Nach dem Aufstand in Russland Welche Zukunft hat die Wagner-Truppe noch?

Alec Bertina forscht als Analyst zu nicht-traditionellen Sicherheitsakteuren, mit Schwerpunkt auf russischen PMCs und paramilitärischen Gruppen.

Mit seiner Meuterei gegen Moskau hat Jewgenij Prigoschin die Welt gleich zweimal verblüfft: Als er den Aufstand anzettelte und dann, als er ihn hastig auflöste. Jetzt ist der Anführer der Söldnergruppe Wagner im belarusischen Exil.

Doch was werden die Vorgänge vom 23. und 24. Juni für die Zukunft von Wagner als Organisation bedeuten?

Es lohnt sich, für eine Antwort auf den wahrscheinlichen Grund des Aufstands zu schauen.

Wird die Wagner-Gruppe neu strukturiert?

Zum 1. Juni wollte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sämtliche Freiwilligenverbände des Landes unter seine Befehlsgewalt bringen, um mehr Kontrolle über Wagners Söldner zu erlangen. Deren Chef Prigoschin weigerte sich – und rebellierte wenig später öffentlich.

Deshalb wird die Gruppe vermutlich umstrukturiert werden. Dass Moskau die Truppe völlig zerschlägt, ist wenig wahrscheinlich. Sie ist nämlich nicht nur für Russlands ausgedehnte Invasion in der Ukraine wichtig, sondern auch außerhalb Europas.

Keine russische Organisation ist so wie die Wagner-Leute in der Lage, Operationen im Nahen Osten und in Afrika durchzuführen.

Erhebliche Umstrukturierung, aber keine Zerstörung

Ein möglicher Ausweg: Der russische Staat könnte alle hochrangigen Prigoschin-Getreuen kaltstellen und ersetzen. Idealerweise durch Personen, die bereits Erfahrungen als Verbindungsleute zwischen Wagner und dem Verteidigungsministerium unter Schoigu haben.

Es gibt sie, auch wenn nicht viele Namen nach draußen dringen. Auch nicht alle sind verfügbar. Konstantin Pikalow, der ehemalige Chef der Wagner-Gruppe, würde ein solches Profil mitbringen – aber er ist inzwischen in einer anderen russischen Privatarmee tätig.

Dimitri Utkin, der gelegentlich als eigentlicher Gründer von Wagner gehandelt wird, war vermutlich der ranghöchste Mitarbeiter von Wagner und Hauptverantwortlicher für deren Einsatz in der Ukraine. Es ist wahrscheinlich, dass er zusammen mit anderen Schlüsselfiguren eine Rolle in der Planung des „Marschs auf Moskau“ gespielt hat. Diese Personen sind das Herzstück von Wagner, sie zu ersetzen hätte erhebliche Auswirkungen auf die Organisation.

Wagners Zukunft in Afrika und im Nahen Osten

Man wird beobachten müssen, wie sich das Vorgehen der Truppe in Afrika und im Nahen Osten nun verändert. Seit seiner Gründung 2014 ist Wagner in hohem Maße davon abhängig, militärische Ausrüstung und Waffen aus den Beständen des Verteidigungsministeriums zu erhalten.

In verschiedenen Szenarien hätte das russische Verteidigungsministerium ausreichend Gründe, die Söldner nicht mit mehr Ausrüstung zu versorgen. Etwa, wenn es doch nicht gelingen sollte, die Gruppe unter Schoigus Kontrolle zu bringen. Oder, wenn Moskau das Risiko fürchtet, eine Organisation zu bewaffnen, die in naher Zukunft zu einer potenziellen Bedrohung anwachsen könnte.

„Alle personellen Veränderungen vor Ort in Bezug auf die Befehlshaber“ sollten deshalb beobachtet werden, empffahl kürzlich auf Twitter der Wagner-Fachmann John Lechner.

Mögliche Personalverschiebungen könnten auch weitere Antworten liefern: Nämlich, welche Strategie der russische Staat künftig verfolgt, um die Kontrolle über die Wagner-Leute im weiteren Sinne zu verstärken.

Auswirkungen auf den Wettbewerb der Großmächte

Neue Strukturen der Gruppe Wagner werden voraussichtlich auch den Wettbewerb der Großmächte im Nahen Osten und in Afrika erheblich verändern. Russlands Rivalen könnten versuchen, aus Wagners schlechten Beziehungen zum russischen Staat Vorteile zu ziehen und andere Staaten davon abhalten, die Dienste der Truppe in Anspruch zu nehmen.

Und sie werden vermutlich versuchen, aus der vermeintlichen Verwundbarkeit sowohl der Wagner-Gruppe als auch Russlands nach dem Aufstand Kapital zu schlagen mit dem Ziel, den Moskauer Einfluss dort einzudämmen. Womöglich hat das sogar schon begonnen: Ende vergangener Woche wurde ein Wagner-Stützpunkt in Libyen mit Drohnen angegriffen.

Unwahrscheinlich ist dagegen, dass andere private Militärfirmen in die Lücke stoßen könnten, die Wagner hinterließe, und deren groß angelegte Operationen in Afrika und im Nahen Osten übernähmen. Sie verfügen erstens nicht über ähnliche Ressourcen wie bisher Wagner. Und sie hätten auch nicht die Unterstützung der Regierungen ihrer Länder, etwa der USA, Frankreichs und Großbritanniens.

Moskau hält sich neben Wagner weitere Privatfirmen

Interessanterweise zogen bereits Anfang dieses Jahres eben jene Länder ihre – regulären – Streitkräfte aus Mali und anderen afrikanischen Ländern Afrika ab und begründeten den Schritt mit der Wagner-Gruppe.

Russland selbst könnte sich allerdings auf die Dienste anderer privater russischer Militärfirmen stützen.

Es gibt nicht nur Wagner, sondern auch Vega Strategic Services, Redut (oder Redoubt). Und es gibt Patriot, eine Firma, die Verteidigungsminister Schoigu bereits unter seiner Kontrolle hat.