Henry Kissinger feiert 100. Geburtstag in Fürth Eine Rückkehr an den Sehnsuchtsort

Ein letztes Mal in die Heimat, nach Fürth. So wirkt es an diesem Abend, an dem die bayerische Stadt den 100. Geburtstag ihres Ehrenbürgers Henry Kissinger feiert. Inmitten prominenter Weggefährten und Festredner sitzt der ehemalige US-Außenminister auf der Bühne des Fürther Stadttheaters. Im Herzen des Ortes, an dem er 1923 geboren wurde und aus dem er mit 15 Jahren vor den Nazis fliehen musste.

Jeder hätte es verstanden, hätte die Familie Kissinger nach den erfahrenen Leiden durch das NS-Regime, nach Vertreibung und Flucht Deutschland für immer den Rücken gekehrt, betont der bayrische Ministerpräsident Markus Söder. Doch statt mit ihrem Heimatland zu brechen, pflegte die Familie über die Jahrzehnte eine enge Verbundenheit. Mehrfach besuchte Henry Kissinger in den letzten Jahrzehnten seine Geburtsstadt. In seinen politischen Ämtern wirkte Kissinger als Brückenbauer über den Atlantik.

„Ein Freund, ein guter Freund“, stimmt der Unterstufenchor des Fürther Helene-Lange-Gymnasiums so auch sehr passend den Abend an. Es ist die Schule, an der Kissingers Vater Louis ab 1919 unterrichtete, an der er, wie Kissinger sagt, „die glücklichsten Jahre seines Berufslebens verbrachte“. Bis er 1933 vom NS-Regime aus dem Dienst entfernt wurde. 1938 floh die Familie in die USA.

Im Stadttheater Fürth kamen mehrere deutsche Weggefährten Kissingers für den Festakt des Ehrenbürgers der Stadt zusammen: Springer-CEO Mathias Döpfner (l-r), der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). © dpa/Daniel Vogl

Als „unmögliche Liebe zu Deutschland“ bezeichnet Springer-CEO Matthias Döpfner Kissingers lebenslange Heimatverbundenheit in seiner Rede. Kissinger habe sich geweigert, seine Kindheit als Trauma zu „psychologisieren“. Er habe immer gefordert, dass Hitler in Deutschland nicht das letzte Wort haben dürfe. Und dass dies gelungen sei, zeige der heutige Abend.

Ministerpräsident Söder erzählt von seiner ersten Begegnung mit Kissinger, als Schüler bei einem Austauschprogramm. Worüber sie damals geredet hätten, habe er vergessen, so aufgeregt sei er damals gewesen. Doch das inzwischen leicht vergilbte Bild des Treffens hänge noch heute in seinem Büro – zwischen Fotos mit dem indischen Premierminister Narendra Modi, US-Präsident Joe Biden, König Charles und dem Papst.

Fürth ist durch alle Zeiten hindurch ein Teil unseres Lebens geblieben. Henry Kissinger, gebürtiger Fürther und ehemaliger US-Außenminister

Kissingers Rat an staatliche Entscheidungsträger, ihr Denken nicht von Angst bestimmen lassen, sei heute relevanter denn je. Für „die hohe Schule der Diplomatie, die Kunst des Ausgleichens und das Sehen, was kommt“ verleiht Söder Kissinger den Maximiliansorden, die höchste Auszeichnung des Freistaats Bayern.

Die Bücher, die Kissinger zu globalen Fragen und Außenpolitik verfasst hat, hätten ihn stark geprägt, erklärt der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er habe dadurch verstanden, was Realpolitik in den internationalen Beziehungen bedeute. Kissingers Werk und Leben zeuge von dessen unermüdlichem Drang, Menschen, Geschichte, Kultur und technologische Entwicklungen zu verstehen und daraus strategische Schlussfolgerungen zu ziehen. „Das kann einen demütigen“, so der Unionspolitiker.

Schäuble geht auch auf die Kritik ein, die Kissinger bis heute für seine Politik als Sicherheitsberater und Außenminister erfährt: „Vieles ist umstritten, was Sie als Realpolitiker im Interesse der USA entschieden haben“, sagt Schäuble. Doch der Vorwurf mangelnder Moral, der Kissinger immer wieder gemacht werde, sei „grottenfalsch“. „Wer als Politiker handelt, wird schuldig“, zitiert Schäuble den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt. Über die Ergebnisse müsse in der Demokratie immer wieder gestritten werden, aber nicht mit moralisierender Besserwisserei, betont Schäuble.

Kissinger sei vermutlich der einzige noch lebende Teilnehmer der ersten Münchner Sicherheitskonferenz 1963, die damals noch „Wehrkundetagung“ hieß, erklärt Wolfgang Ischinger, der ehemalige Vorsitzende der Sicherheitskonferenz. Damals sei es ähnlich wie heute um nukleare Eskalationsrisiken gegangen. Damals unter den Vorzeichen des Kalten Krieges, während heute in Europa tatsächlich Krieg herrsche. Daher sei Henry Kissingers Rat, den deutsche Entscheidungsträger regelmäßig suchten, auch heute noch so wertvoll.

Heute beobachte er, erklärt Kissinger, wie sich Gegensätze in den Gesellschaften aufbauten, die dann zwischen Staaten ausgetragen würden. Eine der wesentlichen Aufgaben der heutigen Zeit bestehe darin, diese Gegensätze zu reduzieren.

Bei allem Ernst darf ein Thema an diesem Abend nicht fehlen. Der Fußball. Denn seinem Lieblingsverein, der Spielvereinigung Greuther Fürth, ist Kissinger über die Jahre und Entfernung eng verbunden geblieben.

Zu den Gratulanten zählten neben dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble auch Jugendspieler von Kissingers Lieblingsverein, der Spielvereinigung Greuther Fürth. © dpa/Daniel Vogl

Wolfgang Ischinger berichtet, wie er Ende der 1970er Jahre als damals jüngster Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Washington dafür verantwortlich war, dass am Montagmorgen die Fußballergebnisse aus Fürth pünktlich auf dem Schreibtisch des „Herrn Kissinger“ lagen.

Das sei damals, lange vor den heutigen Möglichkeiten moderner Kommunikation, eine erhebliche Herausforderung gewesen. „Ich musste ein Fernschreiben aus der Telex-Maschine ziehen und mit dem Botschaftsfahrer zu Kissingers Büro schicken“, erzählt Ischinger. „Wenn ich das dann mal vergessen habe“, gesteht er, „dauerte es maximal eine Stunde, bis Kissingers Sekretärin anrief und fragte, wo die Ergebnisse blieben.“

Dass die Verbindung zur Stadt Fürth abreißt, sollte Kissinger einmal nicht mehr leben, ist nicht zu befürchten. Denn sie wird über die Generationen hinweg gepflegt. Kissinger ist in Begleitung seines Sohnes und der drei Kinder seines bereits verstorbenen Bruders Walter angereist. „Um zu zeigen, wie wichtig uns die Geschichte der Familie in Fürth ist“, sagt der Jubilar. „Fürth ist durch alle Zeiten hindurch ein Teil unseres Lebens geblieben.“