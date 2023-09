Kontroverser Country-Song Ein Hobbymusiker spaltet Amerika mit seinem Megahit

Ein Mann mit Gitarre und feuerrotem Bart steht in einem Wald und singt über den Verfall der Vereinigten Staaten. Über Politiker, die die totale Kontrolle wollten. Und ehrliche Arbeit, die nichts mehr wert sei. Das alles kann man auf Youtube sehen, 47 Millionen Aufrufe hat der Country-Song „Rich Men North of Richmond“ inzwischen, er ist in den vergangenen Wochen zu einem Mega-Hit in den USA und sofort Teil der polarisierten politischen Debatte geworden.