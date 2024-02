Unbeugsamer Kreml-Kritiker Die Meilensteine im Leben des Alexej Nawalny

Boris Nemzow, Anna Politkowskaja, Alexander Litwinenko, Alexej Nawalny? Noch gibt es keine unabhängige Bestätigung, doch wenn die Angaben russischer Behörden stimmen, reiht sich Alexej Nawalny in eine lange Liste ein: die von russischen Oppositionellen, die – mal mehr, mal weniger offensichtlich – Todesopfer des Kreml wurden.

Am Freitag soll er während eines Hofgangs das Bewusstsein verloren haben und gestorben sein. Ob das tatsächlich stimmt, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Der 1976 in Butyn nahe Moskau geborene Nawalny ist der bedeutendste Oppositionelle der jüngsten Geschichte Russlands. Eine Chronik seiner Karriere als Kreml-Kritiker.

Erste politische Schritte

Alexej Nawalny, 2007 © imago stock&people/imago stock&people

Seine ersten größeren politischen Gehversuche machte Nawalny 1999. Damals trat der Jurist in die Partei Jabloko ein, in der sich liberale und demokratische Kräfte vereinten.

Doch nach der Parlamentswahl 2007 kam es zum Bruch. Weil die Partei lediglich 1,7 Prozent der Stimmen erreicht hatte, kritisierte Nawalny den Gründer und Vorsitzenden Grigori Jawlinski scharf. Daraufhin wurde Nawalny ausgeschlossen. Die Partei warf dem Kreml-Kritiker fremdenfeindliche und nationalistische Aussagen vor.

Auch bei den sogenannten russischen Märschen fiel er 2011 mit rassistischen Äußerungen auf. So bezeichnete er etwa Kaukasier als „Kakerlaken“. Der Kreml machte damit später immer wieder Propaganda gegen Nawalny.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International führte ihn deshalb 2021 sogar zwischenzeitlich nicht als gewaltlosen politischen Gefangenen auf, was die NGO später revidierte und bereute. Nawalny selbst bat später für einige Aussagen um Entschuldigung.

Kampf gegen Korruption

Anti-Korruptionskämpfer Nawalny © imago stock&people/imago stock&people

Einen Namen machte sich Nawalny vor allem als Korruptionsbekämpfer. Schon früh versuchte er Staatsunternehmen vor Gericht zu bringen und stellte Unterlagen und Korruptionsbeweise gegen sie ins Internet. 2011 gründete Nawalny seine Stiftung für Korruptionsbekämpfung, die im Laufe der folgenden zehn Jahre zur größten oppositionellen Organisation in Russland aufstieg.

Ziel der Stiftung war es, die Korruption hochrangiger russischer Regierungsmitglieder und Beamter aufzudecken. Vor allem die Dokumentarfilme der Organisation waren in der politischen Elite Russlands gefürchtet. Immer wieder publizierte die Stiftung Dokumentationen über Korruption in höchsten politischen Kreisen. 2016 versuchte Nawalny einmal, Putin persönlich vor Gericht zu bringen. Seine Klage wurde jedoch abgewiesen.

Im Januar 2021 veröffentlichte die Stiftung ein Video mit dem Titel „Ein Palast für Putin“, das in kurzer Zeit mehr als hundert Millionen Mal aufgerufen wurde. Darin schrieb die Organisation dem russischen Präsidenten einen Palast am Schwarzen Meer zu, den er sich für umgerechnet 1,1 Milliarden Euro bauen lassen haben soll. Der Kreml bestritt dies. 2021 wurde die Organisation als extremistisch eingestuft, die Büros der Stiftung wurden geschlossen.

Kandidatur für das Moskauer Bürgermeisteramt

2013 wollte Nawalny Bürgermeister von Moskau werden. © imago stock&people/imago stock&people

Da er sich einen gewissen Bekanntheitsgrad erarbeitet hatte, trat Nawalny 2013 bei der Bürgermeisterwahl in Moskau an – und erreichte fast doppelt so viele Stimmen wie zuvor erwartet.

