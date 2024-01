Asymmetrische Kriegsführung Ein Gegner wie die Hamas bringt das humanitäre Völkerrecht an seine Grenze

Der Großangriff auf Israel am 7. Oktober ist von beispiellosem Ausmaß. Mehr als 1200 Zivilisten und über 300 Soldaten starben, als die Hamas Kibbuz-Gemeinden und Städte in der Nachbarschaft des Gazastreifens überfiel. Die Terroristen mordeten nicht bloß: Sie erniedrigten ihre Opfer unbarmherzig und sadistisch durch Folter, Verstümmelung und sexualisierte Gewalt.

Viele der Beweise sind derart erschütternd, dass sie der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden können. Von den ausgewählten Journalisten und Entscheidungsträgern, denen ein 45-minütiges Video hiervon vorgespielt wurde, hat ein großer Teil den Raum vorzeitig verlassen.

Die Hamas war sich dessen bewusst, dass die Gräueltaten eine schwere Reaktion hervorrufen würden. Überraschend ist, wie bereitwillig die Narrative der Hamas von einem rachsüchtigen Staat Israel übernommen wurden, der einen „Genozid“ verübe, „ethnische Säuberungen“ durchführe und dabei wahllos Tausende Zivilisten, insbesondere Kinder, töte. Stimmt das?

Die Hamas kalkuliert zivile Opfer ein

Zunächst zur Hamas. Seit ihrer Gründung 1987 hat sie sich, unter anderem mit finanzieller Hilfe aus Katar und dem Iran, zu einer hochgerüsteten und gut trainierten Armee von bis zu 30.000 Kämpfern entwickelt. In der direkten Konfrontation ist sie der israelischen Armee dennoch weit unterlegen.

Ihre Reaktion ist bereits aus anderen Konflikten, etwa in Afghanistan, erprobt: Sie weicht dem offenen Kampf aus, verlegt sich auf Guerilla-Taktiken und versucht, den überlegenen Gegner mit kleinen, aber empfindlichen Nadelstichen zu treffen. Ein weiteres, mittlerweile gut dokumentiertes Mittel der Kampfführung ist die Verschmelzung der Terrorgruppen mit ihrer zivilen Umgebung.

Daniel Soudry ist Rechtsanwalt in Berlin und beschäftigt sich unter anderem mit Fragen des Völkerrechts.

Dazu gehören der Abschuss von Raketen aus Wohngebieten, der Missbrauch von Krankenhäusern als Operationsbasen, die Produktion von Waffen in Moscheen und ihre Lagerung in UN-Schulen und Kinderzimmern, der Transport von Kämpfern und Waffen in Krankenwagen, das Kämpfen in ziviler Kleidung, die Einsatzplanung aus Wohnungen heraus und das Anlegen weitverzweigter Tunnelsysteme, deren Ein- und Ausstiege in und neben Wohnhäusern und anderen zivilen Bauten liegen.

All diese Taten sind zweifelsfrei Kriegsverbrechen, wie übrigens auch der wahllose Abschuss Tausender Raketen auf israelische Städte. Die Hamas nimmt zivile Opfer nicht in Kauf, sie kalkuliert sie ein. So wird der Terrorkampf auf die internationale Bühne getragen und dort in Form einer Dämonisierung und Delegitimierung Israels fortgeführt.

Der Kibbuz Beeri im Süden Israels war ein Ziel der Hamas-Terroristen: Sie zündeten die Häuser an, in denen Familien Schutz gesucht hatten, und ließen sie qualvoll verbrennen. © Reuters/Amir Cohen

Anders als Terrorgruppen ist Israel ein demokratischer Rechtsstaat, in dem staatliches Handeln der Legitimation und Rechtfertigung bedarf und erfahrenes Unrecht justitiabel ist. Militärisches Handeln unterliegt dem Recht der bewaffneten Konflikte. Diese Regeln des Humanitären Völkerrechts formulieren einige Vorgaben.

Seit dem Tadic-Urteil des IStGH (der Internationale Strafgerichtshof verurteilte den serbischen Kriegsverbrecher Dusan Tadic 1999 zu 20 Jahren Haft; Anm. der Redaktion) ist geklärt, dass auch nicht- oder halbstaatliche Organisationen wie die Hamas oder der Palästinensische Islamische Jihad daran gebunden sind.

