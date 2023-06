Neue Hoffnung für Slum-Bewohner in Manila Mit Muskelkraft und deutscher Hilfe zum sicheren Zuhause

Wenn Bonifacio Florece von den Schlangen erzählt, die sich manchmal in seine Wohnung verirrten, breitet er die Arme so weit aus, wie er kann. „So groß waren die, etwas größer noch.“ Aus dem Pasig River, neben dem seine Hütte in der philippinischen Hauptstadt Manila gebaut war, kamen sie immer dann, wenn es stark geregnet hatte. „In der Küche hatte ich ein großes Messer, um die Familie zu beschützen“, sagt der 60-Jährige und lacht. „Angenehm war das nicht!“ Einmal habe seine Frau auch im Plumpsklo eine größere Schlange gesehen. „Etwas Angst hatten wir eigentlich immer.“