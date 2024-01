Umfrage zur Stimmung in Kriegszeiten „Die Ukrainer bewahren ihren Optimismus“

Herr Haran, Sie haben kurz vor dem Jahreswechsel eine landesweite Umfrage über die Stimmung in der Ukraine veröffentlicht. Wie blicken die Menschen im Land zurzeit in die Zukunft?

Die Ukrainer bleiben erstaunlich optimistisch und vereint, wenn es um die Zukunft des Landes geht. Sie konnten mehrere Antworten gleichzeitig angeben und die Hoffnung dominiert weiterhin mit 61 Prozent. Allerdings stieg die Sorge um die Ukraine von 24 Prozent Ende 2022 auf 34 Prozent im Dezember 2023. Auch im Privaten bleiben 55 Prozent hoffnungsvoll für ihre persönliche Zukunft. Daneben empfinden 40 Prozent Angst, 28 Prozent Optimismus und nur fünf Prozent Pessimismus. Generell sehen wir jedoch, dass die Menschen hoffnungsvoll bleiben. Gleichzeitig werden sie aber auch pragmatischer.

Inwiefern?

Es gab teilweise allzu optimistische Erwartungen, dass der Krieg im Jahr 2023 enden könnte. Insbesondere nach der erfolgreichen Gegenoffensive im Herbst 2022. Diese Erwartungen wurden im vergangenen Jahr jedoch nicht erfüllt.

In den vergangenen Tagen gab es die schwersten Luftangriffe seit Beginn des Krieges auf Kiew, Charkiw und im ganzen Land, mit Dutzenden von Opfern. Glauben Sie nicht, dass sie die Grundstimmung, die Sie im Dezember gemessen haben, verändern könnten?

Das bezweifle ich. Mit jedem russischen Angriff steigt die Wut der Menschen. Die Angriffe an Weihnachten, Silvester oder am 2. Januar machen sie umso wütender. Der Effekt ist also genau das Gegenteil von dem, was die Russen erwarten. Die Russen tun all diese wahnsinnigen Dinge, weil sie an die Macht der Stärke glauben.

Zur Person Oleksij Haran © privat Oleksij Haran ist Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Kyjiw-Mohyla-Akademie und Forschungsleiter der Stiftung für Demokratische Initiativen. Haran ist spezialisiert auf ukrainische Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts.

Glauben die Ukrainer immer noch an einen Sieg?

88 Prozent glauben daran, eine sehr hohe und starke Zustimmungsrate. Nur fünf Prozent zweifeln oder glauben nicht daran. Viele erkennen jedoch, dass der Sieg möglicherweise nicht im Jahr 2024 eintreten wird. 31 Prozent schätzen, dass es ein oder zwei Jahre dauern wird, während weitere 15 Prozent von drei bis fünf Jahren ausgehen. Die Mehrheit erwartet also nicht, den Krieg schon morgen zu gewinnen.

Sie haben auch danach gefragt, ob sich das Land in die richtige oder falsche Richtung bewegt.

Zunächst einmal: Die Ukrainer sind traditionell sehr kritisch gegenüber Autoritäten. Nach jeder Präsidentschaftswahl gibt es zwar eine kurze, optimistische Phase, die jedoch nie von langer Dauer ist. Die Standardantwort lautet so gut wie immer, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt. Diese Meinung dominierte auch kurz vor Beginn der Invasion, als nur 20 Prozent angaben, das Land sei auf dem richtigen Weg.

Und wie sah es nach dem 24. Februar 2022 aus?

Die Dynamik kehrte sich komplett um. Bis März 2023 sahen 60 Prozent das Land auf dem richtigen Weg. Ende 2023 sank dieser Wert auf 45 Prozent, während jetzt 32 Prozent das Land auf dem falschen Weg wähnen. Dies ist teils auf die bereits erwähnten enttäuschten Erwartungen zurückzuführen. Dennoch sind 45 Prozent immer noch mehr als doppelt so hoch wie vor dem Krieg. Trotz des Krieges glauben die meisten Menschen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen.

Wie erklären Sie das?

Die meisten haben sofort verstanden, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen: Russland ist der Aggressor, wir verteidigen unsere Freiheit. Das ist nun nicht mehr nur für die Ukrainer, sondern auch für die zivilisierte Welt eindeutig. Die Mobilisierung der Gesellschaft zur Verteidigung des Landes hat dazu beigetragen, diese Überzeugung zu stärken.

Dennoch steht die Ukraine weiterhin vor enormen Herausforderungen.

Wir haben auch gefragt, ob die Ukraine in der Lage ist, die aktuellen Probleme zu überwinden. Nur sieben Prozent glauben nicht daran. 32 Prozent meinen, dass wir es schon in den kommenden Jahren schaffen können, während 45 Prozent optimistisch sind, dass wir es in einer ferneren Zukunft bewältigen werden. Die Ukrainer sind pragmatischer geworden. Sie sind sich bewusst, dass es sehr schwierig wird – für uns alle, für das Land – bewahren aber dennoch ihren Optimismus.

Wie lange halten die Ukraine diese Kraftanstrengung noch aus?

Erwarten Sie nicht, dass die Menschen nun plötzlich sagen: „Oh nein, wir sind müde, lasst uns vor den Russen kapitulieren“. Das wird keinesfalls passieren.

Ein Kompromiss mit Russland ist ausgeschlossen?

Er ist unmöglich, da es um existenzielle Fragen geht. Es ist wichtig zu verstehen: Dieser Krieg ist kein territorialer Disput, sondern es geht um die Existenz der ukrainischen Nation. In der Vorstellung von Kremlchef Wladimir Putin existieren die Ukrainer nicht getrennt vom großen russischen Volk. Wir dürfen nicht die Fehler wiederholen, die am Vorabend des Zweiten Weltkriegs und auch bei dieser russischen Aggression gemacht wurden. Die schlechteste Politik gegenüber Putin ist Appeasement. Darum werden die Ukrainer weiterkämpfen. Wir müssen eine sehr starke Armee aufbauen und der Nato sowie anderen Bündnissen beitreten. Sonst wird Putin wieder angreifen.