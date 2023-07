Nach Kuss zweier männlicher Bandmitglieder Malaysias Regierung sagt komplettes Musikfestival ab

Malaysias Kommunikationsminister Fahmi Fadzil hat am Samstag das sofortige Ende des Good Vibes Festivals angeordnet. Der Schritt erfolgte, nachdem die britische Band „The 1975“ bei ihrem Auftritt die Kriminalisierung von Homosexualität im islamischen Malaysia kritisiert hatte.

Zudem kam es zu einem demonstrativen Kuss zwischen zwei männlichen Bandmitgliedern. „The 1975“ darf nun nicht mehr in Malaysia auftreten.

In einer mit Schimpfwörtern gespickten Rede während des Auftritts der Band am Freitag, die als Video in den sozialen Medien verbreitet wurde, sagt Healy: „Ich sehe keinen Sinn darin, ,The 1975’ in ein Land einzuladen und uns dann vorzuschreiben, mit wem wir Sex haben dürfen“.

„Wenn ihr mich hierher einladen wollt, um eine Show zu machen, könnt ihr euch f***. Ich werde euer Geld nehmen, ihr könnt mich verbieten, aber ich habe das schon mal gemacht und es fühlt sich nicht gut an“, hört man Healy in dem Video sagen, bevor Bassist Ross MacDonald auf ihn zugeht imd ihn auf der Bühne küsst.

Auftritt von der malaysischen Opposition instrumentalisiert

Der malaysische Minister Fadzil betonte hinterher in einem Tweet, „dass die Position der Regierung sehr klar ist: Es gibt keinen Kompromiss - mit wem auch immer - wenn malaysische Gesetze in Frage gestellt, herabgewürdigt und verletzt werden.“

Das dreitägige Good Vibes Festival auf dem Gelände der Formel-1-Rennstrecke Sepang International Circuit bei Kuala Lumpur hätte noch bis Sonntag dauern sollen. Es gilt als malaysische Version von „Rock am Ring“.

Homosexualität ist in Malaysia ein besonders heikles Thema. Der inzwischen amtierende Regierungschef Anwar Ibrahim saß nach politisch motivierten Prozessen jahrelang wegen angeblicher homosexueller Beziehungen im Gefängnis.

Eine Duldung des provokativen Auftritts der Band „The 1975“ wäre laut Beobachtern von der Opposition instrumentalisiert worden, um die Regierung Anwar Ibrahims zu diskreditieren. (KNA)