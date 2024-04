Interview mit Péter Magyar Er nennt Orbán einen „demokratischen Helden“ – und will ihn dennoch stürzen

Ihr politischer Mitstreiter, der Schauspieler Ervin Nagy, hat den Politiker Viktor Orbán jüngst als trotziges Kleinkind bezeichnet. Trifft die Beschreibung zu?

Keineswegs. Viktor Orbán ist in meinen Augen ein demokratischer Held und ein epochaler Politiker. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich 1989 als achtjähriger Knirps an der Seite meiner Eltern seine berühmte Rede auf dem Budapester Heldenplatz live miterlebt habe. Er rief damals die sowjetische Besatzungsmacht auf, Ungarn zu verlassen.

Und er war maßgeblich daran beteiligt, den ungarischen Karren aus der Senkgrube des Kommunismus zu ziehen. Es gibt Menschen, die mich mit dem jungen Orbán vergleichen, was ich gern annehme.

Was ist mit Orbán seither geschehen?

Es ist eine traurige Geschichte: Als er 2010 mit einer Zweidrittelmehrheit wieder ans Ruder kam, waren alle Voraussetzungen gegeben, dass er ein prosperierendes, bürgerliches Ungarn aufbaut.

Statt eine bürgerliche Politik zu verfolgen, hat er sich dem Staatsdirigismus verschrieben. Péter Magyar über Viktor Orbán

Er ist damals aber leider in die falsche Gasse abgebogen. Statt eine bürgerliche Politik zu verfolgen, hat er sich dem Staatsdirigismus verschrieben, der für die Zeit des Kommunismus typisch war.

Was ist damals schiefgelaufen?

Meiner Ansicht nach war es vor allem die unnachgiebige Haltung der EU im Jahr 2010. Orbán wollte Ungarns Budgetpolitik damals lockern, also die Maastricht-Kriterien zum Haushaltsdefizit überschreiten. Während die EU-Kommission das anderen Ländern erlaubte, wurden Ungarn die Daumenschrauben angelegt.

Sein Feindbild heißt Brüssel: In letzter Zeit hat allerdings auch Europa Maßnahmen gegen Ungarns Premier Viktor Orbán ergriffen. Wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit wurden Milliardenhilfen für Ungarn eingefroren. © dpa/JOHN THYS

Das fasste Orbán als Schlag ins Gesicht auf. „Brüssel“ als Feindbild war geboren. Das wiederum hatte eine Abkehr vom Westen und eine Hinwendung zum Osten, vor allem China und Russland, zur Folge.

Später schuf Orbán weitere Feindbilder wie die Migranten und den aus Ungarn stammenden jüdischen US-Milliardär George Soros. Inzwischen erschöpft sich Orbáns Politik nur noch darin, auf Feindbilder zu schießen.

Orbán steht mit seiner Politik innerhalb der EU heute ziemlich isoliert da. Welche Rolle sehen Sie für Ungarn in der EU?

Europa sollte zu seinen Grundlagen als Wirtschaftsgemeinschaft zurückkehren. Von einem europäischen Superstaat oder Vereinigten Staaten von Europa halte ich nichts. Ich bin der Meinung, dass starke Nationalstaaten der Schlüssel für eine starke EU sind. In dieser Frage bin ich also ähnlicher Meinung wie Orbán.

Ich sehe außerdem das Problem, dass die EU keine durchsetzungsfähigen Entscheidungsträger hat. Es mangelt an Leadership. Und noch etwas: In der EU muss endlich Klartext gesprochen werden. Die Praxis der politisch korrekten Blumensprache muss endlich beendet werden, um etwas weiterzubringen.

Zur Person Péter Magyar (43) war bis vor kurzem ein hoher Funktionär innerhalb des Systems von Premier Viktor Orbán. Er war unter anderem Leiter der Behörde für die Vergabe von Studentenkrediten und im Aufsichtsrat einer staatlichen Bank.

von Premier Viktor Orbán. Er war unter anderem für die Vergabe von Studentenkrediten und im Aufsichtsrat einer staatlichen Bank. Anfang Februar kehrte er Orbáns Machtapparat den Rücken und packte nicht nur über dessen brisantes Innenleben aus, sondern organisierte auch Proteste .

. Der 43-Jährige war bis zum Vorjahr mit der ehemaligen Justizministerin Judit Varga (2019-2023) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Magyar ist Spross einer bekannten Politiker- und Juristenfamilie. Großonkel Ferenc Mádl war Staatspräsident (2000-2005), der Großvater bekleidete eine hohe Funktion in der Justiz.

Kommen wir auf die Innenpolitik zu sprechen. Gibt es überhaupt eine Chance, Orbán und seine nationalkonservative Partei Fidesz, die den Staat und die öffentlich-rechtlichen Medien vereinnahmt haben, zu besiegen?

Die Ausgangslage ist natürlich enorm schwierig. Wir befinden uns gegenüber Orbán und Fidesz am unteren Ende einer schiefen Bahn. Ich glaube dennoch, dass Orbán bei Wahlen besiegbar ist.

Umfragen zeigen, dass Fidesz in den vergangenen Wochen 600.000 Wähler davongelaufen sind. Péter Magyar, Herausforderer von Viktor Orbán

Was mich so optimistisch macht: Unsere Bewegung ist in einem Flow. Und wir haben die jungen Menschen auf unserer Seite! Deshalb sage ich: Die Jugend, der Frühling, die Veränderung lassen sich nicht aufhalten!

Die Regierungspropaganda versucht, Ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie eine Verleumdungskampagne gegen Sie fährt. Sie werden als Verräter dargestellt und als gewalttätig gegenüber Ihrer ehemaligen Frau, Ex-Justizministerin Judit Varga.

Gerade diese unappetitliche Schmutzkampagne zeigt, dass Orbán und sein Umfeld weiche Knie haben. Natürlich, noch fahre ich mit dem Fahrrad gegen eine Panzerbrigade an.

Aber die Umfragen zeigen schon jetzt, dass Fidesz in den vergangenen Wochen 600.000 Wähler davongelaufen sind. Diese sind zum Großteil im Lager der politisch Unentschiedenen, aber ein Teil davon ist schon bei uns. Und es werden immer mehr, die sich unserer Bewegung „Auf, Ungarn!“ anschließen.

Sie rechnen mit einem weiteren Wählerzulauf?

Unsere Geschichte hat eine eigene Dynamik bekommen. Die ungarische Gesellschaft sieht, dass wir im Aufwind sind. Ich gehe davon aus, dass wir bei den Europawahlen am 9. Juni den Durchbruch schaffen.

Welche Maßnahmen werden Sie als Erstes setzen, falls Ihre neue Partei „Respekt und Freiheit“ (TiSZA) ans Ruder gelangen sollte?

Wir wollen nicht nur der Europäischen Staatsanwaltschaft beitreten, um den Korruptionssumpf hierzulande endlich trockenzulegen, sondern wir wollen auch alle Staatsinstitutionen von Orbáns Parteisoldaten säubern. Außerdem wollen wir den Rechtsstaat wiederherstellen und die eingefrorenen Euro-Milliarden an EU-Förderungen, die uns zustehen, endlich ins Land holen.