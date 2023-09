Wasserwerfer und Festnahmen Klima-Demonstranten blockieren Autobahn in den Niederlanden

Aus Protest gegen die Klimapolitik der niederländischen Regierung haben Tausende Aktivisten in Den Haag am Samstag eine wichtige Autobahn blockiert. Die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion kündigte bei der Protestaktion an, die Autobahn „jeden Tag“ weiter zu blockieren, bis die staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe eingestellt würden.

Nach Angaben von Extinction Rebellion nahmen rund 25.000 Demonstranten aus dem ganzen Land an der Protestaktion teil. Die Stadtverwaltung sprach von 10.000 bis 12.000 Teilnehmern.

Die Polizei nahm auch mehrere Menschen fest. Unter den Festgenommenen war nach Angaben von Extinction Rebellion auch die niederländische Schauspielerin Carice van Houten, die vor allem durch ihre Rolle als Priesterin Melisandre in der Serie „Game of Thrones“ bekannt wurde.

Die Polizei setzte auch Wasserwerfer ein. Viele Demonstranten waren in Erwartung der Wasserwerfer bereits im Badeanzug oder mit Regenschirmen gekommen. Während die Aktivisten durch die Straßen zogen, waren in der ganzen Stadt Hupen, Trillerpfeifen und Polizeisirenen zu hören.

Nach Angaben der Aktivisten subventioniert die niederländische Regierung die fossile Brennstoffindustrie jährlich mit rund 37,5 Milliarden Euro. Bei einem ähnlichen Klima-Protest im Mai hatte die Polizei ebenfalls Wasserwerfer zu dessen Auflösung eingesetzt. Mehr als 1500 von insgesamt rund 7000 Demonstranten wurden damals festgenommen.

Extinction Rebellion ist bekannt für schlagzeilenträchtige Protestaktionen wie die Blockade von Straßen oder Flughäfen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. (AFP)