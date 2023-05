Völkermord an den Jesiden Warum Deutschland führend bei der Strafverfolgung ist

Kristin Helberg ist Autorin und Nahostexpertin. Zuletzt erschien von ihr „Der Syrien-Krieg. Lösung eines Weltkonflikts“ im Herder-Verlag.

Vor sieben Jahren begegnen sich die beiden Frauen das erste Mal – die 22-ährige Jesidin Naveen A. und die 30j-ährige Deutsche Nadine K. aus Idar-Oberstein. Nadine K. lebt damals mit ihrem Ehemann, einem syrischen Arzt, im irakischen Mossul. Ende 2014 hat das Paar Deutschland verlassen und sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen.

Nadine K.´s Ehemann bringt die Jesidin im April 2016 mit nach Hause – als Haushalts- und Sexsklavin, lautet die Anklage des Generalbundesanwalts. Drei Jahre lang sei die junge Frau geschlagen, ausgebeutet und missbraucht worden.

Die Schrecken jener Zeit würde Naveen A. am liebsten vergessen, sagt ihre Anwältin Sonka Mehner. Doch um der Gerechtigkeit willen habe sie sich entschieden, in einem Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz gegen Nadine K. als Zeugin und Nebenklägerin aufzutreten.

Bundesanwaltschaft Karlsruhe ist treibende Kraft

Ende Februar dieses Jahres treffen die beiden Frauen deshalb wieder aufeinander. Nadine K. ist wegen Beihilfe zum Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt.

Fast fünf Jahre währte das Kalifat des (IS) im Irak und in Syrien. Ihre Anhänger begingen schreckliche Verbrechen, insbesondere an der Volkgruppe der Jesiden. Deutschland erkennt diese politisch als Genozid an – und verfolgt diese Verbrechen auch juristisch.

Die für Völkerrechtsverbrechen zuständige Bundesanwaltschaft in Karlsruhe treibt die strafrechtliche Aufarbeitung der vom IS verübten Taten voran. Seit Jahren müssen sich IS-Anhänger vor Gericht verantworten, gegen 26 deutsche Frauen ist bereits ein Richterspruch ergangen.

Lebenslange Haft für IS-Kämpfer

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte einen irakischen IS-Kämpfer im November 2021 wegen Völkermordes zu lebenslanger Haft verurteilt, das Oberlandesgericht Hamburg eine deutsche Rückkehrerin im Juli 2022 wegen Beihilfe zum Völkermord zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis. Damit ist Deutschland führend in der juristischen Verfolgung dieser Verbrechen.

In Koblenz berichtet Naveen A. , wie der Ehemann von Nadine K. sie regelmäßig vergewaltigt habe. Die Angeklagte habe davon gewusst und das Haus verlassen. Sie sei habe zwar ihren Mann nicht mit anderen Frauen teilen wollen, habe aber akzeptiert, dass beim IS jesidische Sklavinnen als Kriegsbeute vergewaltigt werden, „um sie von ihrer Glaubensgemeinschaft zu trennen“, erklärt Verteidigerin Mehner.

Ihre Mandantin sei gezwungen worden, den Koran zu lesen und nach islamischen Riten zu leben, was einer Form von Zwangskonversion gleichkomme. Ein wichtiger Punkt, denn in dem Prozess geht es auch um Völkermord , also das Ziel des IS, den jesidischen Glauben zu vernichten.

Naveen habe sich wie die meisten Jesidinnen während ihrer Gefangenschaft zum Schein gefügt, sagt Mehner, die zusammen mit ihrer Kollegin Natalie von Wistinghausen und der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney seit Jahren jesidische Zeuginnen und Nebenklägerinnen vor deutschen Gerichten vertritt.

