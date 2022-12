Mindestens zwei Tote Überschwemmungen auf den Philippinen an Weihnachten

Bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle sind auf den Philippinen Behördenangaben zufolge zwei Menschen gestorben, neun weitere wurden vermisst.

In einigen Gebieten sei das Wasser am ersten Weihnachtstag, dem wichtigsten Feiertag des überwiegend katholischen Landes, „höher als Brusthöhe“ angestiegen, sagte ein Mitarbeiter des Zivilschutzes am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien, in denen Millionen Menschen traditionell ihre Familien besuchen, traf der Regen zentrale und südliche Regionen des Inselstaates mit voller Wucht.

In der südlichen Region Mindanao waren den Behörden zufolge rund 46.000 Menschen aufgrund der Überflutungen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. In der Stadt Gingoog im Zentrum des Landes mussten demnach 33.000 der 45.700 Einwohner evakuiert werden.

Rettungskräfte evakuieren ein Kind. © AFP

Die Küstenwache gab an, Mitglieder von mehr als zwei Dutzend Familien in den südlichen Städten Ozamiz und Clarin gerettet zu haben. Von der Küstenwache veröffentlichte Aufnahmen zeigten Einsatzkräfte mit Kleinkindern auf dem Arm, die sie aus Häusern mit hüfthoch stehendem Wasser befreiten.

Die Philippinen gehören zu den Ländern, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Wissenschaftlern zufolge nehmen Stürme und Starkregen-Ereignisse in dem asiatischen Land infolge des Klimawandels an Intensität und Häufigkeit zu. (AFP)

Zur Startseite