So dürfen grundsätzlich nur militärische Ziele und Kombattanten angegriffen werden. Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder, sind besonders zu schonen, ebenso Ärzte und Krankenhäuser. Geiselnahmen sind ausnahmslos verboten. Auch Kulturgüter und die Umwelt stehen unter dem Schutz des Völkerrechts.

Diesem Schutz stehen aber auch Pflichten gegenüber: Kombattanten müssen deutlich als solche erkennbar sein. Sie dürfen nicht in der Nähe von Zivilisten agieren oder dort militärische Infrastruktur errichten. Zivilisten sind zu evakuieren. Die Zivilbevölkerung hat Verwundete und Kranke auch des Gegners zu schützen und darf sie nicht angreifen. Wer sich nicht hieran hält, verliert teilweise den Schutz.

136 Geiseln hat die Hamas noch immer in ihrer Gewalt.

Zivile Einrichtungen werden zu legitimen militärischen Zielen, wenn sie für Kampfhandlungen missbraucht oder eingesetzt werden. Das gilt auch für Krankenwagen und Kliniken. Zivilisten werden zu Kombattanten, wenn sie an Angriffshandlungen teilnehmen. Zugleich verlieren Kombattanten, die in ziviler Kleidung kämpfen, den Schutzstatus des Kombattanten.

Es gab in jüngerer Zeit wohl keinen Konflikt, in dem eine Seite so konsequent das Humanitäre Völkerrecht missachtet hat wie es die Hamas tut. Auch dann ist die andere Seite jedoch nicht frei in ihrem Handeln. Sie hat jede militärische Maßnahme danach abzuwägen, ob der zu erwartende militärische Nutzen den drohenden Schaden überwiegt. Eine schier unmögliche Abwägung, die eigentlich gar nicht getroffen werden kann.

Es ist paradox: Das Handeln der Hamas zwingt Israel dazu, nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern insbesondere die Bevölkerung in Gaza vor Angriffen zu schützen. Daniel Soudry

Zu Recht werden an Israel hohe Anforderungen hinsichtlich des Schutzes der Zivilbevölkerung gestellt. Dessen Armee versendet Millionen SMS, ruft Hunderttausende Zivilisten an und klärt sie auf Arabisch auf, wirft Flugblätter zur Information ab, kündigt Angriffe in bestimmten Gebieten vorab an, auch wenn hierdurch der militärische Vorteil verlorengeht, eröffnet und sichert Fluchtrouten und lässt zunehmend Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet, obwohl der größte Teil wie zu erwarten von der Hamas konfisziert wird.

Deren Kämpfer verstecken sich in weitverzweigten Tunneln, während die Terrorgruppe die Zivilbevölkerung erst an der Flucht hindert und dann sich selbst überlässt. Es ist paradox: Das Handeln der Hamas zwingt Israel dazu, nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern insbesondere die Bevölkerung in Gaza vor Angriffen zu schützen, auch weil dieser der Schutz vom eigenen Regime versagt wird.

Und doch ist festzuhalten: Es ist Krieg und viele Unschuldige in Gaza verlieren ihr Leben, während die Überlebenden schweres Leid und Hunger ertragen müssen und Hab und Gut verlieren.

Der Krieg mit der Hamas zeigt die Grenzen des Humanitären Völkerrechts auf. Zwar gilt es auch in asymmetrischen Kriegen. Für Konflikte, in denen seine Regeln gezielt gebrochen und sein Schutz bewusst missbraucht werden, ist es aber nicht geschaffen. Sein Ziel, eine Ausgleich zwischen humanitären und militärischen Interessen herzustellen, kann es hier nur noch bedingt erreichen. Bei den notwendigen Abwägungen muss die Asymmetrie der Kriegsführung berücksichtigt werden.

Schließlich muss das Humanitäre Völkerrecht reformiert werden, um auf diese Art der Kriegsführung antworten zu können.

Wer dagegen vorschnell fordert, Israel müsse die Kampfhandlungen einstellen, vertauscht Angreifer und Angegriffene, spricht dem Land den Schutzauftrag gegenüber der eigenen Bevölkerung ab und ignoriert dabei, dass die Hamas seit über drei Monaten fast täglich Raketen auf die Ballungszentren Israels abfeuert, die letzte Feuerpause selbst aufgekündigt hat und noch immer über 130 Geiseln unter grausamen Bedingungen gefangen hält. Ohne deren Freilassung rückt ein Ende der Gewalt in weite Ferne.