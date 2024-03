Streit zwischen Weidel, Le Pen und Co. Kommt es zum Bruch der europäischen Rechtspopulisten?

Die AfD will sich international stärker etablieren – doch mit ihrer Idee einer Massenausweisung von Ausländern stieß sie im Februar die französische Partei Rassemblement National (RN) vor den Kopf. Deren Parteivorsitzende, Marine Le Pen, verlangte von Alice Weidel eine offizielle Stellungnahme. Werden aus Verbündeten nun Konkurrentinnen?

Eine Brandmauer nach rechts gibt es in Frankreich nicht

Jacob Ross ist Research Fellow im Alfred von Oppenheim-Zentrum für Europäische Zukunftsfragen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er sagt, Marine Le Pen würde bei einer Zusammenarbeit mit der AfD wieder radikaler wirken – und das wolle sie nicht.

Ein Bruch würde Einigkeit voraussetzen, die es bisher aber nie gab. Denn die AfD und der Rassemblement National haben sich zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt. Hier die Radikalisierung einer ursprünglich bürgerlich-konservativen Partei, wachsender Einfluss des „Flügels“. Dort ein Namenswechsel, vom „Front“ zum „Rassemblement“ und die Verbürgerlichung einer einstmals radikalen Partei.

Marine Le Pen fürchtet nun, durch die Assoziierung mit der AfD alte Geister zu wecken. Dem RN ist in Frankreich gelungen, was die AfD in Deutschland anstrebt: Er ist salonfähig. Wähler scheuen das Bekenntnis zum RN kaum noch, wirtschaftliche und bürokratische Eliten knüpfen vorsichtig Kontakte. Präsident Emmanuel Macron sagt, man müsse mit dem RN reden. Eine Brandmauer gibt es nicht mehr, eine RN-Präsidentschaft verliert langsam aber sicher ihren Schrecken.

Abschließend wichtig: Aus deutscher Sicht muss bedacht werden, dass es in Frankreich eine vergleichbare Stigmatisierung rechter Positionen und Parteien nie gab.

Europas Rechte hat das Stigma des Faschismus abgelegt

Daphne Halikiopoulou forscht zu internationalem Nationalismus und Rechtsextremismus an der University of York. Sie geht davon aus, dass der Streit zwischen AfD und RN dem Rechtsruck in Europa kaum schaden dürfte.

Ein Großteil des Erfolgs der europäischen extremen Rechten lässt sich durch die Fähigkeit erklären, dass die Parteien vielschichtige nationalistische Appelle formulieren und diese mit schmackhaften Narrativen umrahmen. Dadurch haben sie das Stigma des Faschismus und Extremismus abgelegt. Die Enthüllung der Teilnahme der AfD an einem geheimen Treffen von Rechtsextremisten in Deutschland drohte, diese Fassade der Normalisierung zu entlarven.

41,45 Prozent der Stimmen bekam Marine Le Pen im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl 2022.

Die Reaktion anderer rechtsextremer Parteien wie des Rassemblement National zeigt, dass deren Wahlerfolg maßgeblich von so einer Normalisierung abhängt. Dem Rechtsruck in Europa dürfte dieser Streit kurzfristig dennoch nicht schaden.

Die politischen Gruppierungen Europäische Konservative und Reformisten (EKR) und Identität und Demokratie (ID) im Europaparlament können mit einem Zuwachs an Sitzen rechnen und der extremen Rechten dadurch viel Macht verleihen. Das trägt weiter zu ihrer Normalisierung im politischen Mainstream bei. Der Streit zwischen AfD und RN zeigt jedoch die tief verwurzelten Spaltungen zwischen – und innerhalb – dieser Parteien. Langfristig könnte das der extremen Rechten in Europa schaden.

Mit Brüchen und Differenzen kann die Rechte gut leben

Sofia Ventura ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Bologna und beschäftigt sich vor allem mit Italiens und Frankreichs Rechtsparteien. Sie sagt, die Rechten sprächen zum jeweils nationalen Publikum. Widersprüchlich zu sein, schade ihnen nach innen nicht und noch weniger nach außen.

Die Differenzen zwischen Europas Rechten sind nicht neu und haben ihnen bei der Wählerschaft nie geschadet. Da sie alle an negative Gefühle appellieren – gegen Migration, gegen das Establishment – statt an die Vernunft, können sie mit Widersprüchen gut leben. Hauptsache, der Wutbürger wird bedient.

Zudem sprechen sie jeweils ihr nationales Publikum an. Wenn also Marine Le Pen Alice Weidel auffordert, sich von „Remigrations“-Fantasien zu distanzieren, ist das vor allem ein Bekenntnis zur französischen republikanischen Tradition, für die Staatsbürgerschaft viel zählt.

Das Rechtsbündnis in Rom zerbricht trotz seiner Differenzen in einer so wichtigen Frage wie der Haltung zu Russland nicht. Giorgia Meloni gibt an der Seite Ursula von der Leyens die gute Europäerin, lässt aber dem Putinfreund Matteo Salvini freien Lauf.

Der Traum der Rechten für Europa ist es, die konservative EVP von den Sozialdemokraten zu trennen und nach rechts zu rücken. Das wird nicht einfach. Da aber die Wählerschaft, die einst als klassisch konservativ oder gemäßigt galt, nach rechts rückt, ist es auch nicht komplett ausgeschlossen.