommen.

Die Silicon Valley Bank kollabierte im März dieses Jahres. © Reuters/Brittany Hosea-Small

Sollte es doch zu einer solchen Flucht kommen, könnte die US-Zentralbank versuchen, das Vertrauen der Investoren schnell wiederherzustellen. Eine mögliche Maßnahme wäre, fällige US-Staatsanleihen zum Nennwert aufzukaufen und als werthaltig in ihrer Bilanz zu verbuchen, um eine Implosion der Schuldenkaskade zu verhindern.

Angesichts der abzuwendenden Gefahr ist dies ein wahrscheinlicher Schritt. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die Fed nichts unversucht lassen wird, um einen US-Zahlungsausfall zu verhindern. In vorherigen Krisen, von Lehman Brothers bis Silicon Valley Bank, hat sie immer wieder Grenzen verschoben.

Alle Institutionen, die für die Systemstabilität zuständig sind, haben einen hohen Anreiz, den schlimmsten Fall zu vermeiden. Das ist aber keine Garantie dafür, dass dies tatsächlich klappt. Menschliches Versagen, Missverständnisse oder Fehlentscheidungen sind immer möglich.

Im Jahr 1931 etwa kollabierte der Goldstandard während sich der Gouverneur der Bank of England handlungsunfähig mitten im Atlantik befand. Ein leerer Handy-Akku oder der Ausfall einer Internetverbindung können im Ernstfall darüber entscheiden, ob eine kritische Entscheidung getroffen und schnell genug kommuniziert werden kann.