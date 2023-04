Verteidigung, Fischerei, offene Seewege So ringen China und die USA um Einfluss im Pazifik

Die pazifischen Inseln werden zum neuen Kampfplatz zwischen China und den USA um geopolitischen Einfluss. Die dortigen Inselstaaten, die strategisch zwischen den Vereinigten Staaten, China und Australien liegen, sind für die Verteidigung, die Fischerei sowie für freie und offene Seewege von entscheidender Bedeutung. Durch das Ringen um die Region hat sich die Hilfe hier seit 2008 mehr als verdoppelt.

Um den wachsenden Einfluss Chinas im Pazifik auszugleichen– Peking investiert im Rahmen Neuen-Seidenstraßen-Initiative in Infrastruktur und Entwicklungshilfe und betreibt Besuchsdiplomatie –, haben die USA ihr Engagement durch die Einrichtung neuer Botschaften, ein regionales Investitionsprogramm im Wert von rund 810 Millionen Dollar und die erneute Entsendung des US Peace Corps verstärkt.

900 Millionen Dollar mehr sollen von Australien in Hilfen an die Pazifikstaaten gehen

Es wird zudem erwartet, dass US-Präsident Joe Biden in naher Zukunft zu einem weiteren Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in den Pazifikraum reisen wird.

Auch Australien hat sein bereits beträchtliches Engagement verstärkt, indem sein Außenminister im vergangenen Jahr fast alle pazifischen Inselländer besuchte, bilaterale Sicherheitsabkommen voranbrachte und die Hilfe in den kommenden vier Jahren um 900 Millionen Dollar erhöhte. Australien und die USA sind entschlossen, in der Region weiterhin der „Partner erster Wahl“ zu sein.

Meg Keen ist Programmdirektorin für die pazifischen Inseln am Lowy Institute, Australiens führender Denkfabrik für Außenpolitik. Sie war die erste Direktorin des Australia Pacific Security College an der Australian National University und in der Regierung und in Behörden auf den Pazifikinseln tätig.

Hamish Fejo ist Berufsoffizier im australischen Auswärtigen Dienst und hat als Diplomat in Europa und im Pazifikraum gearbeitet. Derzeit ist er als Gastwissenschaftler am Lowy Institute.

Auch Europa richtet sein Augenmerk auf den Pazifikraum: Fidschi hat kürzlich einer deutschen Botschaft in Suva zugestimmt, der ersten diplomatischen Vertretung Deutschlands in einem pazifischen Inselstaat. Deutschland ist auch den „Partners in the Blue Pacific“ beigetreten, einer informellen Gruppe, die die Pazifikregion und ihre Anliegen stärker unterstützen will.

Doch auch China bleibt nicht untätig. Im Jahr 2022 rückte Pekings Präsenz im Pazifik ins Rampenlicht, nachdem das Land einen Sicherheitspakt mit den Salomonen unterzeichnet hatte, was international Besorgnis auslöste. Die Befürchtung: China könnte eine Militärbasis in der Region errichten.

Im Anschluss an den Sicherheitspakt besuchte der damalige chinesische Außenminister Wang Yi die Region, um für ein umfassendes Abkommen mit den pazifischen Inselstaaten zu werben. Während dieses vorerst abgelehnt wurde, konnte Wang Yi mit einzelnen Ländern „52 bilaterale Kooperationsabkommen“ unterzeichnen.

Einige Experten befürchten, dass Peking den Ausbau der Infrastruktur an strategischen Standorten finanziert, um Zugang für chinesische Militäreinrichtungen in der Region zu erhalten. China und die Pazifikinseln haben diese Behauptungen zurückgewiesen.

Die Pazifischen Inselstaaten Insgesamt gibt es 15 unabhängige Inselstaaten im Pazifik. Gemeinsam haben sie eine Gesamtfläche von etwa 528.000 Quadratkilometern.

im Pazifik. Gemeinsam haben sie eine Gesamtfläche von etwa 528.000 Quadratkilometern. Die 15 Staaten, die dazu gezählt werden, sind die Cook-Inseln, Mikronesien, Fidschi, Kiribati, Marshallinseln, Nauru, Niue, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Salomonen, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

werden, sind die Cook-Inseln, Mikronesien, Fidschi, Kiribati, Marshallinseln, Nauru, Niue, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Salomonen, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Von ihnen sind 12 Mitglieder in den Vereinten Nationen, lediglich Niue, Timor-Leste und die Cook-Inseln sind hier nicht vertreten.

Andere argumentieren, dass auch viele andere Länder Geld einsetzen, um Macht und Einfluss zu gewinnen, und dass Chinas Infrastrukturinvestitionen auch den lokalen Gemeinschaften zugutekommen.

Über Sicherheitspakte hinaus verhandelt China über Abkommen in allen Bereichen, von Fischerei und Bildung bis hin zu Stadien, Straßen und Flughafenpisten. Im Jahr 2019 erzielte Peking bedeutende diplomatische Erfolge, als die Salomonen und Kiribati ihre diplomatische Loyalität von Taiwan zu China wechselten.

Jetzt sind es nur noch vier der 13 Länder im Pazifik, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten: Palau, Nauru, Tuvalu und die Marshallinseln.

Laut der Pacific Aid Map des Lowy Institutes ist China zwischen 2008 und 2019 vom sechstgrößten bilateralen Geber im Pazifik zum zweitgrößten aufgestiegen. Das Jahr 2016 war ein Höhepunkt der chinesischen Entwicklungshilfe in der Region. Seit 2016 ist die chinesische Hilfe für die Region zurückgegangen.

„Freunde für alle, Feinde für keinen“

Dies ist vor allem auf einen Rückgang der Darlehen zurückzuführen – wahrscheinlich aufgrund der angespannten Haushaltslage in China, der begrenzten Aufnahmekapazität im Pazifikraum und der kostengünstigeren Optionen anderer Entwicklungspartner. Dieser Trend bedeutet nicht, dass China den Pazifikraum verlässt.

Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass China sein Engagement verfeinert und seine Bemühungen auf eine Verringerung des Risikos und eine Erhöhung des strategischen und wirtschaftlichen Nutzens ausrichtet.

All diese Aufmerksamkeit kommt der Region in Form von Hilfe, Handel und Investitionen zugute. Die pazifischen Inselländer sind entschlossen, „Freunde für alle, Feinde für keinen“ zu bleiben. Dieser Ansatz scheint sich für die Salomonen und andere pazifische Inselländer auszuzahlen, da die traditionellen Partner ihr Engagement vor Ort verstärken.

Andere, darunter auch europäische Länder, bemühen sich um eine Wiederaufnahme oder ein erstmaliges Engagement. Dänemark, Norwegen und sogar die Niederlande suchen nach Möglichkeiten für ein Engagement; die EU ist weiterhin sehr aktiv.

Das geopolitische Ringen um Einfluss erstreckt sich auch auf die Vereinten Nationen. Die pazifischen Inselländer haben in dem multilateralen System Einfluss. Zwölf von ihnen sind UN-Mitgliedstaaten, sie arbeiten oft zusammen und stimmen als Block ab, um ihren Einfluss zu maximieren.

Die pazifischen Inselländer haben sich an der jüngsten Resolution der UN-Generalversammlung beteiligt, in der Russland aufgefordert wird, die Ukraine zu verlassen – ihre Stimmen machten 8,5 Prozent der Länder aus, die sie unterstützten.

Doch am stärksten erheben sie ihre Stimme bei der existenziellen Frage des Klimawandels. Diejenigen, die in der Region Einfluss nehmen wollen, müssen nicht nur ihre politischen Interessen, sondern auch ihr Engagement für den Klimaschutz unter Beweis stellen.