Mit rund 27 Prozent der Stimmen musste er sich bei der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl dennoch kaum überraschend dem damaligen Amtsinhaber und Putin-Weggefährten Sergej Sobjanin geschlagen geben, der auf mehr als 51 Prozent kam.

Ermittlungsverfahren gegen Nawalny

2017 musste sich Nawalny erneut vor Gericht verantworten. © imago/ITAR-TASS/imago stock&people

Mehrmals sind gegen Nawalny Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zweimal wurde er rechtskräftig verurteilt. Zum einen soll er einer staatlichen Baufirma Holz gestohlen haben.

Zum anderen sollen er und sein Bruder Oleg die russische Tochterfirma des französischen Kosmetikkonzerns Yes Rocher um rund 26 Millionen Rubel betrogen haben. Beides bestritt Nawalny. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bewerte beide Prozesse als willkürlich.

Kandidatur für die Präsidentschaft 2018

Bei den Präsidentschaftswahlen 2018 durfte Nawalny letztlich nicht antreten. © imago/ITAR-TASS/Vladimir Smirnov

Im Dezember 2016 zog es Nawalny auf die größte politische Bühne. Er verkündete, für die Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren zu wollen. 300.000 Stimmen waren nötig, um sich offiziell registrieren zu können. Diese Anzahl erreichte er im April 2017.

Zugleich baute er in Russland vielerorts Regionalbüros auf, mit denen er gewissermaßen eine Parteistruktur installierte. Offiziell registrieren durfte er eine eigene Partei allerdings nie.

Seljonka-Attacke auf Nawalnys Auge

Kaum hatte Nawalny die nötigen 300.000 Stimmen für seine Kandidatur zusammen, kam es zu einer sogenannten Seljonka-Attacke auf ihn. Ein Unbekannter spritzte ihm Ende April 2017 eine Farblösung ins Gesicht.

Dabei mischte der Täter offenbar weitere Substanzen bei, was bei Nawalny zu einer chemischen Verbrennung des Auges führte. Wochenlang musste er um sein Augenlicht bangen. In Spanien unterzog er sich schließlich einer Operation.

Ausschluss von Präsidentschaftswahl

Während Nawalny in der Folge in immer mehr Städten zur Wahl zugelassen wurde, nahmen die Repressionen gegen ihn stetig zu. Weil er zu nicht genehmigten Demonstrationen aufgerufen habe, verurteilte ein Gericht ihn im Oktober 2017 zu 20 Tagen Haft.

Am 25. Dezember schloss die zentrale Wahlkommission ihn als Kandidat für die Präsidentschaftswahl aus. Begründet hatte die Behörde das damals mit der früheren Verurteilung in Strafverfahren.

Giftanschlag auf Nawalny

Alexej Nawalny mit seiner Frau Julia Nawalnaja © picture alliance/dpa/privat/Instagram/Daria Nawalny

Wochenlang war Alexej Nawalny in den Schlagzeilen, nachdem am 20. August 2020 ein Giftanschlag auf ihn verübt worden war. Wegen der damals anstehenden Regionalwahlen war der Kreml-Kritiker ins sibirische Tomsk gereist, um mit Oppositionspolitikern zu sprechen. Auf dem Rückflug nach Moskau brach er dann plötzlich zusammen.

Der Flieger legte eine Notlandung hin und Nawalny wurde in ein Krankenhaus in Omsk gebracht. Er lag im Koma. Angesichts der langen Liste an vergifteten russischen Oppositionellen vermutete sein Team auch bei Nawalny einen Giftanschlag als Ursache. Im Verdacht lag ein Tee, den der Oppositionelle damals zu sich genommen hatte.

