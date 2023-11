Rassismus, Antisemitismus, Polizeigewalt So urteilen die Vereinten Nationen über Deutschland

Es war ein unbequemer Termin für Deutschland bei den Vereinten Nationen: Die Bundesregierung musste am Donnerstag in Genf vor dem UN-Menschenrechtsrat Rede und Antwort stehen – ausgerechnet vom autokratisch regierten Katar, das neben dem Senegal und Luxemburg die Berichterstattung im Namen der Vereinten Nationen übernahm.

Eine „große Herausforderung“ sei die Überprüfung gewesen, sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, nach der dreistündigen Sitzung. Zuvor hatte die Politikerin der Grünen betont: Berlin nehme „die inhaltliche Auseinandersetzung und stetige Fortentwicklung der Menschenrechtslage“ in der Bundesrepublik ernst.

Die Debatte galt als medialer Höhepunkt im Überprüfungsverfahren zur Menschenrechtslage in Deutschland. Dabei handelt es sich um einen Prozess des Menschenrechtsrates, dem sich alle UN-Mitgliedsländer turnusmäßig stellen müssen. Es ist aber auch ein „Verfahren, das stark politisiert ist“, wie die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Beate Rudolf, betont.

Kritik an Einschränkung der Versammlungsfreiheit

Tatsächlich nutzten die Vertreter vieler autoritär oder diktatorisch regierter Staaten die Gelegenheit, Deutschland zu maßregeln. So verlangte die Vertreterin Chinas von der Bundesregierung Maßnahmen gegen „Hassreden“ zu ergreifen und die „soziale Sicherheit“ zu stärken. Der Iran und mehrere andere Länder bemängelten die Diskriminierung von Musliminnen mit Kopftüchern.

Jan Dirk Herbermann ist seit 1998 Korrespondent in Genf und berichtet sowohl über die Vereinten Nationen als auch die Schweiz.

Viele arabische Länder prangerten die deutsche Unterstützung für Israel im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas an. Irak, Katar, Libyen oder der Iran forderten von Deutschland die Rechte der Palästinenser zu achten und sich von Israel abzuwenden.

Heute hier für die Bundesregierung am 85. Jahrestag der Reichspogromnacht über Menschenrechte in Deutschland zu sprechen, erfüllt mich mit besonderer Ehrfurcht. Luise Amtsberg, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung

Besonders die Einschränkungen bei pro-palästinensischen Demonstranten wurden gegeißelt und dabei das Recht der Versammlungsfreiheit beschworen. Behörden hatten in deutschen Städten Märsche verboten, um antisemitische Ausfälle, Aufrufe zur Gewalt und Tumulte zu verhindern.

Das UN-Gremium hatte die Sitzung an dem Tag angesetzt, an dem in der Bundesrepublik an den blutigen Nazi-Terror gegen Juden vor 85 Jahren mahnend erinnert wurde. „Heute hier für die Bundesregierung am 85. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November über Menschenrechte in Deutschland zu sprechen, erfüllt mich mit besonderer Ehrfurcht“, hielt die Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg fest und machte ein „Bekenntnis zum Schutz jüdischen Lebens“.

„Erschreckende“ Zunahme antisemitischer Straftaten

Dass die Feindlichkeit gegen Juden in Deutschland aber noch lange nicht überwunden ist, musste Amtsberg einräumen. Sie ging vor allem auf die Übergriffe ein, die sich nach Beginn des Nahost-Krieges ereignet hatten: „Jüdinnen und Juden haben Angst um ihre Sicherheit, antisemitische Taten haben in kürzester Zeit ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Das können wir nicht akzeptieren“, sagte sie.

Die Bundesregierung wolle weiter entschieden gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit vorgehen.

Das Verfahren ist eine gute Möglichkeit zu sehen, wie Deutschland in der Welt wahrgenommen wird, die UN wirft sozusagen einen Gesamtblick auf unser Land. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte

Amtsberg strich auch andere Bemühungen der Bundesregierung hervor, die Menschenrechtslage in Deutschland zu verbessern. Konkret nannte sie das Bürgergeld, das die Entfaltungsmöglichkeiten der Bezieher stärke.

Die deutsche Delegation räumte aber auch ein, dass gegen Rassismus auf politischer Ebene lange zu wenig getan worden sei. In der Ausbildung von Polizeikräften habe das Thema inzwischen hohe Priorität.

Neben all der Kritik konnte die Bundesregierung aber auch positive Redebeiträge anderer Staaten verbuchen: Polen und Südkorea etwa lobten die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland.

US-Forderung: Bessere Integration Menschen mit Behinderung

Während der Debatte formulierten die Länder auch praktische Empfehlungen. Die USA verlangten etwa von der Bundesrepublik, Menschen mit Behinderung besser zu integrieren.

Unter den Beiträgen befinden sich jedoch nach der Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte auch „problematische Empfehlungen“. Es sind Empfehlungen eben jener Staaten wie China, Syrien oder Sudan, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden.

Die Direktorin des Instituts, Rudolf, hob jedoch hervor: „Es gibt gute Gründe, die UN-Prüfung nicht mit der Formel abzutun: Ausgerechnet Katar, Iran oder Belarus beurteilen die deutsche Menschenrechtslage.“ Das Verfahren sei eine gute Möglichkeit zu sehen, wie Deutschland in der Welt wahrgenommen werde, sagte sie.

200 Empfehlungen formulierte der Menschenrechtsrat bei seiner jüngsten Überprüfung 2013 für Deutschland.

Deutschland könne beweisen, wie wichtig es Menschenrechtsfragen wirklich nimmt. Ähnlich formulierte es der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Boris Mijatović: Durch die Teilnahme an dem Verfahren „steigt auch die Glaubwürdigkeit, wenn Deutschland Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern anmahnt und kritisiert“.

Wie geht es nun weiter? Eine sogenannte Troika, bestehend aus Luxemburg, Katar und Senegal, soll einen Bericht über die Sitzung verfassen. Darin fassen sie die Empfehlungen und Anmerkungen zusammen. Der Menschenrechtsrat muss diesen Report annehmen.

Ob die Ratschläge konkrete Auswirkungen in Deutschland entfalten werden, entscheidet alleine die Bundesregierung: Berlin kann die Empfehlungen akzeptieren oder ablehnen. Bei der Anhörung Deutschlands 2013 formulierten die anderen Staaten 200 Empfehlungen: Die Bundesregierung versprach damals, 160 davon zu beherzigen.