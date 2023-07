Männerfreundschaft, Gier und Starrsinn Zu Gerhard Schröders „Moskau-Connection“ ist längst nicht alles gesagt

In der Nacht zum 7. Januar 2001, am orthodoxen Weihnachtsfest, sitzen der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder und der russische Präsident Wladimir Putin in dessen Landhaus und plaudern bei Fisch, Sauerkraut und Wodka bis vier oder fünf Uhr morgens auf Deutsch. Zuvor waren sie gemeinsam in der Sauna. Es ist der Beginn einer Männerfreundschaft – und der Grundstein für den laut Reinhard Bingener und Markus Wehner „größten Fehler der deutschen Außenpolitik seit Gründung der Bundesrepublik“.