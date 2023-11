Tagesspiegel Plus Neue Amtszeit für Pedro Sánchez : Wie der Machtstratege an der Macht in Spanien blieb

Sánchez ist erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der Sozialdemokrat hat schon so manche Niederlage in einen Sieg verwandelt. Für manche ist er ein Lügner, für andere ein Held.