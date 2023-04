Reaktion auf Affront der Militärjunta Auswärtiges Amt weist Botschafterin des Tschad aus

Nachdem der deutsche Botschafter den Tschad auf Drängen der dort regierenden Militärjunta verlassen musste, hat nun seinerseits Deutschland die Botschafterin des zentralafrikanischen Landes ausgewiesen.

Mariam Ali Moussa sei am Dienstag ins Auswärtige Amt einbestellt worden, erklärte das Ministerium von Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin. Dabei sei der Botschafterin mitgeteilt worden, dass sie Deutschland binnen 48 Stunden verlassen müsse.

Der Tschad hatte seinerseits in der vergangenen Woche den deutschen Botschafter Gordon Kricke zur unerwünschten Person erklärt und ihn des Landes verwiesen. Am Samstag verließ der Diplomat den Tschad. Das Auswärtige Amt kritisierte die von der Militärjunta angeführten Gründe für die Ausweisung von Kricke als „absolut nicht nachvollziehbar“.

Am Dienstag nun betonte das Ministerium auf Twitter: „Botschafter Kricke hat sein Amt in N’Djamena vorbildlich ausgeübt.“ Er habe sich „für Menschenrechte und den raschen Übergang zu einer zivilen Regierung in Tschad eingesetzt“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Chef der im Tschad regierenden Militärjunta, Mahamat Idriss Déby Itno, hatte im April 2021 die Macht im Land übernommen, nachdem sein Vater, der langjährige Staatschef Idriss Déby Itno, bei Kämpfen mit Rebellen ums Leben gekommen war.

Die Junta hatte ursprünglich angekündigt, innerhalb von 18 Monaten Wahlen zu organisieren. Im Oktober wurde Débys Herrschaft aber um zwei weitere Jahre verlängert. Deutschland und mehrere andere EU-Länder bekundeten damals ihre Besorgnis über die verzögerte Rückkehr zur Demokratie. (AFP)

Zur Startseite