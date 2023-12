Laschet kritisiert den UN-Chef „Guterres muss aufpassen, dass er nicht das gesamte System diskreditiert“

Herr Laschet, hat sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres durch sein jüngstes Vorgehen delegitimiert in Ihren Augen?

Ein UN-Generalsekretär hat nach Artikel 99 der UN-Charta das Recht, den Sicherheitsrat auf besondere Notlagen in der Welt hinzuweisen. Aber: Guterres muss darauf achten, dass er nicht das gesamte System der Vereinten Nationen diskreditiert. Dieser Artikel wurde nicht gezogen, als 500.000 Menschen in Syrien ums Leben kamen, nicht als Russland die Ukraine angriff oder bei Hunderttausenden zivilen Opfern im Jemenkrieg. Vor dem Hintergrund seiner bisherigen Äußerungen schwächt Guterres die Vereinten Nationen in ihrer Rolle als potenzieller Friedensvermittler in Nahost, wenn er nun sehr einseitig zu diesem ungewöhnlichen Mittel greift.