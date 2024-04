Nachfolger vakant Islands Premierministerin möchte Präsidentin werden

Islands Premierministerin Katrin Jakobsdottir will zurücktreten, um sich für die Präsidentschaft zu bewerben. Sie habe sich schon vor einiger Zeit entschieden, bei den nächsten Parlamentswahlen nicht mehr anzutreten, erklärte sie am Freitag in einem Video auf Facebook.

Viele Menschen hätten sie ermutigt, als Präsidentin zu kandidieren. Die Rolle bestehe darin, die Dynamik von Politik und Gesellschaft zu verstehen, aber auch Führungsstärke und Demut zu zeigen.

Wann genau die 48-Jährige abtreten wird und wer ihr nachfolgen könnte, blieb unklar. Jakobsdottir vertritt die links-grüne Partei und ist seit 2017 Premierministerin des 400.000 Einwohner zählenden Landes. In ihrer Erklärung sagte sie auch nichts darüber, ob und wie lange sie den Vorsitz der links-grünen Partei weiterführen wird.

Der isländische Präsident Gudni Th. Jóhannesson hatte in seiner Neujahrsansprache angekündigt, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen werde. Die Präsidentschaftswahlen auf Island finden voraussichtlich am 1. Juni statt. Die Rolle des isländischen Präsidenten ist weitgehend zeremoniell. (dpa)