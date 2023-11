Pakt mit den Separatisten Wie Pedro Sánchez in Spanien an der Macht bleiben will

„Wir haben uns dazu entschieden, einen ungewissen Weg voller Hindernisse zu gehen“, kündigte Carles Puigdemont am Donnerstag in Brüssel an. Der ehemalige katalanische Regierungschef hat sich dafür entschieden, den Sozialdemokraten Pedro Sánchez bei seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten zu unterstützen. Doch er warnte auch: „Die spanische Regierung wird sich ihre Stabilität Tag für Tag verdienen müssen.“

Pedro Sánchez versucht seit Wochen, eine neue Regierung zu bilden, nun scheint er am Ziel zu sein. © REUTERS/SUSANA VERA

Damit ist die größte Hürde vor Sánchez’ Wahl überwunden. Laut Medienberichten soll er spätestens am kommenden Donnerstag gewählt werden. Dafür wurde in Brüssel lange mit Puigdemont verhandelt – einem Mann, der von der spanischen Justiz wegen des illegalen Unabhängigkeitsreferendums im Jahr 2017 verfolgt wird und deswegen nach Belgien floh.

Der Grund dafür ist schlicht Mathematik: Sánchez braucht für die Mehrheit 176 Stimmen im Parlament und deswegen auch die Unterstützung von Puigdemonts Partei Junts. Im Gegenzug hat die sozialdemokratische PSOE nun mit Puigdemont eine Amnestie für zahlreiche Separatisten vereinbart.

Juan F. Álvarez Moreno wurde 1990 in der andalusischen Stadt Granada geboren. Der deutsch-spanische freie Journalist berichtet seit 2022 für den Tagesspiegel über Spanien.

Noch vor der Parlamentswahl im Juli hatte sich Sánchez gegen die Amnestie ausgesprochen. Doch sein Bündnis von PSOE und Linken verfehlte die Mehrheit. Stärkste Kraft wurden die Konservativen, allerdings ebenfalls ohne Mehrheit. Stattdessen soll nun der Zweitplatzierte regieren, unterstützt von Linken, Kleinstparteien und den Junts-Abgeordneten.

Sechs Jahre hatte Puigdemont gewartet, nun könnte er in wenigen Monaten zurück nach Spanien. Noch ist unklar, wer neben ihm von der Amnestie profitieren wird. Das Gesetz soll begnadigen, wer seit 2012 mit dem Abspaltungsversuch zu tun hatte und beispielsweise wegen Veruntreuung oder Ungehorsams verfolgt wurde.

Andere Punkte wie ein neues Referendum oder mehr Steuergelder für Katalonien sollen in einem Ausschuss besprochen werden. Ob sie am Ende tatsächlich umgesetzt werden, ist fraglich. Spaniens Ausschüsse haben schon viele Vorhaben verschleppt.

Tausende demonstrieren gegen die Amnestie

Während in den vergangenen Tagen Sozialdemokraten und Separatisten verhandelten, demonstrieren täglich tausende Menschen vor der PSOE-Parteizentrale in Madrid. Nach anfangs friedlichen Protesten schlugen die Kundgebungen immer wieder in Gewalt um. Rechtsextreme Gruppierungen verletzten allein am Dienstag 30 Polizisten.

Tausende demonstrieren in Spanien gegen den Deal von Sánchez mit den katalanischen Separatisten. © dpa/Fernando Sánchez

Für Sánchez’ Gegner sei die Amnestie verfassungswidrig, erklärt María Elisa Alonso, Politologin an der Universität Lorraine. „Sie fürchten einen Präzedenzfall für separatistische Bestrebungen“, sagte Alonso dem Tagesspiegel. Die Opposition werde weiterhin mobilisieren. „Das waren die ersten von vielen Demonstrationen.“

„Wenn eine Regierung die Exekutive, Legislative und die Justizgewalt übernimmt, dann ist das eine Diktatur“, sagte auch die konservative Ministerpräsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez sei zu allem bereit, um an der Macht zu bleiben.

Allein am Dienstag wurden 30 Polizisten bei den teils gewaltsamen Protesten verletzt. © AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Weniger radikal äußerte sich ihr Parteichef über die Vereinbarung: Es sei ein beschämender Pakt, der keine Probleme löse, sondern verschärfe, sagte Alberto Núñez Feijóo. Die Amnestie mache Verbrechen legal. Er werde den Druck auf Sánchez „mit allen Mitteln“ erhöhen.

Brüssel interveniert EU-Justizkommissar Didier Reynders hat Spaniens Regierung um die Details der geplanten Amnestie für katalanische Separatisten gebeten. Er möchte prüfen, ob die Absprache gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in der EU verstößt. Eine parteipolitisch motivierte Straffreiheit nach eindeutigem Rechtsbruch wäre bedenklich. Bis zu einem offiziellen EU-Verfahren wie gegen Polen oder Ungarn wäre es jedoch ein weiter Weg. (cvm)

Auch die EU soll eingeschaltet werden

Seine Partei hat zu Demonstrationen am Sonntag aufgerufen. Geplant sei auch eine Klage vor dem spanischen Verfassungsgericht. Auch auf EU-Ebene will Feijóo auf die „Attacke gegen den Rechtsstaat“ aufmerksam machen.

Schon jetzt trägt die Strategie erste Früchte: EU-Justizkommissar Didier Reynders verlangte am Mittwoch von der spanischen Regierung Informationen über das Amnestiegesetz. „Die EU-Kommission ist verpflichtet, die Grundwerte der Union in allen Staaten zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten“, teilte Reynders mit.

Trotz aller Spannungen könnte sich der Pakt mit den Nationalisten aus Katalonien für Sánchez als vorteilhaft erweisen und paradoxerweise die Separatisten schwächen, meint Politologin Alonso: „Sie wollten ein Referendum und die Unabhängigkeit Kataloniens. Nun unterstützen sie aber die Zentralregierung.“ Die Amnestie für die Separatistenführer werde jetzt über die Unabhängigkeit gestellt. „Ihre Wähler könnten den Pakt als Verrat sehen.“ Wie so oft gelte, so Alonso, in Spanien: „Am Ende gewinnt Sánchez.“