Naveen A. stammt aus Sinjar, der Heimat der jesidischen Gemeinschaft im Nordirak. Dort arbeitet sie als Radiomoderatorin und möchte ihre Jugendliebe heiraten, als am 3. August 2014 der IS die Region überfällt. Für die Extremisten sind die Jesiden „Teufelsanbeter“, die vernichtet werden sollen. Ein Völkermord nimmt seinen Lauf: Der IS tötet Tausende Männer und verschleppt etwa 6.000 Frauen und Kinder, darunter Naveen A.

Ihr Märtyrium endet erst im März 2019, als die letzten IS-Anhänger – darunter auch Nadine K. und ihr Mann – in Nordostsyrien von kurdischen Kräften gefangengenommen werden. Der Ehemann wird inhaftiert, die Frauen landen im Lager Al Hol, einer riesigen Zeltstadt in der syrischen Steinwüste.

Dort hat die junge Jesidin Glück: Mit Hilfe eines britischen Journalisten kann sie das Lager verlassen. Sie kehrt zu ihrer Familie im Nordirak zurück und heiratet ihren Jugendfreund.

Für den Prozess in Koblenz reiste das Paar eigens aus Sinjar an. Konfrontiert mit den Erinnerungen sei ihre Mandantin vor Gericht mehrfach zusammengebrochen und fast ohnmächtig geworden, berichtet Sonka Mehner.

Sie habe dennoch darauf bestanden, öffentlich auszusagen, weil die Welt erfahren sollte, was passiert ist. „Naveen will nicht nur ihr Recht bekommen, sondern dazu beitragen, dass sich solche Gräueltaten nicht wiederholen“, betont die Anwältin.

Weltweit größte Exil-Gemeinde in Deutschland

Die Vereinten Nationen (UN) und 13 Staaten haben die Verbrechen des IS an den Jesiden inzwischen als Völkermord anerkannt, darunter auch Deutschland, das mit 200.000 Jesidinnen und Jesiden die weltweit größte Exil-Gemeinde beherbergt. Viele ihrer Mitglieder sehen in den Prozessen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu Gerechtigkeit.

Zunächst konzentrierten sich die Anklagen auf die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, inzwischen reichen sie bis zum Völkermord. Der Völkerrechtsexperte Alexander Schwarz sieht darin einen großen Fortschritt. Bei Völkermord muss dem Beschuldigten nachgewiesen werden, dass er die Absicht hatte, eine Gruppe – in diesem Fall die Jesiden – zu vernichten, was im Einzelfall als schwierig gilt.

Da die Bundesanwaltschaft nicht vor Ort ermitteln konnte, wie Schwarz erklärt, habe sie zunächst soziale Medien ausgewertet – Facebookseiten und Chaträume, in denen sich IS-Kämpfer mit ihren Taten brüsteten.

Jesidische NGOs liefern Informationen

Dann habe man zunehmend Zeuginnen gefunden, die detailliert von der IS-Ideologie und den Verbrechen berichten konnten, sagt der Völkerrechtler. Wichtig sei dabei das Engagement jesidischer Nichtregierungsorganisationen, die Informationen und Kontakte an die Bundesanwaltschaft weiterleiten. Das gelte auch für den Prozess in Koblenz, betont Anwältin Sonka Mehner.

Die Anklage gegen Nadine K. sei nur möglich geworden, weil die internationale NGO Yazda mit Naveen A. die Hauptbelastungszeugin im Nordirak gefunden hatte.

Auch bei der Betreuung der Zeuginnen spiele die jesidische Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle, meint Christoph Safferling, Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Daneben unterstütze das im Irak tätige UN-Untersuchungsteam UNITAD mit Beweisen und Befragungen.

Am Ende sei es jedoch die Bundesanwaltschaft, die „mit Geschick und Innovationseifer“ IS-Mitglieder zur Rechenschaft ziehe und nebenbei das Völkerrecht weiterentwickele, betont der Jurist. „Der Generalbundesanwalt hat erreicht, dass Völkermord und Beihilfe zum Völkermord angeklagt und abgeurteilt wurden, damit hat Deutschland international neue Maßstäbe gesetzt.“

Mehr internationale Wahrnehmung der Strafverfolgung

Der Völkerrechtsexperte, der seit Februar die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien leitet, ist vom juristischen Niveau der verschiedenen Staatsschutzsenate beeindruckt, wünscht sich jedoch Übersetzungen ins Englische, damit die Arbeit der deutschen Strafverfolger international wahrgenommen werden könne.

