Russland-Experte Gabuev analysiert die Wahlen „Putin wird das Wahlergebnis als Freibrief sehen“

Herr Gabuev, laut der russischen Wahlkommission hat Wladimir Putin die Präsidentschaftswahlen nach Auszählung der Hälfte der Stimmen mit knapp 88 Prozent gewonnen. Ein voller Erfolg für den amtierenden Präsidenten?

Ja, es ist das höchste Ergebnis, das er bei seinen fünf Wahlen bislang erhalten hat. Er wollte sich mit einem Rekordergebnis bestätigen lassen und seine Strategie ist aufgegangen. Aber es war keine echte Wahl. Es gab keine wirklichen Konkurrenten und die Behörden haben in die Abläufe massiv eingegriffen. Putin ist dieses Mal damit noch weiter gegangen als 2018.

Alexander Gabuev ist Direktor des Thinktanks Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin.

Inwiefern?

Die Repression war noch viel umfangreicher und auch die Einschränkungen, was die Wahl betrifft. Die Medien spielten eine noch geringere Rolle. Beim Ergebnis hat Putin im Vergleich zum letzten Mal um mehr als 10 Prozent zugelegt. Fast 90 Prozent. Das macht nicht mal Aleksander Lukaschenko in Belarus. Der gibt sich mit 80 Prozent zufrieden.

Vor vier Wochen kam die Nachricht vom Tod des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, weitere Oppositionelle wie die frühere Journalistin Jekatarina Dunzowa und der ehemalige Regierungsberater und Duma-Abgeordnete Boris Nadeschdin wurden von der Wahl ausgeschlossen.

Die Russen konnten bei der Präsidentschaftswahl nicht wirklich abstimmen. Die Kandidaten, die gegen Putin antraten, waren gar keine Oppositionellen, sondern Marionetten. Alles dreht sich jetzt um den Krieg in der Ukraine. Er ist zum Prinzip des politischen Lebens in Russland geworden. Boris Nadeschdin durfte nicht antreten, weil er den Krieg kritisiert. Und auch alle anderen, die populär hätten können, wurden im Vorfeld gestoppt. Putin wollte auf Nummer sicher gehen.

Wozu also überhaupt Wahlen?

Ein solches Regime braucht eine Legitimierung. Putin muss formal sagen, dass er kein Diktator ist und zeigen, dass er das Vertrauen und die Zustimmung der Bevölkerung hat. Es ist natürlich eine Farce. Aber er muss so tun, als sei er demokratisch gewählt und vertrete die Mehrheit aller Russinnen und Russen.

Alexej Nawalny hatte vor seinem Tod dazu aufgerufen, bei den Wahlen zu protestieren. Ist es ihm posthum gelungen, ein Zeichen des Widerstands zu setzen?

Ja. Aber es handelt sich um dieselbe Minderheit, die bereits bekannt ist. Bei den mutigen Menschen, die jetzt zum Teil auch an den Protesten beteiligt waren, handelt es sich vielleicht um 20.000 oder 30.000, die meisten sind in Moskau oder St. Petersburg.

Die Menschen fürchten sich. Es gibt neue Gesetze, die es zum Beispiel verbieten, den Krieg oder die Armee zu kritisieren. Die Strafen sind hoch und viele Menschen möchten dieses Risiko nicht in Kauf nehmen. Die Behörden haben im Vorfeld auch Einschüchterung betrieben und die Bürger vor der Teilnahme an den Protesten gewarnt.

Also sehen Sie keine „Explosion“ des Widerstands, wie der Nawalny-Vertraute Leonid Wolkow, der in Litauen im Exil lebt, die Proteste nannte?

Oppositionelle Kräfte hatten zum „Mittag gegen Putin“ aufgerufen – sich am Sonntag, dem letzten Wahltag, um 12 Uhr vor den Wahllokalen zu versammeln. Das hat vor allem außerhalb von Russland funktioniert – wir haben lange Schlangen in Berlin, Paris, London gesehen – aber nicht so sehr in Russland. In ein paar Wahlbezirken in Moskau, St. Petersburg, Kasan, aber nicht landesweit. Warum? Weil Protest hart bestraft wird und die Menschen Angst haben.

Wirkt es nach Russland hinein, wenn zum Beispiel Julia Nawalnaya in Berlin protestiert?

Es ist natürlich ein schönes Bild, aber wie viel bringt es? Ändern tut sich dadurch wohl kaum etwas. Es hat keinen Einfluss auf den politischen Prozess in Russland.

In Russland sind während der Wahlen zahlreiche Menschen festgenommen worden, die die protestiert haben. Was droht ihnen?

Verhaftungen gab es unter anderem in Kasan und ein paar anderen Städten. Man muss dazu wissen: Viele Menschen werden verhaftet und danach wieder freigelassen. Wir können also nur spekulieren, was denjenigen droht, die im Zuge der Wahl festgenommen wurden. Allerdings ist die Definition dessen, was politisch verboten ist, inzwischen sehr breit geworden.

In Russland gibt es keine freie Presse mehr. Wahlbeobachter der OSZE waren nicht zugelassen. Was können wir überhaupt mit Gewissheit über diese Wahlen sagen?

Das ist in der Tat ein großes Problem. Ich erinnere mich an 2018: Da haben sehr gute Journalisten vor Ort die Abstimmung in einem Wahllokal in Süd-Russland begleitet und dann berichtet, dass sie eine fünfzehnprozentige Wahlbeteiligung beobachtet haben. Das war der Wahlkommission zu wenig und daher hat sie einfach bestimmt, dass die Beteiligung bei 70 Prozent liegt. Und dieses Mal gibt es noch weniger unabhängige Journalisten und Beobachter. Wir haben keine wirklich zuverlässigen Daten über die Wahl.

Was bedeutet der Wahlausgang jetzt für das Putin-Regime?

Putin wird das Wahlergebnis als Freibrief sehen. Er kann jetzt machen, was er will. Für ihn steht fest: Die Wahlen haben gezeigt, dass die ganze Bevölkerung ihn und den Krieg unterstützt. Das ist für seine Propaganda sehr wichtig.

Wie geht es nun weiter?

Ich vermute, dass Putins Inauguration am 6. Mai stattfinden wird. Interessant wird bis dahin sein, ob er eine neue Regierung einsetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass es größere Veränderungen geben wird. Aber das müssen wir genau im Blick behalten. Entscheidende Posten sind zum Beispiel die des Verteidigungsministers und des Generalstabschefs.

Wie viel Unterschied machen einzelne Regierungsposten in einem autokratischen System wie Putins?

Gar nicht so wenig. Ein Problem ist tatsächlich, dass Putin leider eine relativ kompetente Mannschaft hat, zum Beispiel in der Zentralbank und im Finanzministerium. Da sind sehr fähige Leute. Sollte Putin an ihrer Loyalität zweifeln und sie durch weniger kompetente Personen ersetzen, dann bekommt er ein Problem.

Was könnte Putins Macht gefährden?

Das hängt davon ab, wie der Krieg weitergeht und wie sich die Wirtschaft entwickelt. Ein realistisches Szenario ist, dass er noch zwölf Jahre an der Macht bleibt. Solange er die Zügel in der Hand hat, wird die Opposition auch kaum stärker werden können.

In solchen Regimen ist letztlich die Elite entscheidend. Wenn die verschiedenen Gruppen dort beginnen, sich zu bekämpfen, wird es schwierig für Putin. Das beobachten wir derzeit nicht. Aber langfristig kann das durchaus passieren. Denn die Ressourcen, über die der Kreml verfügt, sind begrenzt. Und angesichts der Sanktionen und ihrer Auswirkungen auf die russische Wirtschaft wird sich die Lage nicht verbessern. Russland wird ärmer werden.