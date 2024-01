Wahlkampf in den USA Wird Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten?

Mit Spannung blickt die Welt auf das beginnende Wahljahr in den USA. Nun haben die Wähler bei den republikanischen Vorwahlen in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire entschieden. Und Donald Trump ist der klare Sieger.

Der ehemaligen UN-Botschafterin und früheren Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, gelang keine Sensation. Wie geht es nun weiter? Das sagen zu unsere Experten. Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

David Frum ist Journalist und Buchautor. Unter George W. Bush arbeitete er im Weißen Haus. Er sagt: Die Anti-Trump-Koalition ist nach wie vor größer als die Pro-Trump-Koalition.

Donald Trump ist auf dem Weg, die Nominierung der Republikaner für sich zu entscheiden. Er hat die Vorwahlen in New Hampshire mit 54 Prozent der Stimmen gegen Nikki Haley (43 Prozent) gewonnen.

Das kann man als überzeugenden Sieg werden. Oder auch nicht: Das letzte Mal, dass ein ehemaliger republikanischer Präsident in New Hampshire antrat, war 1992 als Pat Buchanan George Bush senior herausforderte. Bush schlug Buchanan mit 58 zu 40 Prozent. Dieses Ergebnis wurde damals weithin als Beweis für Bushs Schwäche angesehen. Trump hat vier Punkte schlechter abgeschnitten als Bush damals.

Er ist weit davon entfernt, die Wahl der Mehrheit für das Präsidentenamt zu sein. Im Jahr 2016 erhielt Hillary Clinton 3 Millionen mehr Stimmen als Donald Trump und Joe Biden 2020 7 Millionen mehr. Die Anti-Trump-Koalition ist nach wie vor größer als die Pro-Trump-Koalition. Die Spender von Trump finanzieren nun Kandidaten dritter Parteien in der Hoffnung, Biden damit Stimmen zu kosten. Dieser Plan wird vermutlich nicht aufgehen – die Anti-Trump-Stimmung ist so stark.

Brendan Steinhauser ist ein konservativer Politikberater aus Austin in Texas. Er glaubt: Faktoren wie Wirtschaft, globale Instabilität und Migration werden die Wahl entscheiden.

Nach den Vorwahlen in New Hampshire ist klar, dass Donald Trump der republikanische Kandidat sein wird. Er hat einen enormen Einfluss auf die Wähler seiner Partei.

Mit den gegen ihn erhobenen Anklagen hat die Unterstützung für ihn keineswegs abgenommen, sondern ist sogar noch gewachsen. In der nächsten Zeit werden sich weitere republikanische Spitzenpolitiker um ihn scharen. Trump wird es allerdings schwer haben, die Wahl im November für sich zu entscheiden. Bei den Wechselwählern hat er keinen Rückhalt. Allerdings ist auch Präsident Biden ist sehr unpopulär und kämpft mit vielen Problemen.

Der Wahlausgang ist völlig offen. Zwar sind viele Amerikaner sind in ihrer Wahlentscheidung bereits festgelegt. Aber es sind die Wechselwähler, die den Ausschlag geben werden und sie werden sich erst kurzfristig entscheiden. Das Endergebnis wird daher von vielen Faktoren abhängen, die sich bis dahin noch ändern können: die Wirtschaft, die globale Instabilität oder auch die Entwicklungen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.

Jeremy Shapiro ist Forschungsdirektor beim European Council on Foreign Relations (ECFR). Er findet: Trump wird eine Wahlbeteiligungsmaschine für beide Seiten sein.

Den Ausgang der US-Wahlen jetzt vorherzusagen, wäre närrisch. Die letzten beiden Präsidentschaftswahlen waren aus statistischer Sicht ein Unentschieden. Das wird voraussichtlich auch bei dieser Wahl der Fall sein. Bei einem statistischen Gleichstand ist der tatsächliche Gewinner fast zufällig. Das Resultat ist dann eher ein Produkt des Wahlsystems als das Ergebnis des Wählerwillens.

Aber, wie meine Freunde mich oft erinnern, ich bin ein Narr. Und ich glaube, dass Biden gewinnen wird, und zwar indem er mehrere Staaten mit Wechselwählern für sich entscheidet. Trump ist die am stärksten polarisierende Figur in der Geschichte der US-Politik und eine Wahlbeteiligungsmaschine für beide Seiten.

Am Ende werden die Menschen mehrheitlich für oder gegen ihn stimmen. In der breiten Wählerschaft ist er zutiefst unpopulär. Die Demokraten könnten ein Schinkensandwich nominieren und ungefähr das gleiche Ergebnis erzielen. Präziser müsste man also sagen, dass Trump verlieren wird, als dass Biden gewinnen wird. So oder so wird Joe Biden eine zweite Amtszeit absolvieren.