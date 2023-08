Militärexperte Kofman zur Ukraine „Ändert sich die Dynamik nicht, muss man sich fragen, ob es das war“

Herr Kofman, Sie haben kürzlich zum dritten Mal seit Beginn des Kriegs die Ukraine besucht. Mit mehreren Kollegen ging es erst nach Kiew und dann an die Front. Was war das eindrücklichste Erlebnis während Ihrer letzten Reise?

Ich bin immer wieder davon beeindruckt, mit welcher Energie die Menschen einem in der Ukraine begegnen. Sei es in den Ortschaften oder direkt an der Front, obwohl sie müde und teils erschöpft sind.