Tagesspiegel Plus Überleben auch ohne Sirenen-Warnung : Die Gehörlosen und der stille Krieg in der Ukraine

In mehr als zwei Jahren Krieg gab es bereits tausendmal Luftalarm in Kyjiw. Doch für Gehörlose bleibt diese Warnung stumm. Wie überleben sie in einem Krieg, der für sie zu still ist?