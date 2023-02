Volk gegen Präsident in Frankreich Heroischer Sieg oder tragischer Heldentod?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seine Rentenreform durchsetzen, das Volk kämpf dagegen. Bis Freitag um Mitternacht muss im Parlament eine Einigung her. Das Drama in fünf Akten nähert sich dem Höhepunkt.

Prolog

Es ist ein Drama, wie es klassischer nicht sein könnte: Ein mächtiger Herrscher, der fast im Stile des Sonnenkönigs seinen Willen durchzusetzen will und ein Volk, das revoltiert, um seine Freiheiten und auch Privilegien zu verteidigen. Die geplante Rentenreform in Frankreich, die unter anderem eine Erhöhung des Eintrittsalter von 62 auf 64 vorsieht, avanciert zum offenen Gefecht zwischen Präsident Emmanuel Macron und weiten Teilen der Bevölkerung.

Macron kämpft um sein Prestigeprojekt und seinen Ruf als großer Reformer. Kritik an seinem Vorhaben ignoriert er, pocht stattdessen auf sein klares Mandat für die Neugestaltung des Landes. Frankreich liebt seine starken, eigenwilligen Präsidenten. Noch mehr aber, liebt es die Konfrontation mit diesen.

Der Bevölkerung reicht es, sie fühlt sich bevormundet, ausgebeutet, übergangen. Länger arbeiten um die Staatskassen zu füllen? Auf keinen Fall. Zugpersonal, Lehrer:innen, Beamt:innen, Renter:innen, Arbeiter:innen: Die Wut auf den Präsidenten treibt sie alle in Millionen auf die Straßen der Republik. Dort wurden noch alle größeren Rentenreformen gestoppt.

Erster Akt: Auf den Straßen von Paris

Bei den Demonstrationen wird schnell klar, dass Aufgeben hier keine Option ist. Immer wieder erzählen aufgebrachte Bürger:innen über die Lebensjahre, die ihnen die Regierung stehlen will, die ermüdenden Knochenjobs, die sie verrichten, über die Ungerechtigkeit und Sinnlosigkeit einer Reform, gegen die sie bis zum bitteren Ende protestieren wollen.

Immer wieder taucht das Konterfei des Präsidenten auf ihren Plakaten auf. Hier geht es um mehr als eine Reform, es ist eine Abrechnung mit Macron und seiner Politik. Der Präsident führe das Land wie ein Unternehmen, argumentierte kürzlich die Philosophin Myriam Revault d’Allonnes. Effizienz, Kostenkalkül und Leistungsfähigkeit seien die Leitprinzipien seines Regierens. Beispiele gibt es reichlich: Abschaffung der Reichensteuer, Kürzungen beim Arbeitslosengeld und nun auch noch ein Frontalangriff auf das Heiligtum des französischen Sozialstaats. Vielen geht das zu weit.

Angeführt wird der Widerstand von den Gewerkschaften, allen voran der linken CGT und ihrem Vorsitzenden Phillippe Martinez. Mit ernster Miene und borstigem Oberlippenschnauzer droht er, das Land lahmzulegen. Es ist ein Showdown des Beharrungsvermögens. Nur: Wer setzt sich durch?

Zweiter Akt: Im Élysée-Palast

Und der Präsident? Macron beweist Ausdauer, mauert gegen die Kritiker:innen, pocht auf die Notwendigkeit der Reform, um die Zukunft des Rentensystems zu sichern. Seine Verweise auf das höhere Eintrittsalter in den Nachbarländern überzeugen nur wenige.

Präsident Macon verharrt im Élysée-Palst und beharrt auf seinem Rentenplan. © imago/Reiner Zensen

Bei seiner Wiederwahl letztes Jahr zeigte Macron sich noch einsichtig, versprach einen anderen Politikstil, setzte auf Versöhnung und Einbindung statt auf Abkanzeln. Davon ist mittlerweile nur noch wenig zu spüren. Der Präsident scheut bekanntlich keinen öffentlichen Konflikt: nicht 2018, als die Gelbwesten der Regierung den Kampf ansagten; nicht während der Pandemie, als er den Ungeimpften damit drohte, sie bis aufs Äußerste zu nerven; nicht im vergangenen Oktober, als er streikendes Erdölraffinerie-Personal per Zwangsmaßnahme zur Arbeit verpflichtete.

Doch derzeit agiert er auffällig unauffällig, bleibt in Lauerstellung, zieht sich in seinem Amtssitz zurück. Er appelliert nur an die Vernunft und Verantwortung der Protestierenden, das öffentliche Leben nicht zu blockieren.

Dritter Akt: Im Parlament

Je länger sich Macron in Schweigen hüllt, desto gereizter reagiert die Gegenseite. „Der Staatschef kann angesichts dieser beispiellosen Mobilisierung nicht taub bleiben”, echauffierte sich am vergangenen Sonntag Laurent Berger, Anführer der größten Gewerkschaft des Landes. Große präsidiale Charmeoffensive? Intensive Überzeugungsarbeit? Fehlanzeige.

Der Staatschef kann angesichts dieser beispiellosen Mobilisierung nicht taub bleiben. Laurent Berger, Anführer der größten Gewerkschaft des Landes

Macron lässt seine Premierministerin Elisabeth Borne im Parlament und in den Medien an erster Front kämpfen. Ihre Kompromisslosigkeit hat Vergleiche mit der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher hervorgerufen, nun hat auch Frankreich seine „Eiserne Lady“.

Premierministerin Elisabeth Borne muss die Regierungspläne in der Nationalversammlung und in den Medien verteidigen. Sie wird mittlerweile als „Eiserne Lady“ tituliert. © AFP/Ludovic Marin

Macron selbst braucht nicht mehr um eine erneute Wiederwahl zu fürchten, nur um sein politisches Erbe. Vier Jahre bleiben ihm, um dieses zu sichern, doch sein Handlungsspielraum ist seit dem Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament eingeschränkt. Selbst in Macrons Partei macht man sich keine Illusionen: Scheitert dieses zentrale Vorhaben, schwindet auch die Durchsetzungskraft des Staatschefs. Misstrauensvotum, Neuwahlen - alle Optionen stehen längst im Raum.

Vierter Akt: Die Uhr tickt

Die Reform wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Die Regierung prescht mittels verfassungsrechtlicher Tricks vor und will das Projekt im Eilverfahren durch das Parlament peitschen. Die Debattenzeit in der Nationalversammlung läuft Freitag um Mitternacht aus, bis dahin soll eine Mehrheit stehen. Auf der Gegenseite halten die Proteste an, werden laut Umfragen von etwa 63 Prozent der Bürger:innen unterstützt.

Das ficht Macron nicht an. „Die Demokratie ist nicht auf den Straßen zu finden” entgegnete Macron noch 2017, kurz nach seinem Amtsantritt, als die Kritik an seinen Änderungen des Arbeitsgesetztes sich häufte. „Mir ist es egal, ob ich beliebt bin, mein Land muss reformiert werden.” Er bleibt seiner Linie treu.

Fünfter Akt: Die Katastrophe?

Es ist Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, als die Regierung eine erste Niederlage in der Nationalversammlung kassiert. Eine Mehrheit stimmt gegen den geplanten „Seniorenindex”, der alle älteren Arbeitnehmer:innen innerhalb eines Unternehmens erfassen soll, um zu verhindern, dass ältere Mitarbeiter:innen vor Erreichen des Rentenalters gekündigt werden.

Unter den Gegenstimmen findet sich auch der Fraktionsvorsitzende der konservativen Partei Les Républicains, ausgerechnet die Partei, auf deren Zustimmung die Regierung angewiesen ist, um die Reform durchzubringen. Selbst im eigenen Lager gibt es Enthaltungen.

Schadenfreude und Jubel ertönen aus den Reihen der Opposition. Ein Vorgeschmack auf die nächsten Tage? Wenn bis Freitag um MItternacht die Republikaner dem Reformprojekt nicht zustimmen, kann Macron nur noch aufgeben oder das Parlament per Verfassungstrick außen vor lassen. Tragischer Heldentod oder heroischer Sieg: Macrons Schicksal könnte sich in den nächsten Wochen entscheiden. Viel Zeit bleibt nicht mehr bevor der Vorhang fällt.