Behandlung in Deutschland

Nawalny während der Reha in der Charité © AFP/HANDOUT

Die Ärzte, die ihn in Omsk behandelt hatten, schlossen eine Vergiftung hingegen aus. Kurz danach erklärte sich die Berliner Charité dazu bereit, den russischen Oppositionellen aufzunehmen. Er wurde nach Deutschland überführt und rund einen Monat lang in der Hauptstadt behandelt. Ein Speziallabor der Bundeswehr untersuchte indessen seinerseits den Verdacht auf eine Vergiftung.

Anfang September gab die Bundesregierung schließlich das Ergebnis bekannt: Nawalny wurde ein Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe verabreicht. Die Organisation für Verbot chemischer Waffen bestätigte den Befund später. Recherchen des Spiegels, von Bellingcat und weiteren Partnern zufolge waren acht Agenten des russischen Geheimdienstes FSB in den Anschlag verwickelt. Putin stritt ab, an der Vergiftung beteiligt gewesen zu sein.

Rückkehr nach Russland

Nawalny wurde bei seiner Rückkehr nach Russland sofort verhaftet. © imago/Aton Chile/IMAGO/SIMPATIZANTES DE NAVALNI

Trotz der großen Gefahr entschied sich der Kreml-Kritiker, nach Russland zurückzukehren. Am 17. Januar 2021 flog er nach Moskau, obwohl dort ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Denn während Nawalnys Abwesenheit hatte die russische Justiz ihn zur Fahndung ausgeschrieben.

Nawalny habe die Auflagen aus dem Rocher-Betrugsverfahren aus dem Jahr 2014 nicht erfüllt, hieß es damals. Er hätte sich demnach regelmäßig persönlich bei den russischen Justizbehörden melden sollen, obwohl klar war, dass das während seiner Behandlung nicht möglich war. Noch am Tag seiner Ankunft in Russland wurde Nawalny festgenommen. Er kam zunächst für 30 Tage in Untersuchungshaft. In der Folge brachen landesweit Proteste gegen seine Festnahme aus.

Verurteilung und Straflager

Seit seiner Rückkehr nach Russland saß Nawalny hinter Gittern. © imago images/ITAR-TASS/Moscow s Babushkinsky District C via www.imago-images.de

Die Bewährungsstrafe, die Nawalny wegen des Betrugsprozesses 2014 erhalten hatte, wandelte ein Gericht am 2. Februar 2021 in eine dreieinhalbjährige Haftstrafe um. Noch Ende desselben Monats verlegten die Behörden Nawalny ins Straflager Nr. 2 in Pokrow, das rund 100 Kilometer von Moskau entfernt liegt.

Im März 2022 verhängte eine Richterin zudem neun Jahre Straflager unter verschärften Bedingungen gegen Nawalny. Seine Stiftung soll Gelder veruntreut und er eine Richterin beleidigt haben, rechtfertigte sie das Urteil gegen ihn. Im August 2023 kamen schließlich noch einmal zehn Jahre hinzu, weil er eine angeblich extremistische Organisation gegründet und finanziert haben soll.

Verschwinden Ende 2023

Im vergangenen Dezember war der Kontakt zu Nawalny mehrere Wochen lang abgerissen. Da sein Gesundheitszustand schon länger als kritisch galt und das russische Regime regelmäßig sein Anwaltsteam schikanierte, war die Sorge um den Kreml-Kritiker international groß. Erst Ende Dezember tauchte er wieder auf. Er war nach Sibirien ins Straflager „Polarwolf“ verlegt worden. Nawalny selbst äußerte sich erleichtert, nach 20 Tagen in der Kolonie angekommen zu sein.

Am Mittwoch setzte er oder sein Team bei X einen seiner letzten Posts ab. Er teilte ein Foto, das seine Frau Julia Nawalnaja und ih zeigt, und schrieb dazu: „Zwischen uns liegen Städte, die Startlichter von Flugplätzen, blaue Schneestürme und Tausende von Kilometern. Aber ich habe das Gefühl, dass du jede Sekunde in der Nähe bist, und ich liebe dich immer mehr.“