Kollege Alexander Schwarz meint, Völkerrechtsprozesse müssten vor allem in die Sprache der Überlebenden übersetzt werden. „Ich habe erlebt, wie im Gerichtssaal sitzende Jesidinnen und aus dem Irak angereiste Journalisten von dem, was da passiert, kein Wort verstehen“, sagt er.

Völkerstrafverfahren sollten deshalb nicht nur für Angeklagte und Zeugen, sondern für alle Anwesenden simultan übersetzt werden, fordert der Jurist, „damit die betroffene Gemeinschaft, die unter diesen Verbrechen gelitten hat und die ein Interesse an diesen Verfahren hat, wirklich teilhaben kann.“

Mehr internationale Aufmerksamkeit für die Verurteilungen deutscher IS-Rückkehrerinnen wäre auch innerhalb Europas ein wichtiges Signal. Denn noch immer weigern sich EU-Staaten, ihre zum IS ausgereisten Bürger zurückzuholen aus Angst, diese könnten in Europa weitere Straftaten begehen.

Alle deutschen IS-Anhänger sind zurückgeholt

Von den deutschen IS-Anhängerinnen seien inzwischen alle, die nach Hause wollten, zurück in Deutschland, heißt es im Auswärtigen Amt: 27 Frauen, 80 Kinder und ein Zwanzigjähriger, der als Kind zum IS verschleppt worden war.

Nadine K., die Angeklagte in Koblenz, ist mit ihren zwei Töchtern Ende März 2022 zurückgeholt worden.

Deutschlands Rolle Auf Grundlage des Völkerstrafgesetzbuches kann die Bundesanwaltschaft Verbrechen zur Anklage bringen, ohne dass die einen Bezug zu Deutschland haben. Bislang gibt es in Deutschland mehr als 300 Ermittlungsverfahren zu Taten des IS. Die meisten in der Bundesrepublik verfolgten IS-Verbrechen wurden in Syrien und dem Irak begangen.

Bleibt das Problem der Männer: Etwa dreißig deutsche IS-Mitglieder sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Nordostsyrien inhaftiert. Auch für diese mutmaßlichen Terroristen sei Deutschland verantwortlich, sagt Christoph Safferling.

„Das sind deutsche Staatsbürger, denen man hier den Prozess machen muss, da haben wir keine Wahl“, erklärt der Völkerrechtsprofessor. Außerdem handele es sich um ein Problem der deutschen Gesellschaft. „Diese Personen sind unter uns aufgewachsen und haben sich hier radikalisiert, ihre Taten müssen deshalb in Deutschland aufgearbeitet werden.“

Gerade bei den Männern dränge die Zeit, warnt Anwältin Sonka Mehner. Denn je länger sie in kurdischen Gefängnissen säßen, desto schwieriger werde es, sie nach ihrer Rückkehr noch hinter Gitter zu bringen. Ein Jahr Auslandshaft gelte so viel wie zwei, drei oder vier Jahre in Deutschland. Wer fünf Jahre in Nordostsyrien inhaftiert gewesen sei, habe dann seine Strafe womöglich schon verbüßt, erklärt die Juristin.

Was das Urteil in dem Koblenzer Prozess gegen Nadine K. angeht, ist Mehner zuversichtlich. Noch laufe die Beweisaufnahme, aber sie rechne damit, dass die Angeklagte auch wegen Beihilfe zum Völkermord verurteilt werde. Ihre jesidische Mandantin Naveen A. wird dann von dem Urteil wohl in ihrem Heimatdorf im Nordirak erfahren.