Krieg in der Ukraine und in Gaza : So blickt der Globale Süden auf die Großkonflikte

Während der Westen mit Sorge in die Zukunft schaut, gibt sich der Globale Süden selbstbewusst. Und dem Westen wird Heuchelei vorgeworfen. Wie tief reicht die Kluft?