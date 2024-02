Mit Hilfe klassischer Musik Die Frau, die Indigene mit Kanada versöhnt

Deantha Edmunds steht auf den Klippen von Petty Harbour, einem Fischerort in Neufundland. Sie blickt hinaus auf den Atlantischen Ozean, der gegen die Felsen schlägt. Dann singt sie „Kuvianattuksovut Itigangit“. Es ist eine Arie aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel, übersetzt in Inuttitut, die Sprache der Inuit